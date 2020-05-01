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الجمهور يسخر من «البرنس»: قلبه وقع في دراعه

تحرير:إسراء سليمان ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م
محمد رمضان
محمد رمضان
اختلف النقاد كثيرًا على محمد رمضان، فالبعض يقول إنه يتمتع بموهبة فريدة من نوعها، ويشبهونه بأحمد زكي، والبعض الآخر ينتقد أعمالها الفنية، لأنها تميل إلى العنف والبلطجة، وبالنسبة للأعمال الرمضانية، فلم يقدم محمد رمضان فكرة جديدة في المسلسلات، فهو ابن البلد الجدع، الذي ينتمي إلى منطقة شعبية، ويمارس دور البطولة، ويشعر بالظلم، ثم يقرر أن ينتقم في النهاية، وبالنسبة للبرنس، ستجده يأخذك إلى نفس النهج، وحتى أن الجمهور وجه له بعض الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
يشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" بالمارثون الرمضاني، ولأن هذا الموسم يعتبر استثنائي، ستجد عين الجمهور حاضرة دائمًا، وبالفعل وجهت إليه بعض الانتقادات، بسبب فكرة المسلسل المتكررة، إضافة إلى السخرية من مشهد المستشفى، الذي عُرض في حلقة أمس، وذلك لاستخدام معدات طبية خاصة بالقلب في ذراعه. وقال المتابعون:
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كهربا

«والله هعورك»..عصبية وخوف «كهربا» في رامز مجنون رسمي

حل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، ضيفا على الحلقة السابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ قال رامز جلال لـ"كهربا": "أنا استضفتك وإنت أهلاوي وإنت زملكاوي"، ليرد كهربا: "لا طبعا وأنا أهلاوي أحسن.. أنا رجعت بيتي وهو الأهلي"، مؤكدا التزامه بموعد التمرين الذي يذهب له قبل موعده بساعة. ونشر رامز جلال مقطع فيديو من الحلقة على حسابه عبر تويتر، وعلق عليه قائلا: "عصبية كهربا في حلقة رامز مجنون رسمي اليوم".
رامز-جلال (1)

غاوي مشاكل.. رامز جلال مشوار طويل من القضايا والأزمات

تحظى على مدار سنوات برامج مقالب رامز جلال، بنسب مشاهدة كبيرة خاصة أنه يذاع في وقت الإفطار، وبرغم شهرة برامجه إلا أنه نال نصيب الأسد من القضايا والشتائم من الفنانين الذين يحلون ضيوفا على برامجه التي لم تخلو أيضا من حالات إغماء وإصابات، بينما آخرون يفقدون أعصابهم بسبب حالات الخوف والهلع وبث الرعب في قلوبهم عقب كل مقلب يقعون ضحيته، "رامز" يعد الأشهر من بين مقدمي برامج المقالب التي خلفت وراءها ضحايا بالجملة، ومنذ 10 أعوام ولأول مرة يظهر من خلال برنامجه "رامز مجنون رسمي" لمواجهة الضيف بنفسه، وتبدأ الأزمات من جديد تطفو على السطح.
ياسمين عبد العزيز

الارتباط عايز طاقة.. إيمان السيد تعبر عن حال السناجل

"لا لا الارتباط دا عايز طاقة مش موجودة عندي أصلا النوم أفيد"، جملة أطلقتها الفنانة إيمان السيد بخفة دم خلال مشهد لها بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وتداولها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه الجملة تعبر عن حالهم. وتفاعل عدد من مشاهدي المسلسل مع عبارة إيمان السيد من خلال عدد من التعليقات منها "خلقي ضيق وربنا"، "دي أنا أقسم بالله"، "مافيش أحسن من السنجلة"، "أنا من مؤيدي السنجلة"، "أه والله مافيش طاقة للارتباط"، "جابت من الآخر النوم أفيد"، "الكلام دا بيعبر عني جدا"، "لما يسألوك انت ليه لسه سنجل.
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تركي آل شيخ

تركي آل شيخ لمحمد رمضان: «بفتكر فيك أحمد زكي»

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا في رمضان، معتبرا أن "رمضان" يذكره بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ كتب "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي، واصل يا نجم". من جانبه رد الفنان محمد رمضان على حسابه عبر "إنستجرام" على كلام وإشادة أل شيخ قائلا: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".
ناني الديب

ناني الديب: الدراما الرمضانية تُعبر عن الأسر المصرية

قالت الفنانة ناني الديب، إنها شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي تعرض حاليًا في رمضان على بعض القنوات الفضائية المصرية، مؤكدة أن وجودها في بعض المسلسلات مع باقة كبيرة من نجوم الفن يعطيها طاقه إيجابية لباقي العام. وأوضحت، أن الدراما الرمضانية الحالية تختلف عن الأعوام السابقة، نظرًا لأنها تقدم محتوى درامي هادف لا يضر بالأسر المصرية، لافته أن فكرة المسلسلات تعمتدت على تقديم مشاهد الأسر المصرية البسيطة التي يعيشونها، ويمرون بها في حياتهم اليومية.
محمد-رمضان

محمد رمضان يثير غضب متابعيه بعد تمزيق جواز سفره المصري

مشهد صادم شهدته الحلقة الأولى من مسلسل "لبرنس" لمحمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، عندما قام بتمزيق جواز السفر المصري وإلقاءه على الأرض نزولا على رغبة والده في عدم تركه بمفرده في الورشة وسفره خارج مصر تنازل عن طموحه بالسفر خارج مصر، والبقاء في الورشة، المشهد أثار غضب الكثيرين، واعتبروه إهانة واساءة لكل المصريين.
محمد رمضان

محمد رمضان صنايعي دوكو في أول حلقات «البرنس»

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان الذي يقدم شخصية «رضوان» صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وجمعه مشهد بين ابنه «فتحي» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، في الورشة وهو يحاول اقناعه ببيع البيت والورشة في ظل رفض والده، وتؤدي الفنانة نجلاء بدر، دور زوجة «رضوان» محمد رمضان، ويعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما». وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم.
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