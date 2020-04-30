ضبط بنادق آلي وخرطوش وهيروين في حملة بالقليوبية

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م

أرشيفية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال الإجرام بالاتجار في المواد المخدرة وحمل الأسلحة والذخائر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بنطاق مراكز القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، أولهم ضبطت القوات "ن.ح" 49 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح نارى (بندقية آلية) مطموسة الأرقام بخزينتها 6 طلقة، و"م.م" 39 عاما، عاطل، بحوزته سلاح نارى (بندقية خرطوش) وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 45 جراما ومبلغ مالى 290 جنيها وهاتف محمول.

وتم ضبط "ر.ع" 33 عاما، بحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار، و"ا.ح" 29 عاما، عاطل، وبحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من الإستروكس المخدر تزن حوالى 600 جرام و470 جنيها. كما تم ضبط "ا.ع" 30 عاما، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار و70 جرام الهيروين، و550 جنيه، و"ع. س." 33 عاما،عاطل،