رئيس وزراء إيطاليا يحذر من التسرع في رفع قيود كورونا

تحرير:خالد وربي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م

كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس إن بعض المناطق قد تتمكن من تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بشكل أسرع من غيرها، لكنه حذر السلطات المحلية من تقليص القيود على نحو متسرع وفردي. وسجلت إيطاليا 27682 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، وفرضت مجموعة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في العالم التي يبدو من المؤكد أنها ستدفع اقتصاد البلاد الهش إلى ركود شديد. لكن المناطق التي تديرها الأحزاب اليمينية، التي لا تشارك في الائتلاف الحكومي، عارضت بشدة خططا لتخفيف تدريجي للقيود على مستوى البلاد، بحسب رويترز".

ومما يسلط الضوء على الخلاف المتزايد، أعلنت منطقة كالابريا السماح فورا بفتح الحانات والمطاعم ما دامت تضع طاولاتها في الهواء الطلق، وذلك قبل شهر من موعد تطبيق الجدول الذي اقترحته الحكومة. وأكد كونتي، في كلمة بالبرلمان، إنه سيكون مستعدا للعمل مع المناطق في المستقبل لتمكينها من تخفيف