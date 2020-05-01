هل تلغي الحكومة الزواج في شهر مايو؟

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص

الزواج

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.

وتواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب دفاتر المأذونين أو إيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران سواء بالمكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرانهم، وذلك عقب قرار