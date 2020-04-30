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يضم 8 أغاني.. أحمد سعد يطرح ألبوم يارب بمناسبة رمضان

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٧ م
أحمد سعد_أرشيفية
أحمد سعد_أرشيفية
طرح المطرب أحمد سعد ألبوما دينيا بعنوان "يارب" احتفالا بشهر رمضان، إذ يضم الألبوم 8 أغنيات دينية وأدعية منها: "ارزقنى الثبات"، وهو من كلمات مروة مغربي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وكذلك "زوار المقام"، و"على الله وبس"، و"مليون باب"، و"طمعان في كرمك"، و"سبع سموات"، و"مركب نور"، و" عالم بحالي"، وكلها من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازي وتوزيع محمد عاطف الحلو، وتم طرح أغاني وأدعية الألبوم على موقع شركة "مزيكا" على موقع اليوتيوب.
ومؤخرًا طرح الفنان أحمد سعد كليب أغنية "خليك في البيت" في خطوة إيجابية لحث المواطنين على البقاء في المنزل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في العديد من دول العالم. لم تكن أغنية "خليك في البيت" هي الأولى للمطرب أحمد سعد، إذ طرح أغنية أواخر مارس الماضي بعنوان "أزمة وهتعدي"، من ألحانه
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حسين الجسمي

سنة الحياة.. هكذا نجحت اورنج مصر في خطف القلوب بإعلان رمضان 2020

اعتادت اورنج مصر على ترك بصمة قوية كل موسم رمضاني بالأفكار الإعلانية المبتكرة التي تقدمها سنويًا وتحظى بملايين المشاهدات من مختلف الفئات، وها هي اليوم تؤكد بصمتها بشكل فريد في موسم 2020 الذي يعد مختلفًا على العالم كله بسبب فيروس كورونا، لتقرر اورانج أن تستوحي رسالتها من قلب الأزمة وتقدم رسالة بصوت شجي للفنان الكبير حسين الجسمي تحت شعار "وحشتنا اللمة"، استطاع أن يجذب نحو 18 مليون مشاهدة على فيس بوك ونحو 11 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
ميس حمدان 1

ميس حمدان تثير غضب الجمهور بسبب «بوكسرات ابن الجيران»

حالة من الغضب الشديد سيطرت على الجمهور ، عقب طرح الإعلان الدعائي لإحدى شركات الملابس الداخلية العاملة في مصر، إذ ظهرت فيه الفنانة ميس حمدان، وهي تغني أغنية "ابن الجيران" للدعاية لمنتجات الشركة، ما اعتبره البعض تجاوز في كلمات أغنية الإعلان وحركاته الاستعراضية، فيما هاجم رواد موقع تويتر الإعلان معتبرين أن كلماته بها عبارات خادشة للحياء والذوق العام، وقارن البعض بين ميس والإعم يالرياضي مدحت شلبي، الذي ارتبط الإعلان باسمه في آخر موسمين رمضانين بهذه الشركة، والاستعانة بجملته الشهيرة "هاله هاله على الفانلة".
هاني-شاكر

أمير الغناء العربي يتصدر جوجل بـ«بطلب رضاك»

يميل المطربون في شهر رمضان، إلى تقديم الأغاني الدينية والتواشيح والأدعية، فهي أعمال فنية تلائم روحانيات رمضان، وبالفعل طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شارك، ألبومه الديني الجديد، الذي يحمل عنوان"بطلب رضاك"، حيث تصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه طرح ألبوم ديني آخر في عام 2016 بعنوان "كن فيكون"، ونال إعجاب الجمهور بشكل كبير، وكان يضم 10 أغنيات أبرزهم "قلب الحجر"، "عدد الملايكة"، "الأرض"، "الكاف والنون"، "نقول امين".
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أحمد-شيبة

أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
رامز-جلال (2)

بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
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غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".
يسرا

يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
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