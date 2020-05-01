سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«لمدة 24 ساعة».. بدء حظر التجوال الشامل في الأردن

تحرير:وكالات ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ ص
كورونا
كورونا
بدأ منتصف ليل الجمعة سريان حظر التجوال الشامل في كافة أنحاء الأردن لمدة 24 ساعة، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة. وقررت الحكومة الأردنية فرض حظر التجوال الشامل لمدة 24 ساعة لضمان استمرار الانخفاض اللافت في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، فيما أكدت تطبيق العقوبات المناسبة على كل مواطن يخالف القوانين بكسر وخرق حظر هذه الإجراءات. ومن المتوقع أن تبدأ صباح الغد فرق التقصي الوبائي في كافة أنحاء المملكة بأخذ عينات عشوائية من المواطنين بالإضافة إلى نشر فرق التعقيم في كافة المناطق.
وسبق أن قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن تطبيق حظر التجول الشامل سيتم بالآلية نفسها التي تم استخدامها خلال الأسابيع الماضية، وفقًا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر والسماح لمختلف القطاعات بالعمل يتطلب التشديد في بعض الأوقات،
اقرأ المزيد
كورونا والحجر الصحي (2)

3 وفيات و76 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 3 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في انخفاض جديد للحصيلة اليومية للمصابين. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى مساء اليوم الخميس 15946 شخصا، وإجمالي الوفيات 222 شخصا. وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل أمس الأربعاء 88 شخصا، وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين في الوقت الحالي يبلغ 7163 شخصا. وانخفض عدد المصابين من الذين حالتهم حرجة إلى 105 أشخاص، يحتاج 82 منهم إلى التنفس الاصطناعي، وفقا روسيا اليوم.
الحريري

سعد الحريري: أدعم إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إنه مع إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت، مؤكدا أنه مستهدف سياسيا، وأنه سيستمر بالمعارضة، مضيفًا في حديثه مع الإعلاميين بعد لقاء جمعه في بيت الوسط، اليوم الخميس، مع رؤوساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن «لبنان إلى تدهور، والحل الوحيد هو باللجوء إلى صندوق النقد وبضخ المال إلى البلد وليس أخذ الأموال من ودائع الناس»، مؤكدًا أنه مستمر بالمعارضة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
ميشال-عون

عون: إقرار خطة اقتصادية مالية يوم تاريخي في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، ، في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة الاقتصادية، قائلة إن ذلك جاء بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة. وبدأت الحكومة اجتماعها قبل الظهر برئاسة الرئيس ميشال عون، وبعد 3 أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على غلاء المعيشة، وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية، وحصلت مواجهات بينهم وبين الجيش، خاصة في مدينة طرابلس. وفي وقت سابق اليوم، أكد عون، أن إقرار خطة اقتصادية - مالية يوم تاريخي للبنان.
حفتر

حفتر يعلن قبوله بهدنة خلال شهر رمضان في ليبيا

أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، وقف جميع العمليات العسكرية للقوات الموالية له بمناسبة شهر رمضان. وقال أحمد المسماري الناطق باسم حفتر، في بيان في بنغازي إن القيادة العامة تعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، وهذه الهدنة أعلنت استجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب بوقف القتال، لكنه حذر من أن الرد سيكون فوريا وقاسيا على أي اختراق لوقف العمليات العسكرية. وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عدة دعت قبل أسبوع إلى هدنة في القتال في ليبيا خلال شهر رمضان.
اقرأ المزيد من الأخبار
الصين-وكورونا-كلمة-الاردن-780x450

بسبب كورونا.. فرض حظر التجول في الخرطوم لمدة 3 أسابيع

فرضت الحكومة السودانية حظر تجوال شامل في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد تسجيل 10 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، إذ قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، اليوم الإثنين، إن اللجنة العليا للطوارئ قررت الإغلاق الشامل في الخرطوم ابتداء من السبت المقبل، بعدما استمعت إلى تقرير مقلق من وزارة الصحة، مشددًا على أن الحكومة ستقوم بالتدابير اللازمة حتى يتم تطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم ابتداء من السبت، ولمدة ثلاثة أسابيع باستثناء البقالات والصيدليات، وفقا لسبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (5)

تطبيق قرار مد الحظر بالإسكندرية.. وشفاء 56 حالة بالعجمي

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تطبيق قرار تخفيض عدد ساعات الحظر لتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بدلًا من السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا، حيث سيرت مديرية أمن الإسكندرية، سيارات تطوف شوارع المحافظة للتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة وعدم تعريض أنفسهم للعقاب والمساءلة القانونية حال عدم الالتزام، كما شنت إدارة الأحياء حملة مكبرة على أصحاب المحال التجارية لمطالبتهم الالتزام بالغلق في الموعد المحدد سلفًا في الخامسة مساءً.
كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ323 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفيه مساء اليوم، أن الوزارة سجلت 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأعلنت الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كبيرة تقيد حركة المواطنين.
فيروس كورونا

بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]