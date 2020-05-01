الجمهور يسخر من «البرنس»: قلبه وقع في دراعه

تحرير:إسراء سليمان ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م

محمد رمضان

اختلف النقاد كثيرًا على محمد رمضان، فالبعض يقول إنه يتمتع بموهبة فريدة من نوعها، ويشبهونه بأحمد زكي، والبعض الآخر ينتقد أعمالها الفنية، لأنها تميل إلى العنف والبلطجة، وبالنسبة للأعمال الرمضانية، فلم يقدم محمد رمضان فكرة جديدة في المسلسلات، فهو ابن البلد الجدع، الذي ينتمي إلى منطقة شعبية، ويمارس دور البطولة، ويشعر بالظلم، ثم يقرر أن ينتقم في النهاية، وبالنسبة للبرنس، ستجده يأخذك إلى نفس النهج، وحتى أن الجمهور وجه له بعض الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" بالمارثون الرمضاني، ولأن هذا الموسم يعتبر استثنائي، ستجد عين الجمهور حاضرة دائمًا، وبالفعل وجهت إليه بعض الانتقادات، بسبب فكرة المسلسل المتكررة، إضافة إلى السخرية من مشهد المستشفى، الذي عُرض في حلقة أمس، وذلك لاستخدام معدات طبية خاصة بالقلب في ذراعه. وقال المتابعون: