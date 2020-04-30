إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

تحرير:خالد وربي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٢ م

كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19". وخلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين: إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية، مؤكدًا أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة طبقا لموقع روسيا اليوم.

وشدد ميشوستين على أن "الحكومة ستواصل أعمالها بشكل نظامي"، مضيفا: "أخطط لخوض اتصالات نشطة عبر الهاتف والفيديو بشأن القضايا الأهم". من جانبه، أعرب بوتين عن تمنياته بالشفاء العاجل لميشوستين، فيما وقع لاحقا مرسوما رئاسيا ينص على تعيين بيلووسوف قائما بأعمال رئيس الوزراء الروسي. وعين ميشوستين رئيسا للحكومة