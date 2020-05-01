المتحدث العسكري: مداهمة بؤرة إرهابية في سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م

العقيد تامر الرفاعي

قال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إنه تم استهداف مجموعة من الإرهابيين بإحدى مزارع شمال سيناء.

وكتب المتحدث العسكري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إستهداف عدد (2) فرد تكفيرى شديدى