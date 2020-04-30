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إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

تحرير:خالد وربي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٢ م
كورونا
كورونا
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19". وخلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين: إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية، مؤكدًا أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة طبقا لموقع روسيا اليوم.
وشدد ميشوستين على أن "الحكومة ستواصل أعمالها بشكل نظامي"، مضيفا: "أخطط لخوض اتصالات نشطة عبر الهاتف والفيديو بشأن القضايا الأهم". من جانبه، أعرب بوتين عن تمنياته بالشفاء العاجل لميشوستين، فيما وقع لاحقا مرسوما رئاسيا ينص على تعيين بيلووسوف قائما بأعمال رئيس الوزراء الروسي. وعين ميشوستين رئيسا للحكومة
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بوتين (1)

الرئيس الروسي يعين أندريه بيلاؤوسوف قائما بأعمال رئيس الحكومة

قالت الخدمة الصحفية للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف رئيسا بالإنابة لمجلس الوزراء، وذلك بعد إصابة ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا، إذ جاء في بيان المكتب الإعلامي للكرملين: «تقرر قيام النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، أندريه بيلاؤوسوف بواجبات رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين». ويشار إلى أن رئيس الوزراء، ميخائل ميشوستين، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
كورونا

«خلال 24 ساعة».. فرنسا تُسجل 289 إصابة بكورونا

قالت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الخميس، إنها سجلت وفاة 289 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، لافته أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 24376 حالة منذ ظهور الوباء، إذ صرح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات، و9132 حالة وفاة في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية، وخاصة دور التمريض. مؤكدًا أن عدد الأشخاص في المستشفيات في انخفاض مستمر، لا سيما في وحدة العناية المركزة، حيث أفاد أن عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات انخفض إلى 26283، أي أقل بـ551 عن يوم الأربعاء.
كورونا في ايطاليا

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من التسرع في رفع قيود كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس إن بعض المناطق قد تتمكن من تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بشكل أسرع من غيرها، لكنه حذر السلطات المحلية من تقليص القيود على نحو متسرع وفردي. وسجلت إيطاليا 27682 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، وفرضت مجموعة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في العالم التي يبدو من المؤكد أنها ستدفع اقتصاد البلاد الهش إلى ركود شديد. لكن المناطق التي تديرها الأحزاب اليمينية، التي لا تشارك في الائتلاف الحكومي، عارضت بشدة خططا لتخفيف تدريجي للقيود على مستوى البلاد، بحسب رويترز".
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ألمانيا تعتزم السماح بإقامة صلوات الجماعة مرة أخرى

تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية السماح بإقامة الصلوات الجماعية مرة أخرى وذلك بعد حظرها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، جاء ذلك وفقا لمسودة قرار للحكومة الاتحادية أعدتها للمشاورات التي ستجريها المستشارة أنجيلا ميركل، مع رؤساء حكومات الولايات، اليوم الخميس، ونصت المسودة على أن هذا الإجراء مرهون بشرط مراعاة المتطلبات الخاصة بالحماية من عدوى كورونا. وكانت الحكومة الألمانية قررت، أمس الأربعاء، تمديد تحذيرها من السفر لأنحاء العالم بسبب جائحة كورونا حتى 14 يونيو المقبل.
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كورونا والحجر الصحي (8)

الجزائر تسجل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت تعافي 75 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 783. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا الشعب لمزيد من الانضباط واليقظة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
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ألمانيا تسجل 2866 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت ألمانيا لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا، وقد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2866 إصابة جديدة ما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى أكثر من 130 ألفا. وتحتل ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وسجلت حتى الآن 3800 حالة وفاة. وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم مليوني مصاب، أكثر من ربع هذا العدد تم تسجيله في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات تجاوز الثلاثين ألفا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
كورونا والحجر الصحي (9)

551 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ551 حالة جديدة، وبلغت 19130. وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس في تقريرها اليومي عن تطورات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع خلال اليوم الأخير بأكثر من 5.1 ألف حالة، من 177633 إلى 182816 حالة. وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في إسبانيا 523 وفاة ناجمة عن العدوى. وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.
كورونا - إسرائيل

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في إسرائيل لـ12501 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 12501 حالة، إذ ذكرت الوزارة مساء أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بالمرض في إسرائيل، قد ارتفع إلى 130 حالة طبقا لموقع روسيا اليوم. ووصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من عقار«هيدروكسي كلوروكين»، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال يعقوب موران جلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية: «بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار».
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