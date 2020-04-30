رياضة

شادي محمد يكشف كواليس حديثه مع الخطيب

تحرير:علي الزيني ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م
شادي محمد
شادي محمد
أكد شادي محمد، لاعب فريق الأهلي السابق، أنه لم يساند المهندس محمود طاهر، في انتخابات الأهلي الأخيرة بسبب عمله في قناة النادي، مشيرا إلى أن ظهوره كان غير لائقا خلال فترة الإنتخابات الأخيرة. وتحدث شادي محمد في برنامج "أقر وأعترف" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورت"، قائلا:"موقفي في الانتخابات كان طبيعي، الجميع يأتي ويذهب من أجل خدمة النادي الأهلي، ومن حقي أن أساند أي شخص، لكن ظهوري كان غير لائقا لأن كابتن الأهلي مش اللي يقف في الانتخابات بالشكل دا".
وواصل:" اتعلمت من الموقف ومخسرتش بسببه أحد، ولم أساند طاهر بسبب عملي في قناة الأهلي حينها، فلن أزايد على الأهلي، فكنت أعمل من أجل حبي لهذا العمل وليس من أجل المادة". وأردف:" في أحد المرات ذهبت إلى النادي، بعدما أخبرني البعض بعدم الذهاب إلى، وتفاجئت بمحمود الخطيب بعدها في وجهي و فقدت عقلي حينها ولم
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إبراهيم سعيد يطالب بمنح لقب الدوري للأهلي

يرى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، ومنح اللقب للأهلي، هو الحل الأمثل، بعد توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "تن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"لا داعي لعودة استئناف مباريات الموسم الحالي في هذا الوقت، أعتقد أن القرار الأفضل هو الإلغاء، سيكون مناسبا للجميع".
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عصام الحضري: لم أرحل عن الأهلي بسبب المال

رفض عصام الحضري ، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، اتهامه بأنه باع النادي الأهلي بالمال، بعد هروبه في فبراير 2008 إلى سيون السويسري. وقال الحضري، إنه لم يرحل عن الأهلي بسبب المال وان المال لا يعيب اللاعب، لافتا إلى أن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق والبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني، كانا وراء رحيله. وتابع: "جوزيه مدرب عالمي أحترمه وأقدر تاريخه، ولكنني تعرضت لمعاملة سيئة، والإدارة رفضت تحقيق حلمي بالاحتراف في أوروبا دون سبب، وسحبوا مني شارة القيادة، وتعاقدوا مع نادر السيد لإجباري على البقاء بديلا، وهو ما لم يحدث؛ بسبب تألقي".

3 قرارات من مجلس الأهلي بشأن أزمة فيروس كورونا

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس» وناقش المجلس في اجتماع اليوم الاقتراحات التي طلبها الخطيب، قبل فترة من السادة أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام.
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كينو وحجازي.. 6 لاعبين عرضهم الأهلي على فايلر

يبدو أن هناك معلومات لدى المسؤولين بالنادي الأهلي، أن مصير استئناف النشاط الرياضي في مصر، أصبح في علم الغيب ولا أحد يعلم متى يخرج قرار استئناف النشاط بشكل طبيعي، وانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وبالفعل جلسات المسؤولين في النادي الأهلي مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر، تعقد بشكل مستمر، وهناك مشاورات عديدة بين لجنة التخطيط بالأهلي ولجنة التعاقدات وفايلر مستمرة بشكل دائم.
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الأهلي يعلن عن موعد تطوير قناة النادي

عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أجتماعا، اليوم الأربعاء، مع كلاً من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة "لايف" التي حصلت علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد. وخلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة "لايف" كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة وفقاً لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي، وتم الاتفاق خلال الأجتماع علي ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.
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