مجرمون يبيعون دماء المتعافين من فيروس كورونا عبر الإنترنت

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م

كورونا

كشف تقرير جديد أن المجرمين يبيعون دماء المتعافين من مرضى فيروس كورونا، على شبكة الإنترنت المظلم، مشيرين إلى ذلك كعلاج محتمل للمرض المميت، بحسب "روسيا اليوم". واكتشف باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية هذا الأمر أثناء بحثهم في كيفية استغلال المجرمين الإلكترونيين لأزمة فيروس كورونا، بحسب التقرير الصادر يوم الخميس 30 أبريل، عن المعهد الأسترالي لعلم الجريمة. وكان الدم من بين مئات "المنتجات" المعروضة للبيع على الإنترنت المظلم، التي اكتشفها الفريق في يوم واحد فقط من البحث في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الباحث الرئيسي، رود برودهرست، لإذاعة ABC إن الدم سيستخدم لحقن شخص قد يكون عرضة للإصابة بالفيروس.ويُباع الدم على أنه "لقاح سلبي"، قائلين إنه مليء بالأجسام المضادة التي من المحتمل أن تنقذ الحياة.وأوضح برودهرست: "أعتقد أن اللقاح السلبي هي الكلمة المناسبة، حيث يتم حصاد بلازما الدم لمريض COVID-19 المتعافى