3 وفيات و76 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 3 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في انخفاض جديد للحصيلة اليومية للمصابين. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى مساء اليوم الخميس 15946 شخصا، وإجمالي الوفيات 222 شخصا. وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل أمس الأربعاء 88 شخصا، وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين في الوقت الحالي يبلغ 7163 شخصا. وانخفض عدد المصابين من الذين حالتهم حرجة إلى 105 أشخاص، يحتاج 82 منهم إلى التنفس الاصطناعي، وفقا روسيا اليوم.

وخلال اليوم الأخير تعافى من فيروس كورونا 149 شخصا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 8561 شخصا.وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت تدريجيا برفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس بعد أن بدأت حالات الشفاء تفوق أعداد الإصابات الجديدة.وفي وقت سابق، أفادت مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة بوفاة مسن (80 عاما)