بعد انهيار أسعار النفط.. ما الملاذات الآمنة وقت الأزمات؟

هروب مليارات ضخمة من أسواق الأسهم إلى الذهب.. والعقارات وشهادات الادخار طوق نجاة المصريين

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى خسائر اقتصادية فادحة لمعظم دول العالم، إذ فقدت الأسهم العالمية قرابة 6 تريليونات دولار من قيمتها، لتسجل أسوأ خسارة منذ 2008، وتخارج المستثمرون من صناديق الأسهم العالمية بقيمة 20 مليار دولار، بحسب بيانات بنك أوف أمريكا، الذى أكد أن مخاطر حدوث ركود عالمى ترتفع، مخفضا توقعاته للنمو العالمى لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، بينما شهدت السندات مرتفعة المخاطر ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق بواقع 6.9 مليار دولار.

وانخفضت أسعار النفط ونزل خام برنت مسجلا نحو 15.98 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1999، ونزلت أسعار النفط نحو 80% منذ بداية العام الجارى مع انتشار الوباء فى أنحاء العالم، إذ أدى التفشى الوبائى إلى انخفاض الطلب على الوقود بنحو 30% عالميا، وهبط سعر برميل النفط الأمريكى إلى ما دون الصفر، للمرة الأولى

وانخفضت أسعار النفط ونزل خام برنت مسجلا نحو 15.98 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1999، ونزلت أسعار النفط نحو 80% منذ بداية العام الجارى مع انتشار الوباء فى أنحاء العالم، إذ أدى التفشى الوبائى إلى انخفاض الطلب على الوقود بنحو 30% عالميا، وهبط سعر برميل النفط الأمريكى إلى ما دون الصفر، للمرة الأولى فى التاريخ، بفعل تداعيات الإقفال العالمى الناتج عن فيروس كورونا.

كل هذه الأزمات وغيرها تشير إلى الملاذات الآمنة، وهى الذهب وسلة العملات المتمثلة فى الين اليابانى والفرنك السويسرى، بالإضافة إلى الدولار.

ما الملاذات الآمنة؟

عبارة عن أدوات مالية تزيد قيمتها خلال فترات الانكماش الاقتصادى وتستخدم للنفور من المخاطر، وتبرز هذه الأصول الدفاعية فى أوقات الأزمات، لأنها لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور الاقتصاد، ما يعنى أنه يمكن إعادة تقييمها حتى فى حالة انهيار السوق.



ويعود سبب تسمية هذه الأصول بالملاذ الآمن، لأنها توفر الأمان عندما يسيطر الخوف على الأسواق، إذ تعد هذه الأدوات مضمونة من قبل كيانات لا شك فى مصداقيتها، لأن المستثمرين يعتقدون أنها ستكون دائمًا قابلة للسيولة فى أى وقت ولن تفلس أبدًا، على سبيل المثال، حكومات الدول الأكثر تطورا. كما أن المستثمرين يعرفون تاريخ هذه الأصول ويعرفون أنهم نجوا من جميع الأزمات المالية فى العالم، على سبيل المثال المعادن الثمينة.



وتعرف أيضا الملاذات الآمنة بأنها الاستثمار الذى من المتوقع أن يحتفظ بقيمته أو حتى زيادة قيمته فى أوقات اضطراب الأسواق، ويلجا إليها المستثمرون للحد من تعرضهم للخسائر فى حال تراجعات الأسواق، ومع ذلك، فإن ما يعتبر ملاذا آمنا اليوم يتغير بمرور الوقت مع تغير ظروف السوق، وما يبدو أنه استثمار آمن فى سوق معينة بظروف معينة قد يصبح استثمارا كارثيا فى سوق أخرى بنفس الظروف.



الذهب

يعتبر الذهب من أفضل طرق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، لعدة أسباب منها ارتفاع أسعاره، مما يحقق فرصا لتحقيق الربح من الاستثمار بالذهب، بالإضافة إلى أنه يعتبر الملاذ الآمن والحكيم على فترات التاريخ نظرا لاحتفاظه بقيمته وقت الأزمات.



وينافس الذهب العملات الورقية كأكثر الملاذات الآمنة، إذ تتزايد أسعاره تدريجيا مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع حيازات صناديق الاستثمار والتحوط، وتشير البيانات الرسمية أو الدراسات إلى هروب مليارات ضخمة من أسواق الأسهم إلى الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة.



سلة العملات

يعتبر الين اليابانى ملاذا آمنا رئيسيا، وكانت العملة الآسيوية الوحيدة التى اكتسبت قيمة خلال الأزمة المالية، مما أثر على الاقتصاد العالمى وتغيير ميزان القوى فى أسواق العملات، لأنه غالبا ما يتم تقديره مقابل الدولار عندما تتعرض الأسهم الأمريكية والسندات الحكومية للتقلبات.



ويعد الفرنك السويسرى ثانى العملات من بين الملاذات الآمنة الأكثر توحيدا، ويرجع ذلك إلى الحياد السياسى للحكومة السويسرية، واقتصادها القوى والقطاع المصرفى المتطور للغاية الذى تمتلكه، كما أن استقلال هذه الدولة عن الاتحاد الأوروبى جعلها ملاذا شعبيا لرأس المال عندما تنشأ ظروف سياسية أو اقتصادية سلبية.



ويعتبر الدولار الأمريكى أيضا بمثابة ملاذ آمن أكثر ميزة عن العملات الأخرى، نظرا لأنه عملة احتياطية، وظل لأكثر من 50 عامًا أحد أكثر الملاذات الآمنة شيوعا فى أوقات الركود الاقتصادى.



البيتكوين

عملة وهمية (افتراضية) مشفرة، تشبه إلى حد ما العملات المعروفة من الدولار واليورو وغيرها من العملات، لكنها تختلف فى أنها وهمية، أى تعاملاتها على الإنترنت وليس لها وجود مادى.



ومع ظهور فيروس كورونا المستجد مع بداية العام الجارى، ارتفعت العملة إلى أعلى مستوى لها متجاوزة حاجز 9 آلاف دولار ثلاث مرات أكثر من العام الماضى 2019.



الأسهم الدفاعية

عبارة عن الشركات المدرجة فى قطاع السلع الأساسية المتمثلة فى الخدمات العامة، والأغذية، والمشروبات، ذات الصلة بالصحة، وما إلى ذلك، إذ إنها تعتبر أصولا آمنة، لأن الطلب على السلع والخدمات لا يزال مستقرا بشكل عام حتى خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادى، بالإضافة إلى أن المستثمرين يميلون إلى توزيع الأرباح رغم الأزمات الاقتصادية.



خبراء: المعدن الأصفر الأفضل وقت الأزمات

يرى إيهاب السعيد المحلل المالى، أن الذهب يعد الملاذ الآمن للمستثمرين خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل تقلبات البورصة، وانخفاض الفائدة على الأوعية الادخارية فى البنوك، مضيفا أن ارتفاع أسعار الذهب ووصوله لهذا المستوى يعد من أكثر العوامل التى تدفع المستثمرين للاستثمار فيه.



ويؤكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن الذهب يعد ملاذا أمنا للمستثمرين وقت الأزمات، نظرا لأنه يعتبر مخزونا للقيمة وليس له بدائل أخرى، مشيرا إلى أن أفضل توقيت لشراء الذهب من جانب المستثمرين يكون فى حالة انخفاضه وليس صعوده، حتى يبيعه المستثمر وقت ارتفاعه، سواء كان سبائك أو مشغولات ذهبية.



ويرى هانى توفيق الخبير الاقتصادى، أن مستقبل الاستثمار خلال الفترة المقبلة يتجه بقوة نحو صناديق الاستثمار فى الذهب، وهى عبارة عن صناديق استثمارية موجودة فى البورصات العالمية، وتشمل مجموعة متنوعة من المؤشرات الخاصة بالقطاع ككل، وهناك نوعان من صناديق الذهب، صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة.



محللون: طريقان هما الأمن للمصريين

يرى محمد النجار المحلل المالى، أن الاتجاه إلى شراء العقارات يعد أحد طرق الاستثمار خلال أزمة كورونا الراهنة، موضحا أن زيادة حجم المعروض مع تراجع الطلب وضعف المبيعات، يساهم فى خفض أسعار العقارات، مضيفا أن غالبية المصريين يتجهون نحو الاستثمار فى الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة بجانب العقارات والأراضى.



ويقول طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة يساهم بشكل كبير فى تدعيم قوة القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، باعتباره المستفيد الأول والرابح الأكبر من هذا القرار، موضحا أن الاستثمار فى العقارات يعد أفضل للمودعين حاليا، نظرا لأنه أكثر ربحية وأقل مخاطرة.



ويضيف الدكتور محسن خضير الخبير المصرفى، أن شراء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع يعد أحد الملاذات الآمنة التى يلجأ إليها المصريون خلال وقت الأزمات، خاصة بعد خفض البنك المركزى أسعار الفائدة.



وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم 16 مارس الماضى، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس، فى خطوة تهدف لدعم الاقتصاد فى مواجهة تأثيرات فيروس كورونا، ليصل سعر الفائدة إلى 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض، بينما أعلنت البنوك الحكومية المتمثلة فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر عن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد 15%.