لا للمكسرات نعم للبيض..روشتة مرضى القلب في رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص

مرضى القلب

يجب أن يتخذ مرضى القلب احتياطات زائدة أثناء صيام شهر رمضان، ويعتبر الذهاب إلى الطبيب من الأشياء الهامة، لمعرفة الأوقات المناسبة لتناول الدواء، لتجنب حدوث مضاعفات، على سبيل المثال ينصح بالتقليل من المكسرات الممحلة، إضافة إلى تناول السوائل الطبيعية، كالماء والعصائر غير المحلاة بالسكر، وينصح أيضًا بممارسة الأنشطة الرياضية بعد وجبة الإفطار، لأنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وعند الشعور بأي مضاعفات ينبغي الذهاب للطبيب على الفور، حتى لا تتدهور حالتك.

يحتاج مرضى القلب إلى رعاية خاصة في رمضان، لذا ينصح باتباع بعض من الإرشادات، وفيما يلي بعض منها: -في وقت الإفطار، عليك بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون أو الملح، وينصح أيضًا بتجنب المخللات، والأطعمة المقلية. -تناول البقوليات مرتين بالأسبوع، مع استخدام منتجات الألبان قليلة الدسم. -يجب أن تكون الخضراوات والفواكه