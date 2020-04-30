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السيناريست مصطفى محرم: ما ينقص عادل إمام إنه «يبطل تمثيل».. ومتوقع كارثة في مسلسلات رمضان

يسرا مسلسلاتها أجنبية.. ومحمد رمضان «موضة».. وآثار الحكيم «مابحبهاش» «لن أعيش فى جلباب أبى» إحدى أيقونات الدراما المصرية..والأفلام أصبحت «رقاصة ومطرب وبلطجى».. والدراما «من سيئ إلى أسوأ»
تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ م
مصطفى محرم
مصطفى محرم
خرج من حى السيدة زينب مصنع المشاهير والفنانين، أحب الكتابة وتمنى أن يصبح يومًا قاصًّا وكاتبًا، لم يكن حلمه بعيدًا عنه، إذ أضحى صديقًا لأشهر الكتاب والأدباء على أرض المحروسة، يحول أبطال قصصهم من على الورق إلى شخصيات من لحم ودم على الشاشة، ترك عمله فى التدريس، اكتشفه إحسان عبد القدوس، وتدرب على يديه فبات واحدًا من أهم كتاب السيناريو وكهنته، يصنع بقلمه وأفلامه نجومية أبطال السينما، تتصارع عليه النجمات يكتب لنبيلة عبيد "أرجوك أعطنى هذا الدواء، والوحل، واغتيال مدرسة"، بينما تتألق نادية الجندى فى "الباطنية، ووكالة البلح، والإمبراطورة"، يُعد صاحب الأعمال التى ظلت علامات فى تاريخ السينما المصرية، يكتب نجومية أحمد زكى فى "الراقصة والطبال" يبدع فى فيلم "أغنية على الممر" لمحمود مرسى، يتجه ناحية الدراما ليلقى فى جعبتها كنزًا من المسلسلات التى ما زالت تعيش إلى الآن رغم مرور السنين، هو السيناريست الكبير مصطفى محرم، وإلى نص الحوار:
فى البداية.. كيف جاءت موهبتك وحبك للكتابة؟ البداية نبعت من اهتمامى أن أكون كاتب قصة قصيرة ورواية، وساعدتنى الظروف بالعمل فى شركة إنتاج يرأسها المخرج صلاح أبو سيف، وعملت فى قسم القراءة والإعداد، ومن خلال عملى حصلت على فرصة كتابة أول أول فيلم سينمائى وهو  "وداعًا أيها الليل". عملت فى بداياتك مدرسًا
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تركي آل شيخ

تركي آل شيخ لمحمد رمضان: «بفتكر فيك أحمد زكي»

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا في رمضان، معتبرا أن "رمضان" يذكره بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ كتب "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي، واصل يا نجم". من جانبه رد الفنان محمد رمضان على حسابه عبر "إنستجرام" على كلام وإشادة أل شيخ قائلا: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".
ناني الديب

ناني الديب: الدراما الرمضانية تُعبر عن الأسر المصرية

قالت الفنانة ناني الديب، إنها شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي تعرض حاليًا في رمضان على بعض القنوات الفضائية المصرية، مؤكدة أن وجودها في بعض المسلسلات مع باقة كبيرة من نجوم الفن يعطيها طاقه إيجابية لباقي العام. وأوضحت، أن الدراما الرمضانية الحالية تختلف عن الأعوام السابقة، نظرًا لأنها تقدم محتوى درامي هادف لا يضر بالأسر المصرية، لافته أن فكرة المسلسلات تعمتدت على تقديم مشاهد الأسر المصرية البسيطة التي يعيشونها، ويمرون بها في حياتهم اليومية.
ياسمين-رئيس (3)

لابسة ستارة.. ياسمين رئيس تتعرض لوصلة سخرية من رامز

حلت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة تعرضت لوصلة سخرية من رامز، إذ وصف قميصها التي ترتديه بالستارة، وسخر من سلسلة تتدلى من نظارة "رئيس" واصفا إياها بـ"سرج الخيل"، وأثناء تركيب "المايك" لها قال رامز: "هتدخل المايك في الستارة إللي لابساها دي إزاي"، وتابع: "خايبة كمان في اللبس"، لم تنته سخرية رامز حيث وصف أكلها للبان بأنها تشبه الفنانة شادية في فيلم نحن لانزرع الشوك.
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عادل-امام

شيريهان تُشيد بالزعيم في فلانتينو: «متشاور عليه من رب العباد»

أشادت الفنانة شيريهان، بالزعيم عادل إمام، بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "فلانتينو"، قائلة: "بيقولها أوعي تبقي شايلة مني أنا بحبك أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك، لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم ‎فلانتينو 2020 باختصار ‎عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس ‎مصر لا والله للعالم أجمع". وفي تغريدة آخرى أشادت أيضا بالفنان عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، ووجهت التحية لكل القائمين على المسلسل.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

«منسي الأسطورة».. أمير كرارة يروج لمسلسل «الاختيار»

روج الفنان أمير كرارة لمسلسله "الاختيار" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، من خلال بوستر نشره على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، قائلا: "رمضان 2020 الاختيار.. منسي الأسطورة.. سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار"، وقبل أيام طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي للمسلسل على حسابه عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة" .وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل "الاختيار" للتصوير مع اتباع إجراءات الوقاية وتكثيف ساعات العمل.
ياسر- جلال

ليل وحسن الجبالي.. ياسر جلال ومي عمر في بوستر «الفتوة»

نشر السيناريست هاني سرحان، صورتين من الإعلان الترويجي لمسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر صفحته على موقع "انستجرام"، وظهر في الصورة الأولى الفنان ياسر جلال يحمل في يده "نبوت"، وكشف عن اسم الشخصية التى يجسدها "جلال" خلال أحداث العمل، إذ علق على الصورة قائلا: "حسن الجبالي.. مسلسل الفتوة.. رمضان 2020.. إخراج حسين المنباوي.. إنتاج سينرجى".
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