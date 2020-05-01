تعديلات «الضريبة على الدخل».. خزينة الدولة تنتعش والفقراء أكثر المستفيدين

خبراء: لا مساس بسعر الضريبة الحالى.. وبرلمانيون: التعديلات الجديدة تخدم محدودى الدخل

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، ومن المقرر أن يقوم مجلس النواب بمناقشته قبل إقراره والتصديق عليه، إذ تعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة، طبقًا لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة، ويستهدف القانون الجديد تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا.

وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالى الماضى 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب بيانات مصلحة الضرائب، بينما تستهدف موازنة العام المالى الجارى 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه. الشرائح والتعديلات الجديدة ينص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد على إلغاء

وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالى الماضى 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب بيانات مصلحة الضرائب، بينما تستهدف موازنة العام المالى الجارى 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه.



الشرائح والتعديلات الجديدة

ينص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد على إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبدال شرائح أكثر عدالة به وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، حيث تم رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصيا للعاملين لدى الغير، ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًّا.

وتم استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًّا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليًّا لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة. ونص القانون أيضًا على إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًّا بسعر 25%.

ونص القانون الجديد على خفض نصف مبلغ الغرامة حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، مما يسهم فى تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها فى وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.



العدالة الضريبية

قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديلات ضريبة الدخل تعد جيدة، خاصة أنها تخدم فئات كثيرة من المواطنين وأصحاب الدخول فوق المتوسطة، لافتًا إلى أن استحداث شرائح جديدة يدعم تحقيق المزيد من الدعم لمحدودى الدخل.

وأضاف بدراوى أنه لا بد من قيام الحكومة بإجراء المزيد من التعديلات على قانون ضريبة الدخل باستمرار، خاصة مع رفع الحد الأدنى للأجور وتغيير دخول الموظفين سنويًّا، بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الضرائب للمنظومة وحماية الطبقات الفقيرة.



ويرى النائب عصام فقى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون ضريبة الدخل تأتى فى صالح محدودى الدخل وأصحاب الدخول الضعيفة، لافتًا إلى أن استحداث شرائح جديدة ورفع حد الإعفاء الضريبى إلى 15 ألف جنيه أمر جيد، ويحقق المزيد من العدالة الضريبية.



إلغاء التضارب

أكد الدكتور ياسر محارم أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، أن سعر الضريبة فى القانون الجديد سيكون ثابتًا ولن يتم المساس به، لافتًا إلى أن تعديلات قانون الضرائب تهدف إلى التيسير والتبسيط فقط، وإلغاء التضارب بين المواد، مع الاحتفاظ بسعر الضريبة.



وأضاف محارم أن تعديلات القانون الجديد لا بد أن تتضمن توسيع قاعدة بيانات المجتمع الضريبى، وتعزيز أواصر الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب من خلال العمل بنظام العينة، وعدم استخدام مأمور الضرائب سلطته فى التقديرات الجزافية، بالإضافة إلى تقليل مراحل النزاع الضريبى قدر الإمكان.



ويرى الدكتور هانى الحسينى خبير الضرائب، أن إصدار قانون جديد لضريبة الدخل يساهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب، خاصة أنه يعمل على تبسيط الإجراءات لدى الممولين، وزيادة حصيلة الخزانة العامة من الضرائب.



وتعد الضرائب المورد الأهم فى بند الإيرادات، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إيرادات الدولة عبارة عن 75% ضرائب، ونحو 25% إيرادات أخرى تجارية وصناعية وتوزيعات القطاع العام، ورسوم إضافية مثل المحاجر والمناجم، أهمها قناة السويس.



وتعمل وزارة المالية على زيادة إيرادات الضرائب من خلال وضع أطر ومحددات لتحصيلها ومن أهمها ضريبة الدخل، حيث وجهت الوزارة ممثليها بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.



ويتم تحديد صافى الدخل السنوى وفقًا للقواعد القانونية المطبقة، بعد الحصول على كل الإعفاءات المقررة، ويتم احتساب إجمالى الضريبة المستحقة على هذا الوعاء، وتحدد الشريحة الضريبية الواقع فيها صافى إيراد الممول، ونسبة الخصم الضريبى المستحق وفقًا لهذه الشريحة على كامل صافى الإيراد الخاضع للضريبة.