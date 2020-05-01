«لمدة 24 ساعة».. بدء حظر التجوال الشامل في الأردن

تحرير:وكالات ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ ص

كورونا

بدأ منتصف ليل الجمعة سريان حظر التجوال الشامل في كافة أنحاء الأردن لمدة 24 ساعة، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة. وقررت الحكومة الأردنية فرض حظر التجوال الشامل لمدة 24 ساعة لضمان استمرار الانخفاض اللافت في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، فيما أكدت تطبيق العقوبات المناسبة على كل مواطن يخالف القوانين بكسر وخرق حظر هذه الإجراءات. ومن المتوقع أن تبدأ صباح الغد فرق التقصي الوبائي في كافة أنحاء المملكة بأخذ عينات عشوائية من المواطنين بالإضافة إلى نشر فرق التعقيم في كافة المناطق.

وسبق أن قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن تطبيق حظر التجول الشامل سيتم بالآلية نفسها التي تم استخدامها خلال الأسابيع الماضية، وفقًا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر والسماح لمختلف القطاعات بالعمل يتطلب التشديد في بعض الأوقات،