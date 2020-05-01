صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

لا للمكسرات نعم للبيض..روشتة مرضى القلب في رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص
مرضى القلب
مرضى القلب
يجب أن يتخذ مرضى القلب احتياطات زائدة أثناء صيام شهر رمضان، ويعتبر الذهاب إلى الطبيب من الأشياء الهامة، لمعرفة الأوقات المناسبة لتناول الدواء، لتجنب حدوث مضاعفات، على سبيل المثال ينصح بالتقليل من المكسرات الممحلة، إضافة إلى تناول السوائل الطبيعية، كالماء والعصائر غير المحلاة بالسكر، وينصح أيضًا بممارسة الأنشطة الرياضية بعد وجبة الإفطار، لأنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وعند الشعور بأي مضاعفات ينبغي الذهاب للطبيب على الفور، حتى لا تتدهور حالتك.
يحتاج مرضى القلب إلى رعاية خاصة في رمضان، لذا ينصح باتباع بعض من الإرشادات، وفيما يلي بعض منها: -في وقت الإفطار، عليك بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون أو الملح، وينصح أيضًا بتجنب المخللات، والأطعمة المقلية. -تناول البقوليات مرتين بالأسبوع، مع استخدام منتجات الألبان قليلة الدسم. -يجب أن تكون الخضراوات والفواكه
اقرأ المزيد
قياس-ضغط-الدم

نعم للفواكه ولا للمخللات.. روشتة رمضان لمرضى الضغط

يعرف مرض "ضغط الدم المرتفع" بالقاتل الصامت، لأن مرضاه لا يظهر عليهم أي عراض لمدة سنوات، تشير إلى وجد خلل ما بالجسم، وبالرغم من ذلك، فهو أحد الأمراض الشائعة عالميا، وغالبا ما يكون المصابين به مصابون بمرض السكري، وبالنسبة للصيام، وجدت العديد من الدراسات الطبية أن مرضى ضغط الدم المرتفع، يمكنهم الصيام، بدون حدوث أي مشكلات صحية، ولكن لا بد من الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية، مثل شرب كميات كبيرة من السوائل، والابتعاد عن الأطعمة الممحلة، مثل المكسرات والمخللات.
تغير-الجلد-ومرض-السكري (1)

نعم للسوائل ولا للقطائف.. روشتة رمضان لمرضى السكر

يحتاج مرضى السكري إلى رعاية خاصة في شهر رمضان، وبالرغم من أن الامتناع عن الطعام، ينتج عنه مضاعفات متعددة، إلا أنه يمكنك الصيام دون التعرض لهذه المضاعفات، وذلك من خلال اتباع إجراءات وقائية، تحافظ على صحتك، لذا ينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل، كالماء والعصائر الطبيعية، ويوصى أيضا بتجنب المشروبات، الغنية بكميات كبيرة من السكر، والاهتمام بتناول المصادر الطبيعية للسكر، التي تتمثل في الفواكه، لأنها خالية من أي آثار جانبية.
الطعام-المناسب-لجسمك (2)

للحفاظ على صحتك في رمضان.. إليك 5 نصائح فعالة

الإفراط في تناول الطعام في أثناء الإفطار خلال شهر رضمان هو أحد العادات المتبعة التي يقع فيها الكثيرون، لذا عليك أن تنتبه جيدا، للحفاظ على صحتك، وينصح الخبراء دوما بتناول الألياف الغذائية، التي تمنح الجسم الترطيب، وتزيد من معدلات الشبع، وتسهل من عملية الهضم، ويوصى أيضا بأهمية السحور، لتحمل ساعات الصيام الطويلة، بجانب شرب العصائر الطبيعية، وذلك نقلا عن موقع "Healthxchange".
اقرأ المزيد من الأخبار
قياس-ضغط-الدم

نعم للفواكه ولا للمخللات.. روشتة رمضان لمرضى الضغط

يعرف مرض "ضغط الدم المرتفع" بالقاتل الصامت، لأن مرضاه لا يظهر عليهم أي عراض لمدة سنوات، تشير إلى وجد خلل ما بالجسم، وبالرغم من ذلك، فهو أحد الأمراض الشائعة عالميا، وغالبا ما يكون المصابين به مصابون بمرض السكري، وبالنسبة للصيام، وجدت العديد من الدراسات الطبية أن مرضى ضغط الدم المرتفع، يمكنهم الصيام، بدون حدوث أي مشكلات صحية، ولكن لا بد من الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية، مثل شرب كميات كبيرة من السوائل، والابتعاد عن الأطعمة الممحلة، مثل المكسرات والمخللات.
الزبادي

حماية العظام والمخ.. 5 فوائد سحرية للزبادي

توجد بعض الأطعمة الأساسية في رمضان، مثل التمر والفواكه المجففة والسمبوسك، وبالنسبة للزبادي، فهو جزء أساسي من السحور، حيث يتميز بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالكالسيوم والبروتين، والبكتيريا النافعة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، وبجانب قدرته الكبيرة على التعزيز من عملية الهضم، فهو يحمي العظام أيضًا، ويساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، وبالنسبة لوظائف المخ، فتقول الأبحاث والدراسات إنه يغير من الحالة المزاجية، وذلك نقلا عن موقع "Organic Facts".
تغير-الجلد-ومرض-السكري (1)

نعم للسوائل ولا للقطائف.. روشتة رمضان لمرضى السكر

يحتاج مرضى السكري إلى رعاية خاصة في شهر رمضان، وبالرغم من أن الامتناع عن الطعام، ينتج عنه مضاعفات متعددة، إلا أنه يمكنك الصيام دون التعرض لهذه المضاعفات، وذلك من خلال اتباع إجراءات وقائية، تحافظ على صحتك، لذا ينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل، كالماء والعصائر الطبيعية، ويوصى أيضا بتجنب المشروبات، الغنية بكميات كبيرة من السكر، والاهتمام بتناول المصادر الطبيعية للسكر، التي تتمثل في الفواكه، لأنها خالية من أي آثار جانبية.
التين-المجفف

صحي لمرضى السكري والضغط.. 5 فوائد للتين المجفف

يتميز التين المجفف بعدة فوائد صحية، تمنح الجسم العناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال الكالسيوم والكربوهيدرات والماغنسيوم والبروتين والبوتاسيوم والحديد، إضافة إلى فيتامين K، وبجانب ذلك، يساعد في الحفاظ على العظام، ويضبط معدلات ضعط الدم بالجسم، ويقلل من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلا عن موقع "organic Facts".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]