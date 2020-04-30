يضم 8 أغاني.. أحمد سعد يطرح ألبوم يارب بمناسبة رمضان

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٧ م

أحمد سعد_أرشيفية

طرح المطرب أحمد سعد ألبوما دينيا بعنوان "يارب" احتفالا بشهر رمضان، إذ يضم الألبوم 8 أغنيات دينية وأدعية منها: "ارزقنى الثبات"، وهو من كلمات مروة مغربي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وكذلك "زوار المقام"، و"على الله وبس"، و"مليون باب"، و"طمعان في كرمك"، و"سبع سموات"، و"مركب نور"، و" عالم بحالي"، وكلها من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازي وتوزيع محمد عاطف الحلو، وتم طرح أغاني وأدعية الألبوم على موقع شركة "مزيكا" على موقع اليوتيوب.

ومؤخرًا طرح الفنان أحمد سعد كليب أغنية "خليك في البيت" في خطوة إيجابية لحث المواطنين على البقاء في المنزل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في العديد من دول العالم. لم تكن أغنية "خليك في البيت" هي الأولى للمطرب أحمد سعد، إذ طرح أغنية أواخر مارس الماضي بعنوان "أزمة وهتعدي"، من ألحانه