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مصطفى محرم: ما ينقص عادل إمام إنه «يبطل تمثيل».. وومحمد رمضان «موضة»

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ م
مصطفى محرم
مصطفى محرم
خرج من حى السيدة زينب مصنع المشاهير والفنانين، أحب الكتابة وتمنى أن يصبح يومًا قاصًّا وكاتبًا، لم يكن حلمه بعيدًا عنه، إذ أضحى صديقًا لأشهر الكتاب والأدباء على أرض المحروسة، يحول أبطال قصصهم من على الورق إلى شخصيات من لحم ودم على الشاشة، ترك عمله فى التدريس، اكتشفه إحسان عبد القدوس، وتدرب على يديه فبات واحدًا من أهم كتاب السيناريو وكهنته، يصنع بقلمه وأفلامه نجومية أبطال السينما، تتصارع عليه النجمات يكتب لنبيلة عبيد "أرجوك أعطنى هذا الدواء، والوحل، واغتيال مدرسة"، بينما تتألق نادية الجندى فى "الباطنية، ووكالة البلح، والإمبراطورة"، يُعد صاحب الأعمال التى ظلت علامات فى تاريخ السينما المصرية، يكتب نجومية أحمد زكى فى "الراقصة والطبال" يبدع فى فيلم "أغنية على الممر" لمحمود مرسى، يتجه ناحية الدراما ليلقى فى جعبتها كنزًا من المسلسلات التى ما زالت تعيش إلى الآن رغم مرور السنين، هو السيناريست الكبير مصطفى محرم، وإلى نص الحوار:
• متوقع كارثة في مسلسلات رمضان.. والدراما «من سيئ إلى أسوأ» • يسرا مسلسلاتها أجنبية.. وآثار الحكيم «مابحبهاش».. وماشُفتش زى نادية الجندى • ممدوح الليثى أفضل منتج.. لا يوجد كوميديان بعد نجيب الريحانى • الأفلام أصبحت «رقاصة ومطرب وبلطجى».. والدراما
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مسلسل الاختيار - أمير كرارة

دراما رمضان حضرت والكوميديا الهادفة لم تأتِ بعد

ما بين قنوات فرضت مسلسلاتها وبرامجها الترفيهية على مائدة الخريطة الرمضانية، ومنافسة شرسة وتحدٍّ كبير من النجوم للفوز بـ"رضا" الجمهور الذى يبقى وحده من يملك "مصير" استمرارها أو الابتعاد عنها بضغطة واحدة على"ريموت" التليفزيون، ومع أولى الحلقات وقعت بعض الأعمال فى مرمى الإشادة والنقد، لا سيما أن تلك الفترة التى تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، وما تبعته من تعليق الدراسة وفرض حظر التجوال والعزل المنزلى كإجراءات وقائية، ضاعفت أعداد المتابعين للدراما الرمضانية عن السنوات السابقة، مما جعل السباق صعبا على النجوم وشركات الإنتاج، خاصة أن المشاهد أصبح بمثابة ناقد.
حمدى-الميرغني

غلطة «الميرغني» تكشف فبركة برنامج «رامز مجنون رسمي»

انتقادات طالت رامز جلال عقب انتهاء حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي حل عليها ضيفا الفنان حمدي الميرغني، إذ تسأل رواد مواقع التواصل عن كيفية معرفة "الميرغني" اسم البرنامج والقناة التي تذيعه في نهاية الحلقة قبل أن يخبره رامز مع أن البرنامج الذي من المفترض أن يتم خداعه فيه اسمه "كرسي الحقيقة"، تقدمه "آروى"، إذ قال حمدي الميرغني في نهاية المقلب: "استنوننا في رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على mbc"، ما دفع البعض للحديث عن فبركة البرنامج وأن "الميرغني" كان على علم بالمقلب وتفاصيله قبل الحلقة.
شكوكو

شارلي شابلن العرب.. شكوكو الذي صنع له الجمهور تمثالا

صنع لنفسه مكانا لا ينازعه فيه أحد، يجيد فن المونولوج، بارعًا في إلقاء النكتة، ممثلا متمكنا من أدواته، يعرف كيف يغني فتمنحه لقب المطرب، ينتزع منك ابتسامتك بمجرد أن يبدأ في الكلام، لا يعرف أن يقف ساكنًا، يتمايل يمينا ويسارا راقصا، هو أشهر مونولوجست في مصر، كان متميزا في كل شئ في فنه وحتى ملابسه "جلبابه" البلدي وعصاه و"طاقية"، تميل على إحدى حاجبيه، هو ابن البلد الطيب والوحيد الذي صنع له جمهوره تمثالا، هو "لبلب" الذي يتحدي بطش "عنتر" بالحيلة ليثبت أن الذكاء يغلب القوة أحيانا.
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عادل-امام

شيريهان تُشيد بالزعيم في فلانتينو: «متشاور عليه من رب العباد»

أشادت الفنانة شيريهان، بالزعيم عادل إمام، بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "فلانتينو"، قائلة: "بيقولها أوعي تبقي شايلة مني أنا بحبك أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك، لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم ‎فلانتينو 2020 باختصار ‎عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس ‎مصر لا والله للعالم أجمع". وفي تغريدة آخرى أشادت أيضا بالفنان عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، ووجهت التحية لكل القائمين على المسلسل.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

«منسي الأسطورة».. أمير كرارة يروج لمسلسل «الاختيار»

روج الفنان أمير كرارة لمسلسله "الاختيار" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، من خلال بوستر نشره على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، قائلا: "رمضان 2020 الاختيار.. منسي الأسطورة.. سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار"، وقبل أيام طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي للمسلسل على حسابه عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة" .وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل "الاختيار" للتصوير مع اتباع إجراءات الوقاية وتكثيف ساعات العمل.
ياسر- جلال

ليل وحسن الجبالي.. ياسر جلال ومي عمر في بوستر «الفتوة»

نشر السيناريست هاني سرحان، صورتين من الإعلان الترويجي لمسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر صفحته على موقع "انستجرام"، وظهر في الصورة الأولى الفنان ياسر جلال يحمل في يده "نبوت"، وكشف عن اسم الشخصية التى يجسدها "جلال" خلال أحداث العمل، إذ علق على الصورة قائلا: "حسن الجبالي.. مسلسل الفتوة.. رمضان 2020.. إخراج حسين المنباوي.. إنتاج سينرجى".
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