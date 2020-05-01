مفيد للعين والقلب.. 4 فوائد رائعة للبيض في رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٤ م

فوائد البيض

يعتبر البيض من أهم الأطعمة الصحية، التي نتناولها في شهر رمضان، ويحظى بشهرة كبيرة منذ عقود ماضية، نتيجة العناصر الغذائية الهامة، التي يمد الجسم بها، فعلى سبيل المثال غني بمعدلات عالية من البروتين والألياف الغذائية، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور، وفيتامين (B6، B12، A، D)، وبجانب ذلك يتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يعزز من صحة القلب، ويدعم القدرات المعرفية والإدراكية، ويزيد أيضًا من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".

يتمتع البيض بعدة فوائد صحية، تجعل الجسم يتمتع بصحة جيدة، وفيما يلي بعض منها: -يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وبالتالي يساعد في تقوية العظام، وبالتالي يقلل من تعرضها للكسر. -يعتبر البيض أحد الأطعمة الهامة، الموصي بها لمن يمارسون الرياضة، وذلك لأنه يساعد في بناء عضلات قوية، وغني بالحديد والفيتامينات. -يساعد