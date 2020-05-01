رياضة

أمير مرتضى يؤكد توقيع عقوبات على نجمي الزمالك

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ ص
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، منحه إذن للثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي للظهور في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، خلال شهر رمضان. وقال أمير مرتضى، خلال حواره ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت2": "لم يحدث وأن وافقت للثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي على الظهور ببرنامج رامز جلال". وأكد أمير أن الثنائي لو عرض عليه الأمر في الماضي، كان سيرفض على الفور، موضحا "سيتم توقيع لائحة الغرامات على الثنائي، مثلما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي مؤخرا".
وكشف المشرف العام على فريق الكرة، عن تلقيه دعوة للظهور ببرنامج رامز جلال، وقال "تم إبلاغي أن البرنامج سيكون عبارة عن مقلب مضحك، لكني رفضت هذا الأمر لأنه مُهين لي". وأشار أمير مرتضى، إلى أن الزمالك استقر على التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمدة موسم آخر، إلا أن الظروف التي تمر بها
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شادي محمد يكشف كواليس حديثه مع الخطيب

أكد شادي محمد، لاعب فريق الأهلي السابق، أنه لم يساند المهندس محمود طاهر، في انتخابات الأهلي الأخيرة بسبب عمله في قناة النادي، مشيرًا إلى أن ظهوره كان غير لائق خلال فترة الانتخابات الأخيرة. وتحدث شادي محمد في برنامج "أقر وأعترف" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "موقفي في الانتخابات كان طبيعيا، الجميع يأتي ويذهب من أجل خدمة النادي الأهلي، ومن حقي أن أساند أي شخص، لكن ظهوري كان غير لائق لأن كابتن الأهلي مش اللي يقف في الانتخابات بالشكل دا".
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زبير بية: محمد صلاح تفوق على رياض محرز

قال زبير بية نجم الكرة التونسية السابق، إن الدولي التونسي علي معلول، يعد من أبرز الصفقات في تاريخ النادي الأهلي، وصنع شعبية جارفة بإخلاصه في الملعب. وأوضح زبير، في تصريحات تليفزيونية، أن فرجاني ساسي انضم للزمالك في فترة يحتاج خلالها الفريق الأبيض للاعب يملك شخصية، وبالتالي أضاف ساسي تلك الشخصية للأبيض. ولم يقلل النجم التونسي من قيمة الترجي التونسي رغم خسارته السوبر الإفريقي ووداع دوري أبطال إفريقيا على يد الزمالك، مؤكدا أن الترجي يمر بمرحلة إحلال وتجديد.
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إبراهيم سعيد يطالب بمنح لقب الدوري للأهلي

يرى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، ومنح اللقب للأهلي، هو الحل الأمثل، بعد توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "تن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"لا داعي لعودة استئناف مباريات الموسم الحالي في هذا الوقت، أعتقد أن القرار الأفضل هو الإلغاء، سيكون مناسبا للجميع".
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نجم الزمالك على بعد خطوة من الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، مساء اليوم الأحد، أن نادي الرجاء المغربي يرغب في الحصول على خدمات حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إذ ذكرت صحيفة "LE360" المغربية في تقرير لها، أن النادي البيضاوي وضع 300 ألف دولار كحد أقصى في صفقة ضم أحداد من الفارس الأبيض، مشيرة إلى أن نادي الدفاع الحسني الجديدي سيكون أبرز الخاسرين من هذه الصفقة نظرًا لعدم استفادته من قيمة بيع أحداد بالشكل الكافي، حيث يمتلك النادي المغربي الحصول على 20% من قيمة بيع أحداد.
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المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف مصير بطولة الكأس

أكد وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد مصير بطولة كأس مصر حتى الآن، جاء في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، مساء اليوم الإثنين، قائلا:"ما تردد عن وجود استقرار بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، غير صحيح على الإطلاق، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن". وواصل العطار تصريحاته، قائلا: "وضعنا أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، يتحكم موعد استئناف النشاط الرياضي في مصير بطولة الكأس".
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طارق يحيى: الزمالك لا يمانع منح الدوري للأهلي

أكد طارق يحي نجم الزمالك السابق، أن ناديه لا يسعى لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، بسبب ابتعاده عن المنافسة على اللقب، كما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام. وتحدث يحيى في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ينظر لحياة المواطن المصري، وليس خسارة لقب الدوري، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يحاصر الجميع".
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المصري: لن نسمح برحيل أي لاعب إلا في هذه الحالة

قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية من أندية الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لضم أي من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق. وتحدث عمار في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الإثنين، عبر إذاعة "أون سبورت أف أم"، قائلًا :"لم نتلق أي عروض رسمية، للاعبي فريق الكرة الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".
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