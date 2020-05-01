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بحثًا عن علاج كورونا.. شاب يسبح من بنجلاديش إلى الهند

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م
سباحة
سباحة
كشفت تقارير إخبارية، أن سكان إحدى القرى الحدودية الواقعة بين الهند وبنجلاديش، أصيبوا بحالة من الخوف والفزع، بعد ضبط شاب من بنجلاديش سبح النهر الفاصل بين البلدين بحثا عن علاج لفيروس كورونا. وذكرت التقارير، أن الشاب يدعى عبد الحق، عمره 30 عاما، سبح من الضفة الأخرى لمسافة حوالى 4 كيلو متر، وطالب السكان بالعلاج من فيروس كورونا، حيث بدا في حالة إعياء شديد، بينما تلقت قوات الحدود البحرية الهندية بلاغا من بعض السكان، حيث جاءت قوات أمن الحدود في دولة بنجلاديش وأعادوا الرجل مرة أخرى بعد ساعتين.
وقال جي سي نايا نائب المفتش العام والمتحدث باسم قوات الأمن البحري في جنوب ولاية آسام الهندية، إن انتاب سكان خوفا شديد بعدما تحدث الرجل عن إصابته بفيروس كورونا، حيث أ نا في حالة طوارئ صحية بسبب فيروس كورونا وقمنا من قبل بحملة توعية.وأوضح، أن أمن الحدود في دولة بنجلاديش حضروا في زورقين وأعادوا الرجل بعد
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ماكرون

ماكرون: رفع إجراءات العزل لا يعني عودة الحياة لطبيعتها

نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو أيار ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
فيروس كورونا

مجرمون يبيعون دماء المتعافين من فيروس كورونا عبر الإنترنت

كشف تقرير جديد أن المجرمين يبيعون دماء المتعافين من مرضى فيروس كورونا، على شبكة الإنترنت المظلم، مشيرين إلى ذلك كعلاج محتمل للمرض المميت، بحسب "روسيا اليوم". واكتشف باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية هذا الأمر أثناء بحثهم في كيفية استغلال المجرمين الإلكترونيين لأزمة فيروس كورونا، بحسب التقرير الصادر يوم الخميس 30 أبريل، عن المعهد الأسترالي لعلم الجريمة. وكان الدم من بين مئات "المنتجات" المعروضة للبيع على الإنترنت المظلم، التي اكتشفها الفريق في يوم واحد فقط من البحث في وقت سابق من هذا الشهر.
كورونا والحجر الصحي (11)

إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19". وخلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين: إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية، مؤكدًا أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة طبقا لموقع روسيا اليوم.
بوتين (1)

الرئيس الروسي يعين أندريه بيلاؤوسوف قائما بأعمال رئيس الحكومة

قالت الخدمة الصحفية للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف رئيسا بالإنابة لمجلس الوزراء، وذلك بعد إصابة ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا، إذ جاء في بيان المكتب الإعلامي للكرملين: «تقرر قيام النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، أندريه بيلاؤوسوف بواجبات رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين». ويشار إلى أن رئيس الوزراء، ميخائل ميشوستين، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
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الرئيس-السيسى

السيسي: نحرص على تعظيم حجم التبادل التجاري مع الهند

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إذ تناول الاتصال تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.
الشرطة-الهندية (2)

آسف 500 مرة.. الهند تعاقب 10 سياح لمخالفتهم قرار الحظر

ابتكرت الشرطة الهندية طريقة غريبة لمعاقبة 10 سياح أجانب انتهكوا تدابير الإغلاق في مدينة شمال البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث طلبت الشرطة من السياح العشرة الذين خالفوا إجراءات حظر التجول كتابة عبارة "أنا آسف" 500 مرة للاعتذار عن مخالفتهم للقانون في الهند وتعريض حياتهم وحياة مواطنين آخرين لخطر الإصابة بعدوي فيروس كورونا. وروت شبكة فوكس نيوز الأمريكية تفاصيل الواقعة، وهي قيام السلطات الأمنية بإيقاف المخالفين أثناء تنزههم فى شوارع ريشيكيش، وهى مدينة عند سفح جبال هيمالايا، اختارتها فرقة "بيتلز" لتمضية فترة استراحة روحانية فى أحد الأديرة البوذية عام 1968.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لدينا 850 إصابة بكورونا في مصر حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أعداد إصابات كورونا في مصر وصلت إلى 850 إحالة، موجهًا الشكر إلى أجهزة الدولة التي تتعاون من أجل نجاح الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض، مطالبًا الشعب بضرورت الالتزام في تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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