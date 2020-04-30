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أمير كرارة ناعيا شهداء بئر العبد: ‏رحم الله الشهداء

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١١ م
أمير كرارة
أمير كرارة
نعى الفنان أمير كرارة شهداء بئر العبد ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر الخسيس في سيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، إذ كتب "كرارة" على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلهم"، فيما نعت أسرة مسلسل "الاختيار" الشهداء في جنوب مدينة بئر العبد. وانفجرت اليوم الخميس، عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
ولاقى مسلسل "الاختيار" ردود أفعال قوية وطيبة داخل مصر وخارجها، تشيد بالعمل منذ عرض أولى حلقاته وتصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة. ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»،
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أسر ياسين

كيف نعى الفنانون شهداء القوات المسلحة في بئر العبد؟

حرص عددا من الفنانين على نعي شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر والخسيس في سيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، إذ نشرت الفنانة صابرين صورة على حسابها عبر إنستجرام وعلقت قائلة: "‏في رمضان في الصيام حسبنا الله ونعم الوكيل #الاختيار"، كما نعى عمرو دياب شهداء الوطن قائلا: " رحم الله شهداء الوطن .. خالص عزائي لاسر شهدائنا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجميع".
تركي آل شيخ

تركي آل شيخ لمحمد رمضان: «بفتكر فيك أحمد زكي»

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا في رمضان، معتبرا أن "رمضان" يذكره بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ كتب "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي، واصل يا نجم". من جانبه رد الفنان محمد رمضان على حسابه عبر "إنستجرام" على كلام وإشادة أل شيخ قائلا: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".
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السيناريست مصطفى محرم: ما ينقص عادل إمام إنه «يبطل تمثيل».. ومتوقع كارثة في مسلسلات رمضان

خرج من حى السيدة زينب مصنع المشاهير والفنانين، أحب الكتابة وتمنى أن يصبح يومًا قاصًّا وكاتبًا، لم يكن حلمه بعيدًا عنه، إذ أضحى صديقًا لأشهر الكتاب والأدباء على أرض المحروسة، يحول أبطال قصصهم من على الورق إلى شخصيات من لحم ودم على الشاشة، ترك عمله فى التدريس، اكتشفه إحسان عبد القدوس، وتدرب على يديه فبات واحدًا من أهم كتاب السيناريو وكهنته، يصنع بقلمه وأفلامه نجومية أبطال السينما، تتصارع عليه النجمات يكتب لنبيلة عبيد "أرجوك أعطنى هذا الدواء، والوحل، واغتيال مدرسة"، بينما تتألق نادية الجندى فى "الباطنية، ووكالة البلح، والإمبراطورة"، يُعد صاحب الأعمال التى ظلت علامات فى تاريخ السينما المصرية، يكتب نجومية أحمد زكى فى "الراقصة والطبال" يبدع فى فيلم "أغنية على الممر" لمحمود مرسى، يتجه ناحية الدراما ليلقى فى جعبتها كنزًا من المسلسلات التى ما زالت تعيش إلى الآن رغم مرور السنين، هو السيناريست الكبير مصطفى محرم، وإلى نص الحوار:
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بعد ظهوره في «الاختيار»..محمد إمام: رحم الله الشهداء

شارك الفنان محمد إمام كضيف شرف في مسلسل"الاختيار"، إذ قام بشخصية النقيب فتحي ضابط في أحد الأكمنة بسيناء، الذي استشهد بعد معركة مع مجموعة من الإرهابيين هجموا على الكمين بالأسلحة الثقيلة، "إمام" نشر صورة له من داخل المسلسل، علق عليها بجملة من أحداث المسلسل مصحوبة بدعاء للشهداء قائلا: "انا لو موت قول لأمي ابنك مات راجل.. رحم الله شهداء الوطن". وشهدت حلقات مسلسل"الاختيار" ظهور عددا من الفنانين كضيوف شرف منهم: "صلاح عبدالله، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رجب"، وآسر ياسين، وإياد نصار".
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

حكاية صور جمعت بين الشهيد أحمد المنسي وأمير كرارة

بصور تجمع بين الشهيد أحمد المنسي، والفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصيته من خلال مسلسل "الاختيار"، الذي يعرض حاليًّا على شاشات التلفزيون، فاجأ مصمم الجرافيك محمد جابر، متابعيه بالصورة التي نشرها على حسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق عليها قائلا: «إهداء للفنان أمير كرارة، الذي أعتقد أنه أحق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع الاختيار.. ‏رحم الله الشهيد المنسي والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وبارك في ذرياتهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا».
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

تسليم عشماوي وحادث رفح.. «الاختيار» يتصدر تويتر

أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسل الاختيار وتصدر تريند تويتر، عقب عرض أولى حلقات المسلسل التي بدأت بلقطات من واقعة استشهاد البطل أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين، ونقلت الأحداث إلى مشهد إلقاء القبض على هشام عشماوي فى قبضة الأمن المصري قادما من ليبيا، وظهور الإعلامي خالد أبوبكر في مشهد تسليم عشماوي عقب ووصوله إلى مطار القاهرة، وظهر الفنان محمد رجب في دور أحد الضباط المشاركين في القبض على عشماوي، وشهدت أحداث رفح الإرهابي الأول، الذي وقع أثناء إفطار الجنود في شهر رمضان.
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«بكرا هتبدأ المعركة».. أحمد العوضي يروج لـ«الاختيار»

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، من كواليس مسلسل «الاختيار» عبر «إنستجرام»، قائلا: «بكرا هتبدا المعركة». وتعرض أولى حلقات مسلسل «الاختيار» غدا الجمعة على قناة ON في الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل على ON دراما، إذ تدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي.
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