أمريكا تبحث طرق معاقبة الصين بسبب فيروس كورونا

تحرير:خالد وربي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م

ترامب

بدأ مسؤولون أمريكيون كبار في دراسة خطط مختلفة "لمعاقبة" الصين بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع أزمة فيروس كورونا المستجد، التي قال الرئيس الأمريكي إنها أدت إلى انتشاره وفاقمت الأزمة بسبب عدم شفافيتها، حسب ما ذكر 4 من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إذ أكد شخصان على علم بالاجتماعات الداخلية، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون كبار من وكالات حكومية متعددة، مساء اليوم الخميس، لبدء وضع استراتيجية لتنفيذ إجراءات انتقامية ضد الصين، لافتين إلى أن الاجتماع سيضم مسؤولين من الاستخبارات الأمريكية.

وأشار الاثنان إلى أن الرئيس دونالد ترامب عبر عن غضبه من الصين خلال الأيام الأخيرة لمساعديه، ملقيا باللوم على بكين "لحجبها معلومات عن الفيروس"، وناقش سن إجراءات "للانتقام" منها. وفي جلسة مغلقة، ناقش ترامب ومساعدوه تجريد الصين من "الحصانة السيادية"، بهدف تمكين الحكومة الأمريكية أو ضحايا كورونا من مقاضاة