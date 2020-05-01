صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

مفيد للعين والقلب.. 4 فوائد رائعة للبيض في رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٤ م
فوائد البيض
فوائد البيض
يعتبر البيض من أهم الأطعمة الصحية، التي نتناولها في شهر رمضان، ويحظى بشهرة كبيرة منذ عقود ماضية، نتيجة العناصر الغذائية الهامة، التي يمد الجسم بها، فعلى سبيل المثال غني بمعدلات عالية من البروتين والألياف الغذائية، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور، وفيتامين (B6، B12، A، D)، وبجانب ذلك يتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يعزز من صحة القلب، ويدعم القدرات المعرفية والإدراكية، ويزيد أيضًا من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
يتمتع البيض بعدة فوائد صحية، تجعل الجسم يتمتع بصحة جيدة، وفيما يلي بعض منها: -يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وبالتالي يساعد في تقوية العظام، وبالتالي يقلل من تعرضها للكسر. -يعتبر البيض أحد الأطعمة الهامة، الموصي بها لمن يمارسون الرياضة، وذلك لأنه يساعد في بناء عضلات قوية، وغني بالحديد والفيتامينات. -يساعد
اقرأ المزيد
الفول

مهم للقلب وضغط الدم.. 4 فوائد صحية للفول برمضان

توجد بعض الأطعمة الأساسية التي نتناولها في رمضان، على سبيل المثال التمر والفواكه المجففة، إضافة إلى العصائر الطبيبعة مثل الكركديه والتمر الهندي والسوبيا، أما في وجبة السحور، فيعتبر الفول أحد الأغذية الهامة، لأنه غني بالعناصر الهامة من جانب، ويزيد من معدلات الشبع من جانب آخر، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من البروتين والدهون الصحية والألياف الغذائية، وفيتامينات (A، وK، وB)، ويساعد أيضا في التحسين من عملية الهضم، ويمد الجسم بالطاقة، ويعزز من الجهاز المناعي، ويقلل معدلات الكوليستورل في الدم.
الزبادي

حماية العظام والمخ.. 5 فوائد سحرية للزبادي

توجد بعض الأطعمة الأساسية في رمضان، مثل التمر والفواكه المجففة والسمبوسك، وبالنسبة للزبادي، فهو جزء أساسي من السحور، حيث يتميز بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالكالسيوم والبروتين، والبكتيريا النافعة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، وبجانب قدرته الكبيرة على التعزيز من عملية الهضم، فهو يحمي العظام أيضًا، ويساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، وبالنسبة لوظائف المخ، فتقول الأبحاث والدراسات إنه يغير من الحالة المزاجية، وذلك نقلا عن موقع "Organic Facts".
أطعمة-تزيد-من-طاقة-الجسم

بيض وزبادي وشوفان.. قائمة الأطعمة الصحية للسحور

يتعامل بعض الأشخاص مع رمضان على أنه شهر الإفراط في تناول الطعام، ويقضون نهاره في تحضير الأطباق المتنوعة، ما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية تتعلق بالمعدة، كالإمساك والإسهال، وبالرغم من أن وجبة الإفطار تعتبر هامة، لكن السحور هو مصدر الطاقة، الذي سيجعلك قادرا على إنجاز أعمالك اليومية، ويمنحك معدلات عالية من الترطيب، لذا لا بد من الاهتمام بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، للحصول على السوائل المرجوة، كما أن البيض مهم، وغيره من الأطعمة الأخرى، وذلك نقلا عن موقع "Food.Ndtv".
اقرأ المزيد من الأخبار
أمراض-القلب-في-الطقس-السيئ

لا للمكسرات نعم للبيض..روشتة مرضى القلب في رمضان

يجب أن يتخذ مرضى القلب احتياطات زائدة أثناء صيام شهر رمضان، ويعتبر الذهاب إلى الطبيب من الأشياء الهامة، لمعرفة الأوقات المناسبة لتناول الدواء، لتجنب حدوث مضاعفات، على سبيل المثال ينصح بالتقليل من المكسرات الممحلة، إضافة إلى تناول السوائل الطبيعية، كالماء والعصائر غير المحلاة بالسكر، وينصح أيضًا بممارسة الأنشطة الرياضية بعد وجبة الإفطار، لأنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وعند الشعور بأي مضاعفات ينبغي الذهاب للطبيب على الفور، حتى لا تتدهور حالتك.
الفول

مهم للقلب وضغط الدم.. 4 فوائد صحية للفول برمضان

توجد بعض الأطعمة الأساسية التي نتناولها في رمضان، على سبيل المثال التمر والفواكه المجففة، إضافة إلى العصائر الطبيبعة مثل الكركديه والتمر الهندي والسوبيا، أما في وجبة السحور، فيعتبر الفول أحد الأغذية الهامة، لأنه غني بالعناصر الهامة من جانب، ويزيد من معدلات الشبع من جانب آخر، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من البروتين والدهون الصحية والألياف الغذائية، وفيتامينات (A، وK، وB)، ويساعد أيضا في التحسين من عملية الهضم، ويمد الجسم بالطاقة، ويعزز من الجهاز المناعي، ويقلل معدلات الكوليستورل في الدم.
الزبادي

حماية العظام والمخ.. 5 فوائد سحرية للزبادي

توجد بعض الأطعمة الأساسية في رمضان، مثل التمر والفواكه المجففة والسمبوسك، وبالنسبة للزبادي، فهو جزء أساسي من السحور، حيث يتميز بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالكالسيوم والبروتين، والبكتيريا النافعة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، وبجانب قدرته الكبيرة على التعزيز من عملية الهضم، فهو يحمي العظام أيضًا، ويساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، وبالنسبة لوظائف المخ، فتقول الأبحاث والدراسات إنه يغير من الحالة المزاجية، وذلك نقلا عن موقع "Organic Facts".
تغير-الجلد-ومرض-السكري (1)

نعم للسوائل ولا للقطائف.. روشتة رمضان لمرضى السكر

يحتاج مرضى السكري إلى رعاية خاصة في شهر رمضان، وبالرغم من أن الامتناع عن الطعام، ينتج عنه مضاعفات متعددة، إلا أنه يمكنك الصيام دون التعرض لهذه المضاعفات، وذلك من خلال اتباع إجراءات وقائية، تحافظ على صحتك، لذا ينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل، كالماء والعصائر الطبيعية، ويوصى أيضا بتجنب المشروبات، الغنية بكميات كبيرة من السكر، والاهتمام بتناول المصادر الطبيعية للسكر، التي تتمثل في الفواكه، لأنها خالية من أي آثار جانبية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]