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بعد أزمة كورونا.. هل يعود الاقتصاد المصري إلى النمو في عام 2021؟

3 سيناريوهات لمواجهة الفيروس.. وخبراء: تعامل الحكومة «حاسم» ويدعم الاقتصاد
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م
هالة السعيد
هالة السعيد
يؤكد صندوق النقد الدولى، أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى من المتوقع أن تحافظ على معدلات النمو، فى ظل تداعيات انتشار كورونا، لافتًا إلى أن النمو فى مصر يأتى مقارنة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًّا، جراء تفشى الفيروس المستجد، متوقعًا أن تنجح الحكومة فى تحقيق معدل نمو اقتصادى 2% خلال العام المالى الجارى، و2.8% فى 2021، مقابل نحو 5.6% فى 2019، كما توقع الصندوق انكماشًا حادًّا لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3% خلال العام الجارى بسبب كورونا.
ويواجه العالم حاليًّا خطرًا كبيرًا يهدد البشرية، يتمثل فى فيروس كورونا، الذى ينتشر بشكل ملحوظ فى جميع الدول، وتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد العالمى والمحلى، إذ أطلقت العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية صيحة فزع من ركود اقتصادى عالمى مرتقب وخسائر ضخمة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر الاقتصادية
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معاشات (3)

زيادة الأجور والمعاشات.. إجراءات سعيدة ينتظرها المصريون في يوليو

تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو المقبل، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية الخاصة بجميع الموظفين العاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات، وتشمل زيادة الأجور والمرتبات وصرف علاوات جديدة وغيرها، إذ تستهدف من تطبيق هذه الإجراءات، رفع العبء عن المواطنين وتدعيم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع خاصة محدودى الدخل والبسطاء، من خلال استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية والهيكلية، التى تشمل إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور، خاصة فى ظل أزمة كورونا الراهنة.
النفط-الكويتى

بعد انهيار أسعار النفط.. ما الملاذات الآمنة وقت الأزمات؟

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى خسائر اقتصادية فادحة لمعظم دول العالم، إذ فقدت الأسهم العالمية قرابة 6 تريليونات دولار من قيمتها، لتسجل أسوأ خسارة منذ 2008، وتخارج المستثمرون من صناديق الأسهم العالمية بقيمة 20 مليار دولار، بحسب بيانات بنك أوف أمريكا، الذى أكد أن مخاطر حدوث ركود عالمى ترتفع، مخفضا توقعاته للنمو العالمى لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، بينما شهدت السندات مرتفعة المخاطر ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق بواقع 6.9 مليار دولار.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

تعديلات «الضريبة على الدخل».. خزينة الدولة تنتعش والفقراء أكثر المستفيدين

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، ومن المقرر أن يقوم مجلس النواب بمناقشته قبل إقراره والتصديق عليه، إذ تعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة، طبقًا لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة، ويستهدف القانون الجديد تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا.
أنابيب-الغاز

تفاصيل إطلاق «بتروتريد» خدمات لزيادة نسب تحصيل فواتير الغاز

تستهدف شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول والمسئولة عن تحصيل فواتير الغاز خطوات جديدة تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحويل مصر بكافة قطاعاتها إلى التحول الرقمي، وهذا ما يسعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التأكيد عليه خلال توجيهاته لرئيس الشركة التي تقوم بتحصيل فواتير الغاز من 7 ملايين عميل ما بين منزلي وتجاري، حيث حققت الشركة مليار و300 مليون جنيه زيادة في الإيرادات السنوية عن العام الماضي.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

وزيرة التخطيط: نتوقع تحقيق معدل نمو 4% نهاية 2020

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة كورونا جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة في السنوات الـ5 الأخيرة، والتي بدأت ثمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام الجاري 2019 - 2020، وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن 11 عاما، لافتة إلى أنه بالرغم من الظروف الحالية نتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي بنهاية 2019 - 2020 يصل إلى نحو 4%.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

الحكومة تبحث مع البنك الإسلامي آثار فيروس كورونا

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الخميس، وبحث الاجتماع آليات التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الإسلامس للتنمية فس مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومساندة القطاع الخاص.
الامم المتحدة

الحكومة تبحث مع الأمم المتحدة آثار أزمة كورونا

عقدت وزارة التعاون الدولى، اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: سيناريوهان لانتهاء أزمة كورونا في 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020).
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