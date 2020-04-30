جريمة

مسجل خطر بدرجة نصاب..باع الوهم لراغبي العمل بالبترول

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠١ م
ضبط متهم - تعبيرية
ضبط متهم - تعبيرية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على وظائف بعد الإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيينهم بشركات دون شرط أو مؤهلات.
ويحصل المشكو في حقه على مبالغ مالية تراوحت ما بين (1000 - 2000 جنيه) للفرد الواحد بزعم أنها رسوم إدارية للتعيين وترشحيهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بتلك الجهات "على خلاف الحقيقة". عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته على 21 خطاب ترشيح لوظائف وهمية للتعيين ببعض الشركات، أكلاشيه
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط بنادق آلي وخرطوش وهيروين في حملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال الإجرام بالاتجار في المواد المخدرة وحمل الأسلحة والذخائر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بنطاق مراكز القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، أولهم ضبطت القوات "ن.ح" 49 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح نارى (بندقية آلية) مطموسة الأرقام بخزينتها 6 طلقة، و"م.م" 39 عاما، عاطل، بحوزته سلاح نارى (بندقية خرطوش) وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 45 جراما ومبلغ مالى 290 جنيها وهاتف محمول.
سيارات-شرطة

العيون الساهرة توقع عصابة لسرقة شركات المقاولات

العيون الساهرة تتمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، سرقوا القواعد والشدادات المعدنية الخاصة بإحدى شركات المقاولات المسند إليها مشروع تطوير إحدى المناطق، وذلك وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق له معلومات جنائية مسجلة حال استقلاله سيارة نصف نقل يعمل عليها كسائق مُحمل عليها كمية من قواعد الشدات المعدنية ومستلزماتها "الأفيز" بإجمالى وزن 1,5 طن مجهول المصدر بدون بيانات.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (5)

رحلة مباحث التموين لتحقيق 4 مهمات في شوارع العاصمة

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأمكن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لحيازته 6,225 طن سلع غذائية مقطعات لحوم ودهون حيوانية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ايام- الحظر (9)

ضبط 162 مطعما ومحلا ومركزا تجاريا خالفوا الحظر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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حبس-كلابشات

حبس مستريح جمع 20 مليون جنيه: وعد ضحاياه بـ25% أرباح

مستغلا اسم شركة يعمل فيها مدير مبيعات، زعم أنه مالكها، وأنه بإمكانه حصد أرباح بملايين الجنيهات من تجارة الإلكترونيات والهواتف المحمولة بالشركة، طالبا أموال الرغبين في الثراء السريع والحصول على فوائد شهرية تعادل ربع قيمة رأس المال، وبالفعل نجحت حيلته في إيقاع الطامعين في شرك جريمة نصب واحتيال، تمكن مدير المبيعات خلالها من جمع 20 مليون جنيه، بزعم تشغيلها ومنح أصحابها أرباح، لكنه عجز عن السداد، ليلجأ أصحاب المال أخيرا إلى الشرطة أملا في استرداد أموالهم من المتهم.
المتهمة (2)

حجوزات في الحظر.. ليلة سقوط سيدة بدرجة زعيمة عصابة

سيدة بدرجة زعيمة عصابة، اختمرت في ذهنها فكرة سهلت لها أعمال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في قضاء عدة أيام بإحدى المدن السياحية، فجاءت أولى خطواتها تأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت من خلالها عن امتلاكه شركة وقدرتها على توفير حجوزات لراغبي الاستمتاع بالمدن الساحلية، نسجت خيوطها انتظارا لسقوط فريستها حتى أحكمت قبضتها عليه بين أنيابها لتستولي من أحد الأشخاص على مبلغ مالي قدره 16 ظالف جنيه ولدى مطالبته إياها بتوفير الحجز كما وعدته لم تف بذلك.
المتهمة (2)

كشف دهاء سيدة نصبت على الغلابة لتوفير فرص عمل وهمية

سيدة بدرجة زعيم عصابة، تصف تلك الجملة القصيرة جريمة حاصلة على دبلوم تجارة مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مارست نشاطاً احتيالياً غير مشروع فى الاستيلاء على أموال الشباب راغبى العمل داخل البلاد، وذلك بإدارة شركة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بقدرتها على توفير "فرص عمل للشباب" بالفنادق الكبرى والشركات الخاصة برواتب مجزية، وذلك للاستيلاء على أموالهم، وتمكنت من استقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذلك الزعم.
قضية-الرشوة (4)

حبس متهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها

أمر المستشار مروان غريب، مدير نيابة المنشأة ببسوهاج، بحبس مالك مزرعة دواجن 4 أيام علي ذمة التحقيق معه باتهامات النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة والخديعة، بزعم توظيفها ومنحهم أرباح بقيمة 30%، بما يمثل جريمة اشتغال بعمل من أعمال البنوك، وهى الجريمة التي تضر بالاقتصاد القومي وسوق الائتمان، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم لنفسه، واستمعت النيابة إلى إفادة 11 شخصًا، أكدوا الاتهامات المنسوبة إلى المتهم بأنه تحصل على أموالهم بزعم توظيفها بحصيلة 5 ملايين جنيه.
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