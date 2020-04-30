رئيس الوزراء يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا في مصر

تحرير:خالد وربي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ م

رئيس الوزراء

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس، إن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الآونة الأخيرة، يعود للزحام الذي شهدته الفترة التي سبقت شهر رمضان، مضيفا أن الأسواق والمحال التجارية شهدت تكدسا كبيرا من الناس قبل حلول شهر رمضان، مما أدى إلى انتشار المرض وظهور حالات إصابة أكثر، مؤكدًا خلال اجتماع مع مجلس المحافظين، على "ضرورة عدم التهاون مع المخالفين خلال فترات ما بعد ساعات الحظر". و أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، في أحدث حصيلة للوباء.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه جرى تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى تعافي 46 مصابا من المرض، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1381