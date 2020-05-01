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المتحدث العسكري: مداهمة بؤرة إرهابية في سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م
العقيد تامر الرفاعي
العقيد تامر الرفاعي
قال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إنه تم استهداف مجموعة من الإرهابيين بإحدى مزارع شمال سيناء.
وكتب المتحدث العسكري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إستهداف عدد (2) فرد تكفيرى شديدى
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باستخدام علامات بلاستيكية.. عمال اليونان يتحدون الحظر ويحتفلون بعيدهم

اصطف عمال وطلبة يونانيون يرتدون كمامات وقفازات خارج مبنى البرلمان احتفالا بعيد العمال في تحد لحظر فرضته الحكومة على التنقل بغرض الحد من تفشي فيروس كورونا. وباستخدام علامات بلاستيكية ملونة موضوعة على الأرض لمساعدتهم في الحفاظ على قواعد التباعد، شارك مئات المحتجين في مسيرة نظمتها جماعة بامى الشيوعية. ولوح المحتجون بالرايات ورددوا هتافات ورفعوا لافتات تقول ”لا تضحيات من أجل رؤساء العمل“.
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تأجيل الامتحانات وعودة الطيران.. الحكومة تنفي 16 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية، بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
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السيسي: مواجهة كورونا ينبغي أن تتم بالتوازي مع مكافحة الإرهاب

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قوات حرس الحدود توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية

أعلنت القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، عن توجيه قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين، التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك تزامنا مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن التونسي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الداخلية التونسية في بيان لها نشرته أمس الخميس على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية أصيلة ولاية قبلي". وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تم تسريحه من السجن مؤخرا بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.
الحجر- الصحي (1)

غلق العيادات الخارجية بمستشفى الشيخ زويد لمنع الزحام

أعلن مكتب العلاقات العامة بمستشفى الشيخ زويد المركزي فى بيان اليوم، أن المستشفى تستقبل فقط المرضى الواجب تواجدهم للغسيل الكلوي، والأورام، والحالات الطارئة، وحالات الاشتباه بفيروس كورونا. وقال البيان إنه لا يتم تقديم خدمات العيادة الخارجية في هذه الفتره لحين الانتهاء من الإجراءات الاحترازيه والوقائيه لوباء كورونا، حرصا علي عدم الزحام والاختلاط، منوها أن الوحدات الصحية بالمركز ستقوم بتقديم خدمات الكشف الت كانت موجودة بالعيادات الخارجية .
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