باستخدام علامات بلاستيكية.. عمال اليونان يتحدون الحظر ويحتفلون بعيدهم

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م

اليونان

اصطف عمال وطلبة يونانيون يرتدون كمامات وقفازات خارج مبنى البرلمان احتفالا بعيد العمال في تحد لحظر فرضته الحكومة على التنقل بغرض الحد من تفشي فيروس كورونا. وباستخدام علامات بلاستيكية ملونة موضوعة على الأرض لمساعدتهم في الحفاظ على قواعد التباعد، شارك مئات المحتجين في مسيرة نظمتها جماعة بامى الشيوعية. ولوح المحتجون بالرايات ورددوا هتافات ورفعوا لافتات تقول ”لا تضحيات من أجل رؤساء العمل“.

وستخفف تدريجيا القيود على الحركة اعتبارا من يوم الاثنين بعد فرضها في مارس آذار في إطار إجراءات العزل العام المتخذة في جميع أنحاء البلاد، وستفتح بعض الأعمال ومن بينها صالونات التصفيف ومتاجر الكتب يوم الاثنين أيضا.وتضررت بعض الأعمال بإجراءات العزل، وتعهدت حكومة المحافظين بحماية الوظائف في بلد خرج للتو