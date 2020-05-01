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تأجيل الامتحانات وعودة الطيران.. الحكومة تنفي 16 شائعة

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م
رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية، بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
ورصد المركزي الإعلامي، عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 25 أبريل حتى 1 مايو 2020):وأوضح المركز، 7 حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.ونفى المركز صحة ما تم تداوله حول تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذًا لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح
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وفاة وكيل طب قصر العيني بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب لشؤن المجتمع وخدمة البيئة، تأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
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هل تلغي الحكومة الزواج في شهر مايو؟

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي ناعيًا شهداء بئر العبد: بفضل الله صامدون بقوة وإيمان

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، شهداء التفجير الإرهابي الذي شهدته منطفة بئر العبد، الذي نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، قائلًا: «نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة».
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الأزهر ناعيا شهداء بئر العبد: الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها

ينعي الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شهداء قواتنا المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، إذ يؤكد الأزهر الشريف، أن هذه الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها وتجردهم من أدنى معاني الإنسانية، وعدم مراعاتهم لحرمة الدماء ولا حرمة هذا الشهر الفضيل، كما يعرب الأزهر عن ثقته في قدرة قواتنا المسلحة على القصاص لشهداء الوطن من تلك العناصر الإرهابية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
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هل تلغي الحكومة الزواج في شهر مايو؟

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة: 25% من وفيات كورونا تمت قبل النقل لمستشفى العزل

قالت الدكتورة هالة زايد، إن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريرا، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و413 جهاز تنفس صناعي. مشيرة خلال اجتماعها عن بعد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريرا، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، مضيفة أن 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظرا لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.
مصطفى مدبولي وهالة زايد

عقوبات فورية وإجراءات صارمة.. الحكومة تناقش خطة التعايش مع كورونا

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، والتي تقوم على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يومًا، للتصرف في ضوء تلك النتائج، مشيرة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
مصطفى-مدبولي

رسميا.. السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلا من الجمعة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن يكون يوم السبت المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات،والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الجمعة المقبل.
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