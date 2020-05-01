ترامب: الصين فشلت في وقف انتشار فيروس كورونا

تحرير:وكالات ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ ص

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد، ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، إذ قال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس حول تطورات جائحة فيروس كورونا، إنه رأى أدلة على أن هذه السلالة الجديدة تنحدر من معهد الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي الفيروس، دون أن يذكر أي تفاصيل حول الموضوع، وفقًا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم..

ورفض الرئيس الأمريكي مع ذلك أن يوضح ما إذا كان يحمل نظيره الصيني، شي جين بينج، مسؤولية "التضليل" بشأن سير تفشي الوباء في الصين.وشدد على أن الخطوات المقبلة للولايات المتحدة تجاه الصين سيتم تحديدها انطلاقا من نتائج دراسة ملابسات انتشار الجائحة.ووجه ترامب في الأيام الماضية انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما