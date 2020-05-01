زيادة الأجور والمعاشات.. إجراءات سعيدة ينتظرها المصريون في يوليو

اقتصاديون: خطوات الحكومة تدعم الحماية الاجتماعية خلال أزمة كورونا.. الحكومة ستمنح الموظفين العاملين فى الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٥ م

تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو المقبل، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية الخاصة بجميع الموظفين العاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات، وتشمل زيادة الأجور والمرتبات وصرف علاوات جديدة وغيرها، إذ تستهدف من تطبيق هذه الإجراءات، رفع العبء عن المواطنين وتدعيم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع خاصة محدودى الدخل والبسطاء، من خلال استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية والهيكلية، التى تشمل إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور، خاصة فى ظل أزمة كورونا الراهنة.

زيادة الأجور وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ عدد من الإجراءات التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسى. وأعلن

زيادة الأجور

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ عدد من الإجراءات التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسى.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ستمنح الموظفين العاملين فى الدولة، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2020، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وبدون حد أقصى، من أول يوليو المقبل.

وأضاف أن الحكومة ستمنح الموظفين العاملين فى الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة بنسبة 12% من المرتب الأساسى فى 30 يونيو 2020، بدلا من 10% كما هو معتاد كل عام، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا، بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.



وأشار معيط إلى أنه سيتم إعطاء حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها، حيث انحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: 150 جنيهًا شهريا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و250 جنيهًا شهريا لشاغلى الدرجة الثانية أو ما يعادلها، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو ما يعادلها، و325 جنيهًا شهريا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و350 جنيهًا شهريا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيهًا شهريا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.



وتبلغ تكلفة هذه العلاوات، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة نحو 31 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2020-2021، بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى 2019-2020.



زيادة المعاشات والعلاوات الخمسة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن العلاوة الدورية السنوية للمعاشات ستكون 14% خلال العام المالى المقبل الذى بدأ أول يوليو 2020. كما أنه من المقرر البدء فى صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بداية من أول يوليو المقبل، بحسب تصريحات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.



وهى العلاوات التى لم تضم منذ عام 2006، حيث لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسى إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعنى أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذى ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسى، سوف يستفيد من الحكم.



ويقدر عدد المستفيدين من هذه العلاوات بأكثر من مليونى صاحب معاش، إذ يبلغ عدد المستفيدين من العاملين فى الجهات الحكومية نحو 1.6 مليون مستحق، بينما يبلغ عدد المستفيدين من القطاع الخاص فى حدود نصف مليون مستفيد. وتبلغ التكلفة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل ?2020-2021? نحو 35 مليار جنيه.



رفع حد الإعفاء الضريبى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، ونص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد على إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبداله شرائح أكثر عدالة به وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، حيث تم رفع حد الإعفاء إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصيا للعاملين لدى الغير، ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويا.



وتم استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلا بسعر 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليا لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة.



خفض أسعار الوقود

من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائى لأسعار الوقود أول يوليو المقبل لمراجعة الأسعار، وفقا للآلية المتبع بها، وهى استعراض أسعار الخام البترول العالمى وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال فترة محددة.



وتشير كل التوقعات إلى احتمالية قيام اللجنة بخفض أسعار البنزين مرة أخرى، خاصة فى ظل تراجع أسعار النفط العالمية جراء تفشى فيروس كورونا.



وقررت اللجنة فى اجتماعها الأخير، خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، لتصل إلى 8.50 جنيه للتر بنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه للتر بنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه للتر بنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه.



اقتصاديون: إجراءات الحماية الاجتماعية تدعم محدودى الدخل

يؤكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن إجراءات الحكومة بزيادة الأجور والمعاشات تدعم أصحاب الدخول الضعيفة خاصة فى ظل أزمة كورونا الحالية، والتى أثرت على كل فئات المجتمع، متوقعا استمرار حدوث زيادة فى الأجور خلال السنوات المقبلة كإجراء للحماية الاجتماعية من تداعيات الأزمات الاقتصادية المرتقب حدوثها.

ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، أن إصلاح منظومة الأجور يأتى كنتيجة لثمار الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، وهى النتائج التى تتيح مبالغ فى الموازنة العامة للدولة لتحسين وإصلاح منظومة وهيكل الأجور.

ويشير محمد عبد العاطى الخبير الاقتصادى، إلى أن قرار تحسين أجور العاملين بالدولة، يساهم فى رفع مستوى معيشة الموظف والعامل المصرى بزيادة الدخل الشهرى له، موضحا أن هذا هو الإجراء الثانى من الرئيس خلال عام واحد بعد زيادة الحد الأدنى للرواتب فى يوليو الماضى، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخرى منها زيادة قيمة الدعم التموينى وغيره، مما يؤكد شعور الحكومة بمعاناة وظروف المصريين والسعى لتحسين وضعهم المادى بكل الطرق خاصة أصحاب الدخول الصغيرة.