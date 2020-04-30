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زواج عن بعد وظهور أبو كرتونة.. كورونا يغير شكل الحياة والكوميديا حاضرة

صنارة لاصطياد الطعام من البلكونة.. العودة إلى طرق النظافة البدائية.. صابونة بطعم الجبنة وعصير المطهر أخطر من الفيروس.. وشرطي يرتدي خوذة على شكل كورونا
تحرير:إسراء سليمان ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م
كورونا
كورونا
تغير العالم كثيرًا بعد تفشى فيروس "كورونا" المستجد، أضحى العزل المنزلى الحل الوحيد للنجاة، ولعل أكثر الحروب صعوبة مواجهة عدو خفى، ربما يلتف حولك وأنت لا تعلم، ولديه فاعلية غير مسبوقة فى اختراق الجهاز التنفسى وتدميره بسرعة البرق، ورغم أن البقاء بالمنزل، يؤثر على حالتنا النفسية بشكل كبير، وربما يؤدى إلى إصابة البعض بوسواس قهرى، نتيجة التذكير الدائم بأهمية عدم لمس الأسطح، وغسل اليدين باستمرار، إلا أن الفترة الحالية امتازت بروح الفكاهة والمواقف الغريبة بشكل ملحوظ، فالعالم قبل الكورونا لا يشبه العالم بعدها.
منذ ظهور ذلك الوباء فى الصين، والعالم أصبح يلتف حول بعضه من الحيرة، وفى البداية، كانت هناك مجموعة من الدول، التى تعتقد أنها تعيش فى أمان تام، كالولايات المتحدة وإيران -على سبيل المثال لا الحصر- ولكن سريعًا تحطمت الأيقونات الكبرى فى أمريكا، فأصيب رئيس جامعة هارفارد بالكورونا، و لُقبت "نيويورك" بالمدينة
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اكتئاب كورونا

لو هيخففوا ساعات الحظر».. توقف عن السفر والتجمعات

ربما في الفترة المقبلة يبدأ تخفيف عدد ساعات الحظر، ووقتها ستجد فئة من الأشخاص، يتوقفون عن الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتي تتمثل في غسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن تخفيف عدد ساعات حظر التجول لا يعني ذلك، خاصة أن جميع الأطباء، وضحوا أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيستمر فترة طويلة، ربما عدة شهور أو عام كامل، لذا توجد بعض من الممارسات، التي يجب أن تتوقف عن فعلها بعد تخفيف ساعات الحظر، وذلك نقلا عن الموقع الهندي"Times Of India".
التأثير الضار للوجبات السريعة

الدليفري مش أمان.. تناول الطعام في البيت

نشعر بالملل والاكتئاب، نتيجة تفشي فيروس كورونا ونحاول قدر الإمكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء والتعليمات الوقائيية التي توصي بها ووزاة الصحة، بما في ذلك غسل اليدين، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لكن يترتب على البقاء في المنزل عدة نتائج ضارة، على سبيل المثال: تناول طعام غير صحي، والاهتمام بالوجبات السريعة، لكن حذر الخبراء من استهلاك الوجبات السريعة في هذا التوقيت، خوفًا من انتقال العدوى والإصابة بكورونا، بحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
فوائد-الخل

لو عايزة تنضفي المطبخ.. الخل يمنحك 4 فوائد سحرية

للطبخ أسرار وفنون توارثتها الأجيال، فمنذ عصور، اكتشفت الجدات والأمهات العديد من الأسرار المدهشة، لتبسيط حياتهن في المطبخ، ويعد الخل هو السر القديم، المستخدم لحل العديد من المشكلات، حيث يستخدم على نطاق واسع في الطبخ، ويساعدك في تنظيف الطعام، وخاصة الخضراوات والفواكه، لأنه يتميز بفاعلية في التخلص من الأتربة والفيروسات والبكتيريا، إضافة إلى تنظيف الأكواب الزجاجية، ويزيل رائحة المطبخ الكريهة، وينظف البوتاجاز جيدا، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
اقرأ المزيد من الأخبار
اكتئاب كورونا

لو هيخففوا ساعات الحظر».. توقف عن السفر والتجمعات

ربما في الفترة المقبلة يبدأ تخفيف عدد ساعات الحظر، ووقتها ستجد فئة من الأشخاص، يتوقفون عن الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتي تتمثل في غسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن تخفيف عدد ساعات حظر التجول لا يعني ذلك، خاصة أن جميع الأطباء، وضحوا أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيستمر فترة طويلة، ربما عدة شهور أو عام كامل، لذا توجد بعض من الممارسات، التي يجب أن تتوقف عن فعلها بعد تخفيف ساعات الحظر، وذلك نقلا عن الموقع الهندي"Times Of India".
التأثير الضار للوجبات السريعة

الدليفري مش أمان.. تناول الطعام في البيت

نشعر بالملل والاكتئاب، نتيجة تفشي فيروس كورونا ونحاول قدر الإمكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء والتعليمات الوقائيية التي توصي بها ووزاة الصحة، بما في ذلك غسل اليدين، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لكن يترتب على البقاء في المنزل عدة نتائج ضارة، على سبيل المثال: تناول طعام غير صحي، والاهتمام بالوجبات السريعة، لكن حذر الخبراء من استهلاك الوجبات السريعة في هذا التوقيت، خوفًا من انتقال العدوى والإصابة بكورونا، بحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تختبر تطبيق تتبع المخالطين لتسريع وتيرة الخروج من العزل

تعتزم إيطاليا استخدام تطبيق للهواتف الذكية طورته شركة بيندنج سبونز التكنولوجية لتتبع الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في إطار مساعيها لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد. وكانت إيطاليا بؤرة التفشي الأصلية للفيروس في أوروبا وبها ثاني أعلى معدل وفيات بسبب المرض في العالم بعد الولايات المتحدة بنحو 22 ألف حالة وفاة. ورغم أن الحكومة مددت الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام حتى الثالث من مايو أيار، فإنها تبحث سبل تخفيف القيود المشددة التي فرضتها قبل أكثر من شهر للحد من انتشار الفيروس.
علاج-القلق-والاكتئاب

إنت مش لوحدك..3 مشاعر يتشارك فيها الجميع هذه الفترة

مع تزايد انتشار عدد الإصابات والوفيات، نتيجة تفشي فيروس كورونا، لجأت العديد من الشركات إلى تطبيق العمل من المنزل، وبالرغم من أنها طريقة تهدد السلام النفسي، إلا أننا لا نملك سوى الاختباء من الوباء، حتى تمر هذه الفترة بسلام، وفي نفس الوقت، توجد بعض من المشاعر التي تلاحقك في أثناء العزل المنزلي، على سبيل المثال الشعور الدائم بالوحدة، وعدم القدرة على إنجاز العمل، ستشعر أنك تخترق من الداخل، إضافة إلى انعدام الأمل، وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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