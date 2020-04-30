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برلمانيون: قرض صندوق النقد الجديد ضروري لمواجهة «كورونا»

تحرير:محمد محمود ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٨ م
مجلس النواب
مجلس النواب
قال نواب فى البرلمان، إن طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى يعد ضروريا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا؛ حيث تبحث الدولة عن الصالح العام واستكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية، موضحين فى تصريحات لـ«التحرير»: «أن فائدة القرض ستكون بسيطة ما سيعود على المواطن بالنفع لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل ومواجهة سلبيات انتشار كورونا. وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عصام الفقى، أن طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى يأتى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأن الدولة تبحث عن الصالح العام وتريد الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية.
وأشار الفقى إلى أن استجابة صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرضا آخر يرجع لثقته فى النظام الحالى، لافتا إلى أن اتفاقية القرض ستعرض على اللجنة المختصة وعلى الجلسة العامة عندما تتقدم به الحكومة للحصول على موافقة البرلمان، متابعا: «هذا واجب وطنى ولابد من الجميع مساندة الدولة ونحن فى مرحلة صعبة يواجهها العالم
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 269 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.
جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة: إصابة عميد كلية طب الأسنان بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة. وقال علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوى وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

«الصحة» تعلن عن تجربة جديدة لعلاج فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة. وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، مشيرة إلي أن الوزارة تسعي جاهدة بشتي السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
معاشات (3)

محافظ الإسكندرية يخصص 27 مدرسة لصرف معاشات مايو

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد لتخصيص 27 مدرسة على مستوي الإدارات التعليمية لصرف معاشات شهر مايو بداية من يوم الأحد المقبل، وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد، وذلك حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وشدد المحافظ على التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد التي سيتم الاستعانة بها في صرف المعاشات للتيسير على المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.
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مجلس-النواب (2)

مجلس النواب يوافق على قانون تداعيات كورونا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأربعاء.
مجلس-النواب (1)

تعليم البرلمان: قرارات إلغاء امتحانات الجامعات تتناسب مع الأزمة

أشاد نائبان بقرارات وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار باستكمال الدراسة عن بعد، وإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب سنوات النقل الجامعات، واستبدالها بعمل الطلاب مشروعا بحثيا فى المواد أو اختبارات إلكترونية. وأكدت ماجدة بكرى وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن القرارات جيدة واستجابت لرغبات الطلاب وأولياء الأمور بالمسأواة مع قرارات وزارة التربية والتعليم.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

تحاليل كورونا في 20 دقيقة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة والسكان بشأن إجراء التحاليل والفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بطريقة أكثر سرعة ودقة عن الطريقة المتبعة حاليا فى وزارة الصحة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

برلمانية تقترح بتوجيه ميزانية مسلسلات رمضان لصالح ضحايا كورونا

تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، بإصدار قرار يلزم قطاع صُناع الدراما والأعمال الفنية بتخصيص جزء من ميزانية إنتاج المسلسلات والبرامج الرمضانية لصالح ضحايا كورونا. وأكدت "خضر"، في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزيرة الثقافة، أن جميع مؤسسات الدولة انتفضت من أجل تجاوز تداعيات هذه الأزمة التي تمر بها مصر، وتبرع الجميع لصالح دعم الفئات المتضررة من فيروس "كورونا"، لتخفيف من آثار هذه الأزمة عليهم، بل أن هناك مبادرات مجتمعية وأخرى فردية نقف لها احترامًا وتقديرًا تبرعوا في حدود قدراتهم وإمكانياتهم، في ظل غياب تام لأي دور لصناع الدراما والبرامج الرمضانية.
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