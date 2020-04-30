«خلال 24 ساعة».. فرنسا تُسجل 289 إصابة بكورونا

تحرير:وكالات ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م

قالت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الخميس، إنها سجلت وفاة 289 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، لافته أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 24376 حالة منذ ظهور الوباء، إذ صرح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات، و9132 حالة وفاة في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية، وخاصة دور التمريض. مؤكدًا أن عدد الأشخاص في المستشفيات في انخفاض مستمر، لا سيما في وحدة العناية المركزة، حيث أفاد أن عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات انخفض إلى 26283، أي أقل بـ551 عن يوم الأربعاء.

وأوضح أن 4019 مريضا يتلقون العلاج في العناية المركزة، مشيرا إلى 188 شخصا خرجوا من العناية المركزة في اليوم السابق، وفقا لروسيا اليوم.وفي وقت سابق، رصدت وزارة الصحة الفرنسية 3764 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا نسبته 3% لعدد المصابين، وهذا هو أكبر ارتفاع منذ 14 أبريل ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 128 ألفا