مصر ترفض أية إجراءات أحادية في القضية الفلسطينية

تحرير:خالد وربي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ م

سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الموقف مبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك. وأعاد وزير الخارجية التأكيد على استمرار مصر في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.

وشدد شكري على ضرورة العمل على التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحشد المزيد من الدعم لوكالة "الأونروا" في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم وفقا لولايتها الأممية. وأوضح، أن هناك ارتباط وثيق بين