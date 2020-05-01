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باستخدام علامات بلاستيكية.. عمال اليونان يتحدون الحظر ويحتفلون بعيدهم

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م
اليونان
اليونان
اصطف عمال وطلبة يونانيون يرتدون كمامات وقفازات خارج مبنى البرلمان احتفالا بعيد العمال في تحد لحظر فرضته الحكومة على التنقل بغرض الحد من تفشي فيروس كورونا. وباستخدام علامات بلاستيكية ملونة موضوعة على الأرض لمساعدتهم في الحفاظ على قواعد التباعد، شارك مئات المحتجين في مسيرة نظمتها جماعة بامى الشيوعية. ولوح المحتجون بالرايات ورددوا هتافات ورفعوا لافتات تقول ”لا تضحيات من أجل رؤساء العمل“.
وستخفف تدريجيا القيود على الحركة اعتبارا من يوم الاثنين بعد فرضها في مارس آذار في إطار إجراءات العزل العام المتخذة في جميع أنحاء البلاد، وستفتح بعض الأعمال ومن بينها صالونات التصفيف ومتاجر الكتب يوم الاثنين أيضا.وتضررت بعض الأعمال بإجراءات العزل، وتعهدت حكومة المحافظين بحماية الوظائف في بلد خرج للتو
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تأجيل الامتحانات وعودة الطيران.. الحكومة تنفي 16 شائعة

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مع تراجع معدلات الإصابة بكورونا.. ألمانيا تدرس تخفيف القيود

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مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
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مدبولي: لدينا 850 إصابة بكورونا في مصر حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أعداد إصابات كورونا في مصر وصلت إلى 850 إحالة، موجهًا الشكر إلى أجهزة الدولة التي تتعاون من أجل نجاح الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض، مطالبًا الشعب بضرورت الالتزام في تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها شغلت 5 قطارات إضافية بدءًا من اليوم الخميس بواقع 3 قطارات درجة ثالثة عادية بين الإسكندرية وكفر الدوار وقطارين مكيفين إضافيين، خلال الفترة الصباحية بين القاهرة وأسوان، وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلي والبحري.
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