كيف نعى الفنانون شهداء القوات المسلحة في بئر العبد؟
تحرير:محمد أبو زيد٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ ص
أسر ياسين
حرص عددا من الفنانين على نعي شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر والخسيس في سيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، إذ
نشرت الفنانة صابرين صورة على حسابها عبر إنستجرام وعلقت قائلة: "في رمضان في الصيام حسبنا الله ونعم الوكيل #الاختيار"، كما نعى عمرو دياب شهداء الوطن قائلا: " رحم الله شهداء الوطن .. خالص عزائي لاسر شهدائنا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجميع".
وحرص أحمد صلاح حسني على نعي شهداء بئر العبد، قائلًا: «رحم الله شهداء الوطن ... #شهداء_الوطن».
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في رمضان في الصيام حسبنا الله ونعم الوكيل #الاختيار
A post shared by Sabrien - صابرين (@sabrienofficial) on Apr 30, 2020 at 2:58pm PDT
وكتب الفنان
وحرص أحمد صلاح حسني على نعي شهداء بئر العبد، قائلًا: «رحم الله شهداء الوطن ... #شهداء_الوطن».
وكتب الفنان نبيل الحلفاوي على حسابه عبر تويتر قائلا: "الهدف نسف الروح المعنوية والتفاف المصريين حول جيشهم وفخرهم بأبطالهم إن لم يتحقق فقد أبطلنا مفعول العبوة، أما عن الشهداء فالله سبحانه وتعالى أنبأنا بأنهم أحياء عنده يرزقون".
ونعى الفنان أسر ياسين شهداء بئر العبد، ونشر صورة له وهو يؤدى التحية العسكرية للشهداء، وكتب على حسابه عبر إنستجرام قائلا: "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعو كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.. يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق!.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر".