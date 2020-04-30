برلمانيون: قرض صندوق النقد الجديد ضروري لمواجهة «كورونا»

تحرير:محمد محمود ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٨ م

مجلس النواب

قال نواب فى البرلمان، إن طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى يعد ضروريا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا؛ حيث تبحث الدولة عن الصالح العام واستكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية، موضحين فى تصريحات لـ«التحرير»: «أن فائدة القرض ستكون بسيطة ما سيعود على المواطن بالنفع لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل ومواجهة سلبيات انتشار كورونا. وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عصام الفقى، أن طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى يأتى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأن الدولة تبحث عن الصالح العام وتريد الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية.

وأشار الفقى إلى أن استجابة صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرضا آخر يرجع لثقته فى النظام الحالى، لافتا إلى أن اتفاقية القرض ستعرض على اللجنة المختصة وعلى الجلسة العامة عندما تتقدم به الحكومة للحصول على موافقة البرلمان، متابعا: «هذا واجب وطنى ولابد من الجميع مساندة الدولة ونحن فى مرحلة صعبة يواجهها العالم

وأشار الفقى إلى أن استجابة صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرضا آخر يرجع لثقته فى النظام الحالى، لافتا إلى أن اتفاقية القرض ستعرض على اللجنة المختصة وعلى الجلسة العامة عندما تتقدم به الحكومة للحصول على موافقة البرلمان، متابعا: «هذا واجب وطنى ولابد من الجميع مساندة الدولة ونحن فى مرحلة صعبة يواجهها العالم بأكمله».



وتابع، أن التزام مصر فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ورفع الدعم عن المواطنين أدى إلى ثقة صندوق النقد الدولى فى مصر والحكومة، موضحا: «أن فائدة القرض ستكون بسيطة والمدة محددة وسيعود على المواطن بالنفع لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل ومواجهة سلبيات كورونا».



ولفت إلى أن هناك دولا عظمى لم تستطع حتى الآن مواجهة سلبيات كورونا، وتقدمت بطلب لأخذ قروض من صندوق لنقد الدولى لتحسين اقتصادها.



وقال عضو اللجنة الاقتصادية، عمرو الجوهري، إن القرض الجديد لم تدرجه الحكومة فى بيانها الذى عرضته أمام البرلمان؛ لذلك فلابد من عرضه على البرلمان أولا للموافقة عليه، موضحا «وجهة نظر الحكومة السير فى المفاوضات مع الصندوق أولا، لأخذ موافقة مبدئية، وبعدها عرضه على البرلمان لإقرار والموافقة عليه، وهذا ما فعلته الحكومة فى القرض السابق عندما صرفت الشريحة الأولى منه وبعدها عرضته على البرلمان».



وأضاف الجوهرى: «أن قرض صندوق النقد هدفه معالجة الموازنة العامة للدولة، وأنه لا يدخل ضمن إطار مشروعات استثمارية»، مشددا على أنه لابد من معرفة تفاصيل القرض من قيمة الفائدة وطريقة السداد، ولا مانع من أخذ القرض فى ظل الأزمة الحالية من الإقتصاد العالمى، وتوقف المصادر التى نحصل من خلالها على العملة الصعبة، والتى منها تحويلات المصريين بالخارج، وحركة التجارة العالمية التى أثرت على إيرادات قناة السويس وتوقف السياحة».



واستكمل: «أن عجز الموازنة العامة الحالية للدولة 435 مليار جنيه، وأقساط الديون 555 مليار جنيه، بإجمالى نحو 990 مليار جنيه، ومن المفترض على الحكومة أن تسددهم فى الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة فى حال إقتراضها هذه المبالغ من البنوك المصرية فستكون نسبة الفائدة مرتفعة، أما حال الحصول عليها من صندوق النقد فالحد الأقصى للفائدة به 2%، لذلك لا مانع من القرض بسبب الظروف الصعبة الحالية، ولكن لابد من معرفة تفاصيل أكثر عن قيمة القرض وطريقة سداده.



