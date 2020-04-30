جريمة

ضبط بنادق آلي وخرطوش وهيروين في حملة بالقليوبية

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م
أرشيفية
أرشيفية
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال الإجرام بالاتجار في المواد المخدرة وحمل الأسلحة والذخائر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بنطاق مراكز القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، أولهم ضبطت القوات "ن.ح" 49 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح نارى (بندقية آلية) مطموسة الأرقام بخزينتها 6 طلقة، و"م.م" 39 عاما، عاطل، بحوزته سلاح نارى (بندقية خرطوش) وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 45 جراما ومبلغ مالى 290 جنيها وهاتف محمول.
وتم ضبط "ر.ع" 33 عاما، بحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار، و"ا.ح" 29 عاما، عاطل، وبحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من الإستروكس المخدر تزن حوالى 600 جرام و470 جنيها. كما تم ضبط "ا.ع" 30 عاما، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار و70 جرام الهيروين، و550 جنيه، و"ع. س." 33 عاما،عاطل،
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المتهمين (1)

مسجل خطر بدرجة نصاب..باع الوهم لراغبي العمل بالبترول

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على وظائف بعد الإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيينهم بشركات دون شرط أو مؤهلات.
سيارات-شرطة

العيون الساهرة توقع عصابة لسرقة شركات المقاولات

العيون الساهرة تتمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، سرقوا القواعد والشدادات المعدنية الخاصة بإحدى شركات المقاولات المسند إليها مشروع تطوير إحدى المناطق، وذلك وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق له معلومات جنائية مسجلة حال استقلاله سيارة نصف نقل يعمل عليها كسائق مُحمل عليها كمية من قواعد الشدات المعدنية ومستلزماتها "الأفيز" بإجمالى وزن 1,5 طن مجهول المصدر بدون بيانات.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (5)

رحلة مباحث التموين لتحقيق 4 مهمات في شوارع العاصمة

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأمكن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لحيازته 6,225 طن سلع غذائية مقطعات لحوم ودهون حيوانية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ايام- الحظر (9)

ضبط 162 مطعما ومحلا ومركزا تجاريا خالفوا الحظر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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المخدرة

ضبط 8 قضايا اتجار في المخدرات و9 قطع أسلحة بميت غمر

القضاء على البؤر الإجرامية، وجرائم حيازة الأسلحة النارية والذخيرة الحية، والاتجار فيهما، وكذلك ضبط تجار المواد المخدرة ومروجي تلك السموم على الشباب والمراهقين، هو هدف الأجهزة الأمنية، للوصول إلى مجتمع نظيف من جرائم الإفساد تلك، وبموجب ذلك شن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قوات مديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية مكبرة، بمشاركة إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، واستهدفت الحملة بؤر إجرامية بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.
وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (3)

سلاح وذخيرة في المحطة.. يقظة الشرطة تكشف حيلة نقاش

لا تدخر أجهزة وزارة الداخلية الجهد لملاحقة وصبط محرزى ومتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة، إذ تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة قطار شبرا الخيمة التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط عامل، وبحوزته حقيبة بداخلها بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش محلى الصنع، 26 طلقة من ذات العيار وسلاح أبيض "سكين"، أقر بحيازتها لوجود خلافات بينه وبين أبناء عمومته على ميراث بمسقط رأسه بالمنوفية، وأنه اشترى البندقية من صاحب مقهى "محدد" بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.
قوات-الشرطة (4)

الشرطة X أسبوع.. جهود مضاعفة في زمن الكورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
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