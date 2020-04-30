شادي محمد يكشف كواليس حديثه مع الخطيب

تحرير:علي الزيني ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م

شادي محمد

أكد شادي محمد، لاعب فريق الأهلي السابق، أنه لم يساند المهندس محمود طاهر، في انتخابات الأهلي الأخيرة بسبب عمله في قناة النادي، مشيرا إلى أن ظهوره كان غير لائقا خلال فترة الإنتخابات الأخيرة. وتحدث شادي محمد في برنامج "أقر وأعترف" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورت"، قائلا:"موقفي في الانتخابات كان طبيعي، الجميع يأتي ويذهب من أجل خدمة النادي الأهلي، ومن حقي أن أساند أي شخص، لكن ظهوري كان غير لائقا لأن كابتن الأهلي مش اللي يقف في الانتخابات بالشكل دا".

وواصل:" اتعلمت من الموقف ومخسرتش بسببه أحد، ولم أساند طاهر بسبب عملي في قناة الأهلي حينها، فلن أزايد على الأهلي، فكنت أعمل من أجل حبي لهذا العمل وليس من أجل المادة". وأردف:" في أحد المرات ذهبت إلى النادي، بعدما أخبرني البعض بعدم الذهاب إلى، وتفاجئت بمحمود الخطيب بعدها في وجهي و فقدت عقلي حينها ولم