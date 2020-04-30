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مصر ترفض أية إجراءات أحادية في القضية الفلسطينية

تحرير:خالد وربي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ م
سامح شكري
سامح شكري
أكد وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الموقف مبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك. وأعاد وزير الخارجية التأكيد على استمرار مصر في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.
وشدد شكري على ضرورة العمل على التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحشد المزيد من الدعم لوكالة "الأونروا" في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم وفقا لولايتها الأممية. وأوضح، أن هناك ارتباط وثيق بين
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المتحدث-العسكري

انفجار عبوة ناسفة في بئر العبد.. والمتحدث العسكري يعلن عدد الضحايا

انفجرت اليوم الخميس، عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا في مصر

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس، إن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الآونة الأخيرة، يعود للزحام الذي شهدته الفترة التي سبقت شهر رمضان، مضيفا أن الأسواق والمحال التجارية شهدت تكدسا كبيرا من الناس قبل حلول شهر رمضان، مما أدى إلى انتشار المرض وظهور حالات إصابة أكثر، مؤكدًا خلال اجتماع مع مجلس المحافظين، على "ضرورة عدم التهاون مع المخالفين خلال فترات ما بعد ساعات الحظر". و أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، في أحدث حصيلة للوباء.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 269 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.
مجلس-النواب (3)

برلمانيون: قرض صندوق النقد الجديد ضروري لمواجهة «كورونا»

قال نواب فى البرلمان، إن طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى يعد ضروريا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا؛ حيث تبحث الدولة عن الصالح العام واستكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية، موضحين فى تصريحات لـ«التحرير»: «أن فائدة القرض ستكون بسيطة ما سيعود على المواطن بالنفع لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل ومواجهة سلبيات انتشار كورونا. وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عصام الفقى، أن طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى يأتى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأن الدولة تبحث عن الصالح العام وتريد الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية.
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سامح-شكرى (2)

سامح شكري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين مصر وفرنسا.
سامح-شكرى (3)

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من صائب عريقات

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الثلاثاء، اتصالا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، حيث تناولا التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكيفية العمل والتعاون بين السلطات المصرية والفلسطينية لمواجهة هذه الجائحة في المرحلة المقبلة.
الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بتجهيز طائرتين عسكريتين لنقل مستلزمات طبية لإيطاليا

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.
مجلس-النواب (3)

نائبة تكشف إهدار مال عام في مشروع التنسيق الحضاري بـ«فوه»

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والتنمية المحلية بشأن اهدار المال العام من جانب المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، ووجود شبهات مالية بشأن مشروع التنسيق الحضاري بمدينة فوه، مشيرة إلى أن هيئة اليونسكو اختارت مدينة فوة لتكون محمية طبيعية باعتبارها قيمة اثرية اسلامية بعد القاهرة ورشيد، وقامت هيئة التنسيق الحضاري بإعداد واعتماد الرسومات التي من شأنها تجميل وتزيين الميادين في مدينة فوة، بهدف إدراجها على الخريطة السياحية، وجعلها مقصد للسائحين.
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