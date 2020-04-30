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الرئيس الروسي يعين أندريه بيلاؤوسوف قائما بأعمال رئيس الحكومة

تحرير:وكالات ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٣ م
بوتين
بوتين
قالت الخدمة الصحفية للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف رئيسا بالإنابة لمجلس الوزراء، وذلك بعد إصابة ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا، إذ جاء في بيان المكتب الإعلامي للكرملين: «تقرر قيام النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، أندريه بيلاؤوسوف بواجبات رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين». ويشار إلى أن رئيس الوزراء، ميخائل ميشوستين، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
وقال ميشوستين في محادثة فيديو مع الرئيس الروسي: «عزيزي فلاديمير بوتين، أصبح من المؤكد للتو أن الاختبارات التي أجريتها حول فيروس كورونا المستجد أعطت نتيجة إيجابية».وقال ميشوستين، إن الحكومة ستواصل عملها، وأنه سيبقى على اتصال.من جهة أخرى، وجه ميشوستين كلمة للشعب الروسي قال فيها: «أريد أن أناشد مرة أخرى
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كورونا والحجر الصحي (11)

إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19". وخلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين: إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية، مؤكدًا أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة طبقا لموقع روسيا اليوم.
كورونا

«خلال 24 ساعة».. فرنسا تُسجل 289 إصابة بكورونا

قالت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الخميس، إنها سجلت وفاة 289 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، لافته أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 24376 حالة منذ ظهور الوباء، إذ صرح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات، و9132 حالة وفاة في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية، وخاصة دور التمريض. مؤكدًا أن عدد الأشخاص في المستشفيات في انخفاض مستمر، لا سيما في وحدة العناية المركزة، حيث أفاد أن عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات انخفض إلى 26283، أي أقل بـ551 عن يوم الأربعاء.
كورونا في ايطاليا

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من التسرع في رفع قيود كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس إن بعض المناطق قد تتمكن من تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بشكل أسرع من غيرها، لكنه حذر السلطات المحلية من تقليص القيود على نحو متسرع وفردي. وسجلت إيطاليا 27682 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، وفرضت مجموعة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في العالم التي يبدو من المؤكد أنها ستدفع اقتصاد البلاد الهش إلى ركود شديد. لكن المناطق التي تديرها الأحزاب اليمينية، التي لا تشارك في الائتلاف الحكومي، عارضت بشدة خططا لتخفيف تدريجي للقيود على مستوى البلاد، بحسب رويترز".
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ألمانيا تعتزم السماح بإقامة صلوات الجماعة مرة أخرى

تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية السماح بإقامة الصلوات الجماعية مرة أخرى وذلك بعد حظرها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، جاء ذلك وفقا لمسودة قرار للحكومة الاتحادية أعدتها للمشاورات التي ستجريها المستشارة أنجيلا ميركل، مع رؤساء حكومات الولايات، اليوم الخميس، ونصت المسودة على أن هذا الإجراء مرهون بشرط مراعاة المتطلبات الخاصة بالحماية من عدوى كورونا. وكانت الحكومة الألمانية قررت، أمس الأربعاء، تمديد تحذيرها من السفر لأنحاء العالم بسبب جائحة كورونا حتى 14 يونيو المقبل.
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فيروس- كورونا (14)

صحة المنيا تنفي وفاة حالة مصابة بكورونا داخل المستشفى

قالت مديرية الصحة بالمنيا، مساء اليوم الجمعة، إن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتم سحب عينات منها وفحصها في معمل pcr بمستشفي حميات المنيا، لافته غلى أنه عند ثبوت أي حالة من الحالات بحملها الفيروس يتم عمل فحص أخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس العينة للتأكد.
فيروس- كورونا (14)

تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة: «سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل»، وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم»، مبينا أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
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خالفوا حظر التجوال.. فض أفراح وتحرير محاضر في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، وحتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التنقل منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال التواجد في الشوارع، وإقامة الأفراح وسراداقات العزاء. ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط تواجد موظفو الوحدات المحلية الذين يتابعوا قرار الحظر يوميًا، وتحرير محاضر للمُخالفين له من المحلات.
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