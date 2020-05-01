بعد أزمة كورونا.. هل يعود الاقتصاد المصري إلى النمو في عام 2021؟

3 سيناريوهات لمواجهة الفيروس.. وخبراء: تعامل الحكومة «حاسم» ويدعم الاقتصاد

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

يؤكد صندوق النقد الدولى، أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى من المتوقع أن تحافظ على معدلات النمو، فى ظل تداعيات انتشار كورونا، لافتًا إلى أن النمو فى مصر يأتى مقارنة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًّا، جراء تفشى الفيروس المستجد، متوقعًا أن تنجح الحكومة فى تحقيق معدل نمو اقتصادى 2% خلال العام المالى الجارى، و2.8% فى 2021، مقابل نحو 5.6% فى 2019، كما توقع الصندوق انكماشًا حادًّا لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3% خلال العام الجارى بسبب كورونا.

ويواجه العالم حاليًّا خطرًا كبيرًا يهدد البشرية، يتمثل فى فيروس كورونا، الذى ينتشر بشكل ملحوظ فى جميع الدول، وتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد العالمى والمحلى، إذ أطلقت العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية صيحة فزع من ركود اقتصادى عالمى مرتقب وخسائر ضخمة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر الاقتصادية

ويواجه العالم حاليًّا خطرًا كبيرًا يهدد البشرية، يتمثل فى فيروس كورونا، الذى ينتشر بشكل ملحوظ فى جميع الدول، وتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد العالمى والمحلى، إذ أطلقت العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية صيحة فزع من ركود اقتصادى عالمى مرتقب وخسائر ضخمة.



وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر الاقتصادية العالمية، قد تصل إلى ما لا يقل على 2 تريليون دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة نتيجة تفشى الفيروس القاتل، مع ارتفاع التوقعات بحدوث أزمة مالية واقتصادية.



الحكومة تخفض توقعاتها

خفضت الحكومة توقعاتها للنمو المستهدف للناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى 2019-2020 إلى 4.5%، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى أشارت إلى أن الحكومة تتوقع تحقيق قدر من التعافى فى معدلات النمو الاقتصادى فى النصف الثانى من العام المالى المقبل، أى بداية من شهر يناير 2021، لافتة إلى أن مسار التعافى من المتوقع أن يأخذ شكل "U" بما يعنى أن الارتداد سيكون قويًّا مثلما كان الهبوط حادًّا، بينما أبقت وزارة المالية على توقعاتها للنمو للعام المالى المقبل 2020-2021 دون تغيير حتى الآن، محددة مستهدف النمو الاقتصادى بـ4.5%، وفقًا لبيانات مشروع الموازنة العامة.



وكانت الحكومة تتوقع فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2019-2020 نموًّا قدره 6%، ويوضح مشروع الموازنة الجديد أن الوزارة ستراجع مستهدفات النمو بعد أن يتضح الأثر الاقتصادى لجائحة فيروس كورونا.



وقال الدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط، إن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد فى الربع الأخير من العام المالى الحالى «من أبريل إلى يونيو» بواقع 1%.



سيناريوهات المواجهة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة قامت منذ بداية أزمة كورونا فى فبراير بوضع سيناريوهات للتعامل معها فى حال وصولها لمصر، تضمنت ثلاثة سيناريوهات، الأول: انتهاء الأزمة فى يونيو بنهاية العام المالى الحالى 2019-2020، باحتمالية بلغت 20%، والسيناريو الثانى: احتواء الأزمة فى الربع الثالث من العام 2020 شهر سبتمبر، باحتمالية 50%، والسيناريو الثالث: احتواء الأزمة بنهاية ديسمبر 2020، بنسبة احتمالية تبلغ 30%.



وأوضحت "السعيد" أن جميع مؤشرات الاقتصاد القومى المصرى كانت فى أفضل حالاتها فى النصف الأول من العام المالى الحالى، فيما يخص معدلات النمو الاقتصادى والبطالة والتضخم وإيرادات السياحة، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادى الحقيقى 5.6% فى النصف الأول مقارنة بـ5.4% فى نفس فترة المقارنة من العام 2018-2019، كما ارتفع معدل الاستثمار ليصل إلى 18.5% فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بـ16.9% فى العام السابق، فضلًا عن زيادة فى نسبة المشتغلين لنسبة 26.6% وتحقيق 8% معدل بطالة.



وأضافت وزيرة التخطيط، أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل: الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى يستلزم تقديم قدر من المساندة، مشيرة إلى أنه فى حالة التعافى فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، لكن من المتوقع أن التعافى سوف يكون بطيئًا فى معظم القطاعات، لافتة إلى أن هناك قطاعات سوف تتأثر تأثرا شديدا بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة.



وأشارت "السعيد" إلى قيام الدولة بدعم النشاط الاقتصادى ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلى، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة، فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات مصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.



ويرى الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى، أن سيناريوهات التعامل مع أزمة كورونا مع عدم فرض حظر كلى تساهم فى استمرارية عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وهو ما يدعم تحقيق مصر معدلات نمو ايجابية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الحزمة التحفيزية التى أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، إلى جانب توفير 100 مليار جنيه لتداعيات كورونا تساهم أيضًا فى تجاوز مصر الأزمة نهاية العام الجارى أو بداية عام 2021.



ويؤكد جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر للحد من آثار فيروس كورونا المستجد «حاسمة»، وتدعمها حزمة تحفيز شاملة تستهدف كبح انتشار الفيروس، وكذلك تدابير نقدية ومالية، مشيرًا إلى أن سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطى القوى يوفران حماية كبيرة للاقتصاد المصرى أمام الصدمات الخارجية فى ظل الانكماش العالمى الحالى.



نجاح الإصلاح الاقتصادي

توقعت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية خلال العام المقبل 2021، لافتة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير فى تخطى أزمة فيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يدل على نجاح الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.



وتشير "الحماقى" إلى وجود آفاق كبيرة للنمو، كما أن هناك موارد عدة غير مستغلة يمكن استغلالها، موضحة أن ارتفاع معدل النمو خلال السنوات الماضية جاء مدعومًا بزيادة الإنفاق الحكومى على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.



وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل، والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة المهمة، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد، منها: تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.



يقول الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط، إن الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بدأت تؤتى ثمارها خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وانعكست على تحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى العديد من المجالات، كما أنها تساهم فى استمرارية تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية خلال السنوات المقبلة.



ويؤكد خالد حسين مدير مكتب شمال إفريقيا بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى سيعود للنمو وبقوة فى عام 2021 متجاوزًا أزمة كورونا، مضيفًا أن معدلات النمو التى حققتها البلاد خلال السنوات الماضية، بجانب البنية التحتية الحديثة التى تمتلكها، ستمكنها من استكمال الانطلاقة الاقتصادية ولمدى بعيد.



ويرى الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، أن نجاح مصر فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى الحفاظ على معدلات النمو، مشيرًا إلى أن مصر حققت معدلات نمو 5.6% فى النصف الأول من العام المالى بنهاية ديسمبر 2019، فى حين أن ظهور فيروس كورونا بدأ فى يناير الماضى.



ويؤكد الدكتور على عبد العزيز أستاذ الاقتصاد، أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة مرهون بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، مضيفًا أن زيادة الصادرات تأتى من خلال زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير، فضلًا عن خفض معدلات الاستيراد من الخارج.



تصنيف مصر الائتمانى

أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.



ويرى أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أنه رغم أن التقرير الصادر عن

«ستاندرد آند بورز» بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية فى المدى القصير بشكل مؤقت، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتواؤها والتعامل معها، لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابى لمؤشرات المالية العالمة والمديونية مرة أخرى بداية من العام المالى 2021-2022.



ويشير بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال»، إلى أن التقديرات المراجعة للحكومة بتحقيق نمو قدره 1% فى الربع الأخير من العام المالى الحالى 2019-2020 قد تكون متفائلة بعض الشىء، ومع افتراض تسجيل تراجع قدره 20% فى الطلب الخاص غير الأساسى، وانخفاض الصادرات بنسبة 23% والواردات بنسبة 8%، مع ثبات البنود الأخرى، فإن الأرقام تشير إلى انخفاض بنسبة 4% على أساس سنوى فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، وذلك فى حال تواصل القيود المفروضة حاليًّا حتى نهاية شهر مايو المقبل.