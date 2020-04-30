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3 وفيات و76 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 3 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في انخفاض جديد للحصيلة اليومية للمصابين. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى مساء اليوم الخميس 15946 شخصا، وإجمالي الوفيات 222 شخصا. وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل أمس الأربعاء 88 شخصا، وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين في الوقت الحالي يبلغ 7163 شخصا. وانخفض عدد المصابين من الذين حالتهم حرجة إلى 105 أشخاص، يحتاج 82 منهم إلى التنفس الاصطناعي، وفقا روسيا اليوم.
وخلال اليوم الأخير تعافى من فيروس كورونا 149 شخصا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 8561 شخصا.وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت تدريجيا برفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس بعد أن بدأت حالات الشفاء تفوق أعداد الإصابات الجديدة.وفي وقت سابق، أفادت مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة بوفاة مسن (80 عاما)
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كورونا والحجر الصحي (4)

«لمدة 24 ساعة».. بدء حظر التجوال الشامل في الأردن

بدأ منتصف ليل الجمعة سريان حظر التجوال الشامل في كافة أنحاء الأردن لمدة 24 ساعة، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة. وقررت الحكومة الأردنية فرض حظر التجوال الشامل لمدة 24 ساعة لضمان استمرار الانخفاض اللافت في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، فيما أكدت تطبيق العقوبات المناسبة على كل مواطن يخالف القوانين بكسر وخرق حظر هذه الإجراءات. ومن المتوقع أن تبدأ صباح الغد فرق التقصي الوبائي في كافة أنحاء المملكة بأخذ عينات عشوائية من المواطنين بالإضافة إلى نشر فرق التعقيم في كافة المناطق.
الحريري

سعد الحريري: أدعم إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إنه مع إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت، مؤكدا أنه مستهدف سياسيا، وأنه سيستمر بالمعارضة، مضيفًا في حديثه مع الإعلاميين بعد لقاء جمعه في بيت الوسط، اليوم الخميس، مع رؤوساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن «لبنان إلى تدهور، والحل الوحيد هو باللجوء إلى صندوق النقد وبضخ المال إلى البلد وليس أخذ الأموال من ودائع الناس»، مؤكدًا أنه مستمر بالمعارضة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
ميشال-عون

عون: إقرار خطة اقتصادية مالية يوم تاريخي في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، ، في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة الاقتصادية، قائلة إن ذلك جاء بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة. وبدأت الحكومة اجتماعها قبل الظهر برئاسة الرئيس ميشال عون، وبعد 3 أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على غلاء المعيشة، وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية، وحصلت مواجهات بينهم وبين الجيش، خاصة في مدينة طرابلس. وفي وقت سابق اليوم، أكد عون، أن إقرار خطة اقتصادية - مالية يوم تاريخي للبنان.
حفتر

حفتر يعلن قبوله بهدنة خلال شهر رمضان في ليبيا

أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، وقف جميع العمليات العسكرية للقوات الموالية له بمناسبة شهر رمضان. وقال أحمد المسماري الناطق باسم حفتر، في بيان في بنغازي إن القيادة العامة تعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، وهذه الهدنة أعلنت استجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب بوقف القتال، لكنه حذر من أن الرد سيكون فوريا وقاسيا على أي اختراق لوقف العمليات العسكرية. وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عدة دعت قبل أسبوع إلى هدنة في القتال في ليبيا خلال شهر رمضان.
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كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ323 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفيه مساء اليوم، أن الوزارة سجلت 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأعلنت الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كبيرة تقيد حركة المواطنين.
فيروس- كورونا (14)

صحة المنيا تنفي وفاة حالة مصابة بكورونا داخل المستشفى

قالت مديرية الصحة بالمنيا، مساء اليوم الجمعة، إن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتم سحب عينات منها وفحصها في معمل pcr بمستشفي حميات المنيا، لافته غلى أنه عند ثبوت أي حالة من الحالات بحملها الفيروس يتم عمل فحص أخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس العينة للتأكد.
فيروس- كورونا (14)

تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة: «سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل»، وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم»، مبينا أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
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