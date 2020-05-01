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زيادة الأجور والمعاشات.. إجراءات سعيدة ينتظرها المصريون في يوليو

اقتصاديون: خطوات الحكومة تدعم الحماية الاجتماعية خلال أزمة كورونا.. الحكومة ستمنح الموظفين العاملين فى الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7%
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٥ م
معاشات
معاشات
تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو المقبل، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية الخاصة بجميع الموظفين العاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات، وتشمل زيادة الأجور والمرتبات وصرف علاوات جديدة وغيرها، إذ تستهدف من تطبيق هذه الإجراءات، رفع العبء عن المواطنين وتدعيم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع خاصة محدودى الدخل والبسطاء، من خلال استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية والهيكلية، التى تشمل إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور، خاصة فى ظل أزمة كورونا الراهنة.
زيادة الأجور وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ عدد من الإجراءات التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسى. وأعلن
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النفط-الكويتى

بعد انهيار أسعار النفط.. ما الملاذات الآمنة وقت الأزمات؟

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى خسائر اقتصادية فادحة لمعظم دول العالم، إذ فقدت الأسهم العالمية قرابة 6 تريليونات دولار من قيمتها، لتسجل أسوأ خسارة منذ 2008، وتخارج المستثمرون من صناديق الأسهم العالمية بقيمة 20 مليار دولار، بحسب بيانات بنك أوف أمريكا، الذى أكد أن مخاطر حدوث ركود عالمى ترتفع، مخفضا توقعاته للنمو العالمى لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، بينما شهدت السندات مرتفعة المخاطر ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق بواقع 6.9 مليار دولار.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

تعديلات «الضريبة على الدخل».. خزينة الدولة تنتعش والفقراء أكثر المستفيدين

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، ومن المقرر أن يقوم مجلس النواب بمناقشته قبل إقراره والتصديق عليه، إذ تعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة، طبقًا لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة، ويستهدف القانون الجديد تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

بعد أزمة كورونا.. هل يعود الاقتصاد المصري إلى النمو في عام 2021؟

يؤكد صندوق النقد الدولى، أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى من المتوقع أن تحافظ على معدلات النمو، فى ظل تداعيات انتشار كورونا، لافتًا إلى أن النمو فى مصر يأتى مقارنة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًّا، جراء تفشى الفيروس المستجد، متوقعًا أن تنجح الحكومة فى تحقيق معدل نمو اقتصادى 2% خلال العام المالى الجارى، و2.8% فى 2021، مقابل نحو 5.6% فى 2019، كما توقع الصندوق انكماشًا حادًّا لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3% خلال العام الجارى بسبب كورونا.
أنابيب-الغاز

تفاصيل إطلاق «بتروتريد» خدمات لزيادة نسب تحصيل فواتير الغاز

تستهدف شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول والمسئولة عن تحصيل فواتير الغاز خطوات جديدة تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحويل مصر بكافة قطاعاتها إلى التحول الرقمي، وهذا ما يسعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التأكيد عليه خلال توجيهاته لرئيس الشركة التي تقوم بتحصيل فواتير الغاز من 7 ملايين عميل ما بين منزلي وتجاري، حيث حققت الشركة مليار و300 مليون جنيه زيادة في الإيرادات السنوية عن العام الماضي.
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

تعديلات «الضريبة على الدخل».. خزينة الدولة تنتعش والفقراء أكثر المستفيدين

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، ومن المقرر أن يقوم مجلس النواب بمناقشته قبل إقراره والتصديق عليه، إذ تعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة، طبقًا لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة، ويستهدف القانون الجديد تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا.
مكاتب- البريد- تستقبل- المواطنين- (10)

تعديل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمن تخلفوا في أول مرحلتين

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بأنه تقرر تعديل موعد صرف المنحة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة، لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو المقبل، عبر مكاتب البريد، بدلا من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو المقبل، التي كانت محددة من قبل، نظرا لتحديد تلك الفترة في صرف المعاشات.
الضريبة-العقارية

تفاصيل تقسيط ضريبة الدخل للشركات المتضررة من كورونا

أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات رقم (47) لسنة 2020 وملحقًا لها، بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 على الشركات العاملة في كل من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، وقطاع الفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، وقطاع الصحافة والإعلام، (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والقطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، وباستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أو المنظفات.
مجلس-النواب (3)

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.
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