أمير كرارة ناعيا شهداء بئر العبد: ‏رحم الله الشهداء

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١١ م

أمير كرارة

نعى الفنان أمير كرارة شهداء بئر العبد ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر الخسيس في سيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، إذ كتب "كرارة" على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلهم"، فيما نعت أسرة مسلسل "الاختيار" الشهداء في جنوب مدينة بئر العبد. وانفجرت اليوم الخميس، عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

ولاقى مسلسل "الاختيار" ردود أفعال قوية وطيبة داخل مصر وخارجها، تشيد بالعمل منذ عرض أولى حلقاته وتصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة. ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»،