«الأموال العامة» تضبط قضيتين بحجم تعاملات 2 مليون

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٢ م

مبالغ مالية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا)، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه "عامل زراعي" وأحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدا أو في صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق البريد، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملا مخالفا لأحكام القانون، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال عام مليوني جنيه.

من ناحية أخرى، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات يتهم شخص حاصل على دبلوم فني مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإنشاء كيانات وهمية، واستخراج سجلات تجارية لفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك، والاتصال هاتفيا برؤساء مجالس