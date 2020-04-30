مسجل خطر بدرجة نصاب..باع الوهم لراغبي العمل بالبترول

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠١ م

ضبط متهم - تعبيرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على وظائف بعد الإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيينهم بشركات دون شرط أو مؤهلات.

ويحصل المشكو في حقه على مبالغ مالية تراوحت ما بين (1000 - 2000 جنيه) للفرد الواحد بزعم أنها رسوم إدارية للتعيين وترشحيهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بتلك الجهات "على خلاف الحقيقة". عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته على 21 خطاب ترشيح لوظائف وهمية للتعيين ببعض الشركات، أكلاشيه

ويحصل المشكو في حقه على مبالغ مالية تراوحت ما بين (1000 - 2000 جنيه) للفرد الواحد بزعم أنها رسوم إدارية للتعيين وترشحيهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بتلك الجهات "على خلاف الحقيقة".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته على 21 خطاب ترشيح لوظائف وهمية للتعيين ببعض الشركات، أكلاشيه يقرأ بصمته باسم الشركة الوهمية المشار إليها، 65 ملفا بداخل كلاً منها المستندات الخاصة بضحاياه، 120 وثيقة تعارف بأسماء أشخاص مختلفة وهاتف محمول بفحصه تبين أنه يحوى العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين بعض ضحاياه على برنامج الواتس آب تؤكد نشاطه الإجرامى.



وأمكن الاستدلال على اثنين من ضحايا المتهم وبسؤالهما أقرا بقيامه بالاحتيال عليهما، والاستيلاء على مبلغ ألفي جنيه من كل منهما بزعم توفير فرصة عمل لهما بإحدى شركات البترول.



