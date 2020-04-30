تفاصيل إطلاق «بتروتريد» خدمات لزيادة نسب تحصيل فواتير الغاز

مليار و300 مليون جنيه زيادة في الإيرادات عن العام الماضي.. للمرة الأولى استخدام كاميرا الموبيل في قراءة العدادات ونطقها.

تحرير:محمد صلاح ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م

تستهدف شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول والمسئولة عن تحصيل فواتير الغاز خطوات جديدة تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحويل مصر بكافة قطاعاتها إلى التحول الرقمي، وهذا ما يسعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التأكيد عليه خلال توجيهاته لرئيس الشركة التي تقوم بتحصيل فواتير الغاز من 7 ملايين عميل ما بين منزلي وتجاري، حيث حققت الشركة مليار و300 مليون جنيه زيادة في الإيرادات السنوية عن العام الماضي.

وصرح الدكتور محاسب وسيم وهدان رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتريد» والعضو المنتدب لها، أنه بالتعاون من قيادات الشركة يتم حاليا وضع إستراتيجية تهدف لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فيها، وهي واحدة من الأولويات الرئيسية للشركة، من خلال تحسين أداءها، ورفع جودة الخدمات

وصرح الدكتور محاسب وسيم وهدان رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتريد» والعضو المنتدب لها، أنه بالتعاون من قيادات الشركة يتم حاليا وضع إستراتيجية تهدف لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فيها، وهي واحدة من الأولويات الرئيسية للشركة، من خلال تحسين أداءها، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها وكفاءتها من خلال تحسين دورة العمل، وتوفير الدعم الكامل لعملية صناعة القرار.

وأضاف رئيس الشركة خلال تصريحات لـ«التحرير»، أن الشركة شهدت منذ العام الماضي وحتى بدايات 2020 طفرات تقدمية واضحة في كافة أنشطة الشركة من تسويق وزيوت مستخدمة، بالإضافة لتحقيق طفرة كبيرة في معدلات التحصيل الإلكتروني التي تمثل نحو 25? حاليا نتيجة تطبيق عدة وسائل منها ما هو قائم فعليا ومطبق، ومنها ما سيتم تطبيقه قريبا.

وأوضح أن الإنجازات مازالت تتوالى والعمل على قدم وساق، وكله من أجل رفعة مصر وقطاع البترول وشركة بتروتريد، التي سوف تستمر جهود الشركة وكافة إداراتها في تفعيل وتطبيق رؤية مصر ووزارة البترول في التحول الرقمي والترقيم.

وفيما يتعلق بالخدمات القائمة فعليا التي أطلقتها الشركة نستعرض ما يلي:

أولًا القائم فعليا: التحصيل الإلكتروني من خلال الفون كاش «تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول ويتم القراءة من خلال العميل والدفع من خلال بطاقات ائتمانية بكافة أنواعها».

- التحصيل الإلكتروني من خلال محفظة وماكينات ATM بنك مصر.

- التحصيل الإلكتروني وتسجيل القراءة من خلال موقع الشركة «https://Petrotrade.com.eg»، يسمح بتسديد كامل المديونية أو جزء منها.

ـ السداد من خلال منافذ منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية مثل: «ضامن - فوري – إي فايننس - مصاري -خدماتي -ممكن -بيي».

ـ السداد من خلال ATM بنوك مثل: «بلوم ـ الأهلي المتحد -الإسكندرية -QNB».

- تدشين مركز الاتصال مع شركة تيليميديا المتخصصة لبداية خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR) والتي تعمل الآن من منتصف شهر مارس2020.

- تم توريد 250 POS من شركة ضامن التي تعمل في منظومة التموين ونقاط الخبز، وذلك لتكون أجهزة نقاط البيع مع المحصلين لتغطية عدد من المناطق الأخرى.

- تدشين خدمة الباركود والـQR وطباعتهم على فاتورة الغاز للوصول إلى موقع الشركة بكل سهولة ويسر لتسجيل القراءة أو السداد الإلكتروني.

ثانيا ما سيتم تطبيقه قريبا:

أعلن المهندس محمد سلامة مساعد رئيس الشركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الشركة تعكف حاليا على إطلاق عدة خدمات جديدة تواكب التطور التكنولوجي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي من خلال الخبرات الحديثة في مجالات التحصيل، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الاتفاق مع البنك الأهلي على إمكانية سداد فواتير الغاز عبر الـATM الخاصة به، كما متبع مع بنوك مصر والإسكندرية وغيرها بحيث يسهل على المواطن دفع قيمة الفاتورة في أي وقت.

وأضاف سلامة في تصريحات لـ«التحرير»، أنه تم توقيع عقد مع شركة أي فايننس وتوريد أجهزة نقاط البيع (POS) للتحصيل الإلكتروني من خلال الشركة، لتيسير عمل المحصلين وتقليل دورة العمل وتخفيف العبء عنهم، والشركة الآن في مرحلة استلام الأجهزة وتدريب المحصلين، بالإضافة لتوقيع عقد مع شركة فوري وهي الشركة التي تملك فروع في كافة أنحاء الجمهورية، لتوريد ماكينات نقاط البيع (POS) لتغطي مناطق أخرى.

وأشار إلى أنه يجرى تفعيل بروتوكول التعاون مع البريد المصري للدفع من خلال كافة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وسيبدأ قريبا جدا ليغطي كافة المناطق، وكذلك أكشاك التحصيل الإلكتروني (KIOSK) للدفع الذاتي والتي ستنتشر في جهات خارجية عديدة وستبدأ أول يوليو 2020، من خلال النوادي والكمبوندات ومحطات الوقود وغيرها.

استخدام كاميرا الموبيل في قراءة العدادات.

من جانبه، كشف مساعد رئيس الشركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنه للمرة الأولى ستقوم الشركة بإستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي مع كاميرا الموبيل وتدريبها في عمل تطبيق على أجهزة المحمول بكافة أنواعها لقراءة العداد ونطق الأرقام الظاهرة من مسافة وبدقة عالية وحساب الإستهلاك، حيث من المقرر بدء التشغيل التجريبي مع بداية شهر يولية 2020، على أن يتم العمل به رسميا في أقرب وقت ممكن.

وأكد أنه يتم الاستعداد حاليا لطرح لمناقصة توريد وتطبيق خطط الموارد المؤسسية (ERP)، لتطوير دورة العمل كاملة داخل الشركة والربط مع شركة إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول بهدف رفع الكفاءة ودعم القرار، التي هي الآن في مرحلة التقييم الفني.