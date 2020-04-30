شفاء حالتين من كورونا بالعجمي.. ونقل 14 للمدينة الشبابية في أبوقير

تحرير:محمد مجلي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ م

كورونا

أعلنت مستشفى العجمي النموذجي المخصصة كحجر صحي لاستقبال وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، تماثل حالتين جديدتين للشفاء من الإصابة بالفيروس بعد خضوعهما لفترة علاج بلغت نحو ثلاثة أسابيع خاضوا خلالها رحلة العلاج كاملة، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي، إن المستشفى ودعت حالتين جديدتين تماثلتا للشفاء وسط حالة من البهجة والسعادة على جميع المرضى والعاملين والأطبية والتمريض والمساعدين، بينما تواصل المستشفى علاج باقي الحالات.

وأضافت مدير عام المستشفى، خلال تصريحات خاصة لها، أن إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال المصابين بفيروس كورونا، بلغ نحو 84 حالة مصابة بالفيروس وخضعوا للعلاج الكامل.وأوضحت السيد، أنه تم نقل 14 حالة جديدة إلى المدينة الشبابية بأبوقير والمخصصة كعزل صحي للحالات الأقل خطورة، لافتة إلى أن