كيف نعى الفنانون شهداء القوات المسلحة في بئر العبد؟

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ ص

أسر ياسين

حرص عددا من الفنانين على نعي شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر والخسيس في سيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، إذ نشرت الفنانة صابرين صورة على حسابها عبر إنستجرام وعلقت قائلة: "‏في رمضان في الصيام حسبنا الله ونعم الوكيل #الاختيار"، كما نعى عمرو دياب شهداء الوطن قائلا: " رحم الله شهداء الوطن .. خالص عزائي لاسر شهدائنا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجميع".

وحرص أحمد صلاح حسني على نعي شهداء بئر العبد، قائلًا: «رحم الله شهداء الوطن ... #شهداء_الوطن». View this post on Instagram في رمضان في الصيام حسبنا الله ونعم الوكيل #الاختيار A post shared by Sabrien - صابرين (@sabrienofficial) on Apr 30, 2020 at 2:58pm PDT وكتب الفنان