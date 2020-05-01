تأجيل الامتحانات وعودة الطيران.. الحكومة تنفي 16 شائعة

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م

رئاسة الوزراء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية، بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

ورصد المركزي الإعلامي، عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 25 أبريل حتى 1 مايو 2020):وأوضح المركز، 7 حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.ونفى المركز صحة ما تم تداوله حول تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذًا لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح