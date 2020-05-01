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تعديلات «الضريبة على الدخل».. خزينة الدولة تنتعش والفقراء أكثر المستفيدين

خبراء: لا مساس بسعر الضريبة الحالى.. وبرلمانيون: التعديلات الجديدة تخدم محدودى الدخل
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م
وزير المالية
وزير المالية
وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، ومن المقرر أن يقوم مجلس النواب بمناقشته قبل إقراره والتصديق عليه، إذ تعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة، طبقًا لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة، ويستهدف القانون الجديد تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا.
وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالى الماضى 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب بيانات مصلحة الضرائب، بينما تستهدف موازنة العام المالى الجارى 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه. الشرائح والتعديلات الجديدة ينص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد على إلغاء
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معاشات (3)

زيادة الأجور والمعاشات.. إجراءات سعيدة ينتظرها المصريون في يوليو

تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو المقبل، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية الخاصة بجميع الموظفين العاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات، وتشمل زيادة الأجور والمرتبات وصرف علاوات جديدة وغيرها، إذ تستهدف من تطبيق هذه الإجراءات، رفع العبء عن المواطنين وتدعيم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع خاصة محدودى الدخل والبسطاء، من خلال استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية والهيكلية، التى تشمل إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور، خاصة فى ظل أزمة كورونا الراهنة.
النفط-الكويتى

بعد انهيار أسعار النفط.. ما الملاذات الآمنة وقت الأزمات؟

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى خسائر اقتصادية فادحة لمعظم دول العالم، إذ فقدت الأسهم العالمية قرابة 6 تريليونات دولار من قيمتها، لتسجل أسوأ خسارة منذ 2008، وتخارج المستثمرون من صناديق الأسهم العالمية بقيمة 20 مليار دولار، بحسب بيانات بنك أوف أمريكا، الذى أكد أن مخاطر حدوث ركود عالمى ترتفع، مخفضا توقعاته للنمو العالمى لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، بينما شهدت السندات مرتفعة المخاطر ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق بواقع 6.9 مليار دولار.
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بعد أزمة كورونا.. هل يعود الاقتصاد المصري إلى النمو في عام 2021؟

يؤكد صندوق النقد الدولى، أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى من المتوقع أن تحافظ على معدلات النمو، فى ظل تداعيات انتشار كورونا، لافتًا إلى أن النمو فى مصر يأتى مقارنة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًّا، جراء تفشى الفيروس المستجد، متوقعًا أن تنجح الحكومة فى تحقيق معدل نمو اقتصادى 2% خلال العام المالى الجارى، و2.8% فى 2021، مقابل نحو 5.6% فى 2019، كما توقع الصندوق انكماشًا حادًّا لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3% خلال العام الجارى بسبب كورونا.
أنابيب-الغاز

تفاصيل إطلاق «بتروتريد» خدمات لزيادة نسب تحصيل فواتير الغاز

تستهدف شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول والمسئولة عن تحصيل فواتير الغاز خطوات جديدة تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحويل مصر بكافة قطاعاتها إلى التحول الرقمي، وهذا ما يسعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التأكيد عليه خلال توجيهاته لرئيس الشركة التي تقوم بتحصيل فواتير الغاز من 7 ملايين عميل ما بين منزلي وتجاري، حيث حققت الشركة مليار و300 مليون جنيه زيادة في الإيرادات السنوية عن العام الماضي.
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الضريبة-العقارية

تفاصيل تقسيط ضريبة الدخل للشركات المتضررة من كورونا

أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات رقم (47) لسنة 2020 وملحقًا لها، بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 على الشركات العاملة في كل من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، وقطاع الفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، وقطاع الصحافة والإعلام، (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والقطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، وباستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أو المنظفات.
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تعليمات جديدة من الضرائب بشأن رفع الحجز على الممولين

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيرا عليهم في ظل الظروف الحالية، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية، أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين.
وزير-الماليه

4 مليارات جنيه إجمالي الضرائب المحصلة بالجمارك

قالت وزارة المالية، إن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» تبلغ 768 مليونًا و119 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 3 مليارات و311 مليونًا و437 ألف جنيه. وأوضح تقرير صادر من مصلحة الجمارك، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» قامت بالإفراج عن مشمول ألفين و62 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأوليه»، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و545 مليونًا و290 ألف جنيه.
محمد-معيط (2)

المالية:تقسيط ضريبة الدخل للشركات المتضررة من كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد وافق مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتى 30 يونيو المقبل، دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير وذلك للشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهي، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير.
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