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شفاء حالتين من كورونا بالعجمي.. ونقل 14 للمدينة الشبابية في أبوقير

تحرير:محمد مجلي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ م
كورونا
كورونا
أعلنت مستشفى العجمي النموذجي المخصصة كحجر صحي لاستقبال وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، تماثل حالتين جديدتين للشفاء من الإصابة بالفيروس بعد خضوعهما لفترة علاج بلغت نحو ثلاثة أسابيع خاضوا خلالها رحلة العلاج كاملة، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي، إن المستشفى ودعت حالتين جديدتين تماثلتا للشفاء وسط حالة من البهجة والسعادة على جميع المرضى والعاملين والأطبية والتمريض والمساعدين، بينما تواصل المستشفى علاج باقي الحالات.
وأضافت مدير عام المستشفى، خلال تصريحات خاصة لها، أن إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال المصابين بفيروس كورونا، بلغ نحو 84 حالة مصابة بالفيروس وخضعوا للعلاج الكامل.وأوضحت السيد، أنه تم نقل 14 حالة جديدة إلى المدينة الشبابية بأبوقير والمخصصة كعزل صحي للحالات الأقل خطورة، لافتة إلى أن
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي ناعيًا شهداء بئر العبد: بفضل الله صامدون بقوة وإيمان

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، شهداء التفجير الإرهابي الذي شهدته منطفة بئر العبد، الذي نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، قائلًا: «نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة».
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الأزهر ناعيا شهداء بئر العبد: الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها

ينعي الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شهداء قواتنا المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، إذ يؤكد الأزهر الشريف، أن هذه الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها وتجردهم من أدنى معاني الإنسانية، وعدم مراعاتهم لحرمة الدماء ولا حرمة هذا الشهر الفضيل، كما يعرب الأزهر عن ثقته في قدرة قواتنا المسلحة على القصاص لشهداء الوطن من تلك العناصر الإرهابية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
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مصر ترفض أية إجراءات أحادية في القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الموقف مبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك. وأعاد وزير الخارجية التأكيد على استمرار مصر في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.
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انفجار عبوة ناسفة في بئر العبد.. والمتحدث العسكري يعلن عدد الضحايا

انفجرت اليوم الخميس، عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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«بهجة ووداع وفراق».. كورونا يحصد روح مسنة وشفاء أخر بالإسكندرية

«بهجة ووداع وفراق».. هذا هو الحال داخل مستشفيات العزل الصحي فى محافظة الإسكندرية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ما بين وداع حالات تماثلت للشفاء واستقبال حالات جديدة وأداء صلاة الجنازة، حيث أعلنت، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بغرب المدينة، تماثل حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا والسماح له بمغادرة الحجر الصحي، بعد التأكد من الشفاء تماما، لافته أن عدد من تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى بلغ 82 حالة حتى الآن.
كورونا والحجر الصحي (9)

شفاء 20 مصابا بكورونا ونقل 29 آخرين للمدينة الشبابية بالإسكندرية

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية، بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، اليوم الإثنين، تعافي 20 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، فيما استقبلت المدينة الشبابية 29 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، محولين من مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بعد أن اقتربوا من الشفاء تمامًا وباتت حالتهم بسيطة ولا يحتاجون سوى قضاء فترة نقاهة.
كورونا والحجر الصحي (11)

بعد إصابة عاملين بكورونا.. غلق مصنع «ليسيكو مصر»

أصدر مجلس إدارة شركة ليسيكو - مصر، غلق مصنع شركة ليسيكو للصناعات الخزفية الكائن بمدينة برج العرب الجديدة، في غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة 14 يوميا، بعد تقرير وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بضرورة غلق الشركة، نظرا لثبوت إصابة اثنين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أصيبا كلا الإثنين بإعياء شديد وارتفاع في درجات الحرارة، وبناء عليه تم إحالتهما إلى مستشفى الحميات لإجراء التحاليل اللازمة، وثبت إصابتهما بفيروس كورونا.
كورونا والحجر الصحي (8)

التزام سكندري بالحظر.. وتعافي 7 حالات بمستشفى العجمي

واصل السكندريين التزامهم بقرار حظر التجوال، اليوم الأحد، إذ فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة على مخارج ومداخل المحافظة في إطار تنفيذ إجراءات الحظر، بينما طافت الدوريات الأمنية الموزعة بجميع الشوارع لمتابعة مدى تنفيذ الحظر ومنع استمرار عمل المحال التجارية غير المسموح بتواجدها لما بعد الساعة الخامسة مساءً، فيما قامت الأجهزة المعنية بالعمل على تعقيم عددًا كبيرًا من شوراع المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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