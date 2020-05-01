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وفاة وكيل طب قصر العيني بعد إصابته بفيروس كورونا

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص
عثمان الخشت
عثمان الخشت
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب لشؤن المجتمع وخدمة البيئة، تأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الخشت عبر حسابه على "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي الصديق الغالي الأستاذ الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، الذي توفي إلى رحمة الله صباح اليوم في مستشفى العبور بجامعة عين شمس".وأضاف: "نشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من
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تأجيل الامتحانات وعودة الطيران.. الحكومة تنفي 16 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية، بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
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هل تلغي الحكومة الزواج في شهر مايو؟

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي ناعيًا شهداء بئر العبد: بفضل الله صامدون بقوة وإيمان

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، شهداء التفجير الإرهابي الذي شهدته منطفة بئر العبد، الذي نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، قائلًا: «نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة».
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الأزهر ناعيا شهداء بئر العبد: الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها

ينعي الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شهداء قواتنا المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، إذ يؤكد الأزهر الشريف، أن هذه الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها وتجردهم من أدنى معاني الإنسانية، وعدم مراعاتهم لحرمة الدماء ولا حرمة هذا الشهر الفضيل، كما يعرب الأزهر عن ثقته في قدرة قواتنا المسلحة على القصاص لشهداء الوطن من تلك العناصر الإرهابية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
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جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة: إصابة عميد كلية طب الأسنان بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة. وقال علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوى وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.
جامعة-القاهرة

تخصيص «القصر الفرنساوي» لعزل مصابي كورونا من جامعة القاهرة

صرحت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، بأن ترتيب مكان للعزل بمستشفيات جامعة القاهرة كان مهمة شاقة، مشيرة إلى أن قصر العيني مستشفى قديم متصل كله ببعضه، وأن مستشفى قصر العيني الفرنساوي المكان الأمثل ليكون مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
محمد- عثمان- الخشت -رئيس -جامعة- القاهرة (1)

إطلاق اسم «شهيدة كورونا» على جناح بمستشفى الفرنساوي

وضعت جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، لوحة باسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم طبيبة "شبرا الهو"، التي وافتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا على جناح "ج" بالدور الرابع بمستشفى القصر العينى الفرنساوى، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بإطلاق اسم الطبيبة على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوي بالجامعة. وكان الدكتور محمد الخشت، قدم تعازيه إلى أسرة الطبيبة المتوفاه، مؤكدًا أن إطلاق اسمها على جناح (ج) بمستشفى الفرنساوي، نوع من رد الاعتبار لها وللكادر الطبي، بعد أن رفضت قلة غريبة على النسيج المصري دفنها.
جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة تفتح تحقيقا بعد إصابات كورونا في معهد الأورام

قررت جامعة القاهرة، اليوم السبت، فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والإطلاع على كافة التفاصيل حول الأزمة.
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