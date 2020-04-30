«خلال 24 ساعة».. فرنسا تُسجل 289 إصابة بكورونا
تحرير:وكالات
٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م
كورونا_أرشيفية
قالت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الخميس، إنها سجلت وفاة 289 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، لافته أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 24376 حالة منذ ظهور الوباء، إذ صرح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات، و9132 حالة وفاة في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية، وخاصة دور التمريض.
مؤكدًا أن عدد الأشخاص في المستشفيات في انخفاض مستمر، لا سيما في وحدة العناية المركزة، حيث أفاد أن عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات انخفض إلى 26283، أي أقل بـ551 عن يوم الأربعاء.
وأوضح أن 4019 مريضا يتلقون العلاج في العناية المركزة، مشيرا إلى 188 شخصا خرجوا من العناية المركزة في اليوم السابق، وفقا لروسيا اليوم.وفي وقت سابق، رصدت وزارة الصحة الفرنسية 3764 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا نسبته 3% لعدد المصابين، وهذا هو أكبر ارتفاع منذ 14 أبريل ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 128 ألفا
وأوضح أن 4019 مريضا يتلقون العلاج في العناية المركزة، مشيرا إلى 188 شخصا خرجوا من العناية المركزة في اليوم السابق، وفقا لروسيا اليوم.
وفي وقت سابق، رصدت وزارة الصحة الفرنسية 3764 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا نسبته 3% لعدد المصابين، وهذا هو أكبر ارتفاع منذ 14 أبريل ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 128 ألفا و339 حالة.
مع ذلك، لا يزال عدد المصابين في المستشفيات مستمرا بالانخفاض لليوم الـ13 على التوالي، ليصل إلى 28055 شخصا فيما انخفض عدد المصابين في غرف العناية المركزة إلى 4608 أشخاص.
ويأتي ذلك قبل يوم من تقديم رئيس الوزراء الفرنسي، خطة الحكومة للبرلمان لرفع إجراءات الحجر الصحي تدريجيا.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا فرضت قيودا على مختلف الأنشطة لمنع انتشار فيروس كورونا منذ 17 مارس الماضي ومن المتوقع أن ينتهي سريان الإجراءات في 11 مايو المقبل.