تركي آل شيخ لمحمد رمضان: «بفتكر فيك أحمد زكي»

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ م

تركي آل شيخ

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا في رمضان، معتبرا أن "رمضان" يذكره بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ كتب "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي، واصل يا نجم". من جانبه رد الفنان محمد رمضان على حسابه عبر "إنستجرام" على كلام وإشادة أل شيخ قائلا: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، ومحمد مهران، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. ويعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً.، وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»