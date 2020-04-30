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تفاصيل إطلاق «بتروتريد» خدمات لزيادة نسب تحصيل فواتير الغاز

مليار و300 مليون جنيه زيادة في الإيرادات عن العام الماضي.. للمرة الأولى استخدام كاميرا الموبيل في قراءة العدادات ونطقها.
تحرير:محمد صلاح ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م
الغاز_أرشيفية
الغاز_أرشيفية
تستهدف شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول والمسئولة عن تحصيل فواتير الغاز خطوات جديدة تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحويل مصر بكافة قطاعاتها إلى التحول الرقمي، وهذا ما يسعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التأكيد عليه خلال توجيهاته لرئيس الشركة التي تقوم بتحصيل فواتير الغاز من 7 ملايين عميل ما بين منزلي وتجاري، حيث حققت الشركة مليار و300 مليون جنيه زيادة في الإيرادات السنوية عن العام الماضي.
وصرح الدكتور محاسب وسيم وهدان رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتريد» والعضو المنتدب لها، أنه بالتعاون من قيادات الشركة يتم حاليا وضع إستراتيجية تهدف لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فيها، وهي واحدة من الأولويات الرئيسية للشركة، من خلال تحسين أداءها، ورفع جودة الخدمات
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البورصة

البورصة تصعد بختام التعاملات.. وتربح 200 مليون جنيه

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، ليسجل مستوى نحو 571.4 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و554 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 1225.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.
بورصة (2)

بارتفاع 4.2%.. البورصة تربح 16 مليار جنيه هذا الأسبوع

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 ارتفاع بنحو 4.2 % خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق عند مستوى 10554 مقابل 10120 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بالبورصة بنحو 16 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 571.443 مليار جنيه مقابل 555.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 7 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1715 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وزارة-المالية

المالية تطلق موقعا إلكترونيا تفاعليا لموازنة المواطن

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية المتحدث الرسمي لشئون الموازنة: "إننا نعمل بجهد كبير وقمنا بالعديد من الخطوات مع فريق العمل بالوحدة خلال الـ5 سنوات السابقة لتطوير أطر الشفافية والإفصاح ومد جسور التواصل والمشاركة المجتمعية، كما قمنا خلال العامين الماضيين لأول مرة بإصدار نسخة المواطن من التقرير نصف السنوي للأداء المالي، ويتم نشر نسخة المواطن من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، الذي صدر وتم نشره بالتزامن مع إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب، ليكون أداة لإشراك المجتمع في أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس".
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بترول (2)

لماذا فشلت اتفاقيات مصنع دمياط لإسالة الغاز؟

على الرغم من إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق، تسوية كافة النزاعات القائمة بشأن مصنع الإسالة بدمياط مع الشركاء الأجانب من خلال إبرام اتفاقية تسوية واتفاقية إطارية مع كلًا من: شركة إيني، وشركة ناتورجي، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس"، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة لإبرام اتفاقية تعاون مع كلا من: شركة إيني، وشركة سيجاس، إلا أنه منذ قليل تم إعلان الوزارة رسميا فشل كافة الاتفاقيات والمفاوضات المتعلقة بالتسوية مع الشركاء الأجانب.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

هل تستفيد مصر من أسوأ انخفاض في تاريخ أسعار البترول؟

سجلت أسعار النفط العالمية أدنى مستوياتها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم الإثنين، لتواصل موجة الخسائر الممتدة منذ جلسات الأسبوع الماضي بفعل مخاوف متنامية بشأن نفاد أماكن تخزين الخام المنتج في الولايات المتحدة، بعد أن أثبت اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك+" عدم فاعليته في تعويض خسائر انهيار الطلب على النفط. وهبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 16% ليتداول أدنى مستوى 15.27 دولار للبرميل، بعد أن هوى إلى 14.47 دولار للبرميل مع بداية الجلسة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مارس من عام 1999، في حين انخفض سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو بنحو 5.9% عند مستوى 23.75 دولار للبرميل.
السيسي (3)

السيسي: مصر تتضامن مع شعوب العالم في محاربة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إن مصر تتضامن حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة. وأضاف السيسي: «في أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضي هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا، وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع».
اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

100 مليار وإعفاءات.. هل تنجح الإجراءات الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة، لمواجهة الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.
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