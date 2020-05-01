وفاة وكيل طب قصر العيني بعد إصابته بفيروس كورونا

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص

عثمان الخشت

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب لشؤن المجتمع وخدمة البيئة، تأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الخشت عبر حسابه على "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي الصديق الغالي الأستاذ الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، الذي توفي إلى رحمة الله صباح اليوم في مستشفى العبور بجامعة عين شمس".وأضاف: "نشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من