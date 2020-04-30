سعد الحريري: أدعم إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت

تحرير:وكالات ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٢ م

الحريري

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إنه مع إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت، مؤكدا أنه مستهدف سياسيا، وأنه سيستمر بالمعارضة، مضيفًا في حديثه مع الإعلاميين بعد لقاء جمعه في بيت الوسط، اليوم الخميس، مع رؤوساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن «لبنان إلى تدهور، والحل الوحيد هو باللجوء إلى صندوق النقد وبضخ المال إلى البلد وليس أخذ الأموال من ودائع الناس»، مؤكدًا أنه مستمر بالمعارضة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني السابق: «من هم في الشارع ليسوا جمهور سعد أو رفيق الحريري وجمهورنا يبني ولا يدمر ويصبر ويراقب وضع المنطقة والبلد».وقال الحريري: «سنقرأ الخطة الإصلاحية التي قدمتها حكومة رئيس الحكومة حسان دياب، وإذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على إنجاحها وإذا فشلت الحكومة فأنا طبعا مع إسقاطها