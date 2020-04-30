«والله هعورك»..عصبية وخوف «كهربا» في رامز مجنون رسمي

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٤ م

كهربا

حل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، ضيفا على الحلقة السابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ قال رامز جلال لـ"كهربا": "أنا استضفتك وإنت أهلاوي وإنت زملكاوي"، ليرد كهربا: "لا طبعا وأنا أهلاوي أحسن.. أنا رجعت بيتي وهو الأهلي"، مؤكدا التزامه بموعد التمرين الذي يذهب له قبل موعده بساعة. ونشر رامز جلال مقطع فيديو من الحلقة على حسابه عبر تويتر، وعلق عليه قائلا: "عصبية كهربا في حلقة رامز مجنون رسمي اليوم".

وفي إحدى فقرات الحلقة أجبر رامز نجم الأهلي على غناء "بونبوياية" تحت تهديد الكابوريا بعد أن أسقطه في المياه، وسط صراخ وخوف كهربا الذي قال له مازاحا: "والله هعورك"، وتعرض كهربا للحظات من الخوف بسبب الثعبان الذي يشهره رامز في وجهه. كان نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعدة قد أصدر قرارا بمنع ظهور رامز جلال