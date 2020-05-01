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ترامب: الصين فشلت في وقف انتشار فيروس كورونا

تحرير:وكالات ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ ص
ترامب
ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد، ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، إذ قال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس حول تطورات جائحة فيروس كورونا، إنه رأى أدلة على أن هذه السلالة الجديدة تنحدر من معهد الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي الفيروس، دون أن يذكر أي تفاصيل حول الموضوع، وفقًا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم..
ورفض الرئيس الأمريكي مع ذلك أن يوضح ما إذا كان يحمل نظيره الصيني، شي جين بينج، مسؤولية "التضليل" بشأن سير تفشي الوباء في الصين.وشدد على أن الخطوات المقبلة للولايات المتحدة تجاه الصين سيتم تحديدها انطلاقا من نتائج دراسة ملابسات انتشار الجائحة.ووجه ترامب في الأيام الماضية انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما
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دونالد ترامب

أمريكا تبحث طرق معاقبة الصين بسبب فيروس كورونا

بدأ مسؤولون أمريكيون كبار في دراسة خطط مختلفة "لمعاقبة" الصين بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع أزمة فيروس كورونا المستجد، التي قال الرئيس الأمريكي إنها أدت إلى انتشاره وفاقمت الأزمة بسبب عدم شفافيتها، حسب ما ذكر 4 من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إذ أكد شخصان على علم بالاجتماعات الداخلية، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون كبار من وكالات حكومية متعددة، مساء اليوم الخميس، لبدء وضع استراتيجية لتنفيذ إجراءات انتقامية ضد الصين، لافتين إلى أن الاجتماع سيضم مسؤولين من الاستخبارات الأمريكية.
ترامب-وبوتن

ترامب يبلغ بوتين بصعوبة الوضع بنيويورك بسبب «كورونا»

أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ذروة كارثة فيروس "كورونا" بالوضع الصعب في نيويورك، مشيرا إلى أن بوتين وعده بالمساعدة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس: "إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين جرى حين اشتد وباء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، ولم يخف ترامب خطورة الوضع، وعقب ذلك أرسلت روسيا مساعدات إنسانية إلى هناك، مضيفا: "أن موسكو تقدم المساعدة دائما في نطاق المتاح، وبما لا يمس بالقدرة على تقديم المساعدات الضرورية لمواطني روسيا أنفسهم".
جاستن-ترودو (3)

كندا تفقد الاتصال بمروحية عسكرية قبالة ساحل اليونان

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، عن فقدان مروحية كندية نُشرت على متن سفينة حربية تابعة لبلاده أثناء تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قبالة ساحل اليونان، قائلا إن جهود البحث والإنقاذ تجري حاليا، وسيتم الكشف عن المعلومات أولا بأول. وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد مسؤولون كنديون أنهم فقدوا الاتصال بالمروحية العسكرية التي نشرت على متن الفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس فريدريكتون" قبالة ساحل اليونان. وذكرت القوات المسلحة الكندية، أن "هناك موقفا متطورا بخصوص إحدى مروحياتنا التي تم نشرها على متن إتش إم سي إس فريدريكتون".
كورونا والحجر الصحي (10)

المؤشر يعاود الصعود.. أمريكا تسجل 2502 وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة، بحسب بيانات لجامعة (جونز هوبكنز). وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع إصابات ووفيات كورونا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، أن (كوفيد - 19) حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60 ألفا و853 حالة. وحصيلة الوفيات اليومية المسجلة، أمس الأربعاء، تزيد على تلك التي سجلت أول من أمس الثلاثاء 2207 وفيات، وذلك بعد يومين سجلا تباطؤا.
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دونالد ترامب

«خوفا من كورونا».. ترامب: فحص المسافرين للولايات المتحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يبحث سبل إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع المسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة، إذ وقال ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض مع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الثلاثاء: «سنفعل ذلك على الأرجح»، مشيرا بشكل خاص إلى البرازيل بهذا الصدد، قائلا: «إنها تشهد تفشيا كبيرا للفيروس»، مضيفا: «أن قرارا بهذا الشأن سيتخذ قريبا جدا». وردا على سؤال عمّا إذا كان سيطلب إجراء فحوصات كورونا أو فحص بسيط لدرجة الحرارة، قال ترامب إنه سيطلب إجراء كليهما، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
دونالد ترامب

ترامب: لا أستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر كورونا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لتطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن ضرر الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، مضيفًا: "نحن مستاؤون من الصين، كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع، ويوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جدًّا بهذه المسألة، ونحن نتحدث عن مبلغ كبير كثيرا، لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرا".
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ترامب يكشف عن وصفة لتدمير كورونا خلال دقيقة واحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية. وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.
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الصحة العالمية: لا يمكن حاليا تحديد مصدر «كورونا»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكنها أكدت أن مصدره حيواني. وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكشي كاساي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه لم يتم التوصل إلى نتائج تتعلق بمصدر فيروس كورونا، المسبب لوباء "كوفيد-19" حتى الآن، مضيفا أن الأدلة المتوفرة حتى اللحظة تشير إلى أن أصل فيروس كورونا "حيواني"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
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