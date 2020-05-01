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كيف نعى الفنانون شهداء القوات المسلحة في بئر العبد؟

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ ص
أسر ياسين
أسر ياسين
حرص عددا من الفنانين على نعي شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر والخسيس في سيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، إذ نشرت الفنانة صابرين صورة على حسابها عبر إنستجرام وعلقت قائلة: "‏في رمضان في الصيام حسبنا الله ونعم الوكيل #الاختيار"، كما نعى عمرو دياب شهداء الوطن قائلا: " رحم الله شهداء الوطن .. خالص عزائي لاسر شهدائنا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجميع".
وحرص أحمد صلاح حسني على نعي شهداء بئر العبد، قائلًا: «رحم الله شهداء الوطن ... #شهداء_الوطن». View this post on Instagram في رمضان في الصيام حسبنا الله ونعم الوكيل #الاختيار A post shared by Sabrien - صابرين (@sabrienofficial) on Apr 30, 2020 at 2:58pm PDT وكتب الفنان
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مسلسل الاختيار - أمير كرارة

أمير كرارة ناعيا شهداء بئر العبد: ‏رحم الله الشهداء

نعى الفنان أمير كرارة شهداء بئر العبد ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر الخسيس في سيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، إذ كتب "كرارة" على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلهم"، فيما نعت أسرة مسلسل "الاختيار" الشهداء في جنوب مدينة بئر العبد. وانفجرت اليوم الخميس، عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
تركي آل شيخ

تركي آل شيخ لمحمد رمضان: «بفتكر فيك أحمد زكي»

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا في رمضان، معتبرا أن "رمضان" يذكره بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ كتب "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي، واصل يا نجم". من جانبه رد الفنان محمد رمضان على حسابه عبر "إنستجرام" على كلام وإشادة أل شيخ قائلا: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".
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السيناريست مصطفى محرم: ما ينقص عادل إمام إنه «يبطل تمثيل».. ومتوقع كارثة في مسلسلات رمضان

خرج من حى السيدة زينب مصنع المشاهير والفنانين، أحب الكتابة وتمنى أن يصبح يومًا قاصًّا وكاتبًا، لم يكن حلمه بعيدًا عنه، إذ أضحى صديقًا لأشهر الكتاب والأدباء على أرض المحروسة، يحول أبطال قصصهم من على الورق إلى شخصيات من لحم ودم على الشاشة، ترك عمله فى التدريس، اكتشفه إحسان عبد القدوس، وتدرب على يديه فبات واحدًا من أهم كتاب السيناريو وكهنته، يصنع بقلمه وأفلامه نجومية أبطال السينما، تتصارع عليه النجمات يكتب لنبيلة عبيد "أرجوك أعطنى هذا الدواء، والوحل، واغتيال مدرسة"، بينما تتألق نادية الجندى فى "الباطنية، ووكالة البلح، والإمبراطورة"، يُعد صاحب الأعمال التى ظلت علامات فى تاريخ السينما المصرية، يكتب نجومية أحمد زكى فى "الراقصة والطبال" يبدع فى فيلم "أغنية على الممر" لمحمود مرسى، يتجه ناحية الدراما ليلقى فى جعبتها كنزًا من المسلسلات التى ما زالت تعيش إلى الآن رغم مرور السنين، هو السيناريست الكبير مصطفى محرم، وإلى نص الحوار:
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مسلسل الاختيار - أمير كرارة

أمير كرارة ناعيا شهداء بئر العبد: ‏رحم الله الشهداء

نعى الفنان أمير كرارة شهداء بئر العبد ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر الخسيس في سيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، إذ كتب "كرارة" على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلهم"، فيما نعت أسرة مسلسل "الاختيار" الشهداء في جنوب مدينة بئر العبد. وانفجرت اليوم الخميس، عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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طرح برومو مسلسل بـ«100 وش» للفنانة نيللي كريم

طرحت قناة الحياة برومو مسلسل بـ "100وش" للفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، والمنتظر عرضه في رمضان 2020. مسلسل "بـ 100وش" كان يحمل اسم "النصابين" قبل أن يتم تغييره وتخوض به السباق الرمضاني نيللي كريم، وتجسد شخصية "سكر" مع آسر ياسين، ويقوم بدور "عمر" ويلتقيان داخل أحداث العمل لتشكيل فريق احتيال لتتصاعد أحداث كل قصة في 5 حلقات، والمسلسل من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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«بسبب قطة».. بسكال مشعلاني تدخل في حالة رعب وفزع

نوبة من الضحك انتابت الجمهور والفنان هشام سليم، الذي حل ضيفًا على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، بسبب الفنانة «بسكال مشعلاني»، التي دخلت في حالة رعب بسبب اقتحام قطة استديو البرنامج، إذ انتابت المطربة اللبنانية حالة من الفزع وسط ضحكات الجمهور على لحظة خوفها الشديد من القطة، معتقده أن دخول القطة هو مقلب من البرنامج، لكن الفنان أمير كرارة أكد لها أن ما حدث غير مقصود، وليست فقرة من ضمن فقرات البرنامج، قائلا: «القطة بتروح للحلوين بس».
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

«منسي الأسطورة».. أمير كرارة يروج لمسلسل «الاختيار»

روج الفنان أمير كرارة لمسلسله "الاختيار" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، من خلال بوستر نشره على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، قائلا: "رمضان 2020 الاختيار.. منسي الأسطورة.. سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار"، وقبل أيام طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي للمسلسل على حسابه عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة" .وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل "الاختيار" للتصوير مع اتباع إجراءات الوقاية وتكثيف ساعات العمل.
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