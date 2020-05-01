أمير مرتضى يؤكد توقيع عقوبات على نجمي الزمالك

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ ص

أمير مرتضى منصور

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، منحه إذن للثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي للظهور في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، خلال شهر رمضان. وقال أمير مرتضى، خلال حواره ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت2": "لم يحدث وأن وافقت للثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي على الظهور ببرنامج رامز جلال". وأكد أمير أن الثنائي لو عرض عليه الأمر في الماضي، كان سيرفض على الفور، موضحا "سيتم توقيع لائحة الغرامات على الثنائي، مثلما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي مؤخرا".

وكشف المشرف العام على فريق الكرة، عن تلقيه دعوة للظهور ببرنامج رامز جلال، وقال "تم إبلاغي أن البرنامج سيكون عبارة عن مقلب مضحك، لكني رفضت هذا الأمر لأنه مُهين لي". وأشار أمير مرتضى، إلى أن الزمالك استقر على التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمدة موسم آخر، إلا أن الظروف التي تمر بها

وكشف المشرف العام على فريق الكرة، عن تلقيه دعوة للظهور ببرنامج رامز جلال، وقال "تم إبلاغي أن البرنامج سيكون عبارة عن مقلب مضحك، لكني رفضت هذا الأمر لأنه مُهين لي".



وأشار أمير مرتضى، إلى أن الزمالك استقر على التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمدة موسم آخر، إلا أن الظروف التي تمر بها البلاد مؤخرا بسبب فيروس كورونا حالت دون توقيع العقود.



وتحدث، أمير عن موقفه من استئناف مسابقة الدوري، مؤكدا أن الأمر شبه مستحيل بسبب ضيق الوقت، وقال: "جميع اللاعبين في منازلهم منذ شهرين، ولا يوجد موعد محدد للعودة للتدريبات فكيف سيتم استئناف الدوري. الأفضل هو أن نبدأ موسما جديدا، بمواعيد محددة".



وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك، أن لديه طموح كبير بتولي منصب رئيس القلعة البيضاء، إلا أنه لا يملك الرغبة لخوض هذه التجربة في الوقت الحالي.

