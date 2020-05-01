بحثًا عن علاج كورونا.. شاب يسبح من بنجلاديش إلى الهند

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م

سباحة

كشفت تقارير إخبارية، أن سكان إحدى القرى الحدودية الواقعة بين الهند وبنجلاديش، أصيبوا بحالة من الخوف والفزع، بعد ضبط شاب من بنجلاديش سبح النهر الفاصل بين البلدين بحثا عن علاج لفيروس كورونا. وذكرت التقارير، أن الشاب يدعى عبد الحق، عمره 30 عاما، سبح من الضفة الأخرى لمسافة حوالى 4 كيلو متر، وطالب السكان بالعلاج من فيروس كورونا، حيث بدا في حالة إعياء شديد، بينما تلقت قوات الحدود البحرية الهندية بلاغا من بعض السكان، حيث جاءت قوات أمن الحدود في دولة بنجلاديش وأعادوا الرجل مرة أخرى بعد ساعتين.

وقال جي سي نايا نائب المفتش العام والمتحدث باسم قوات الأمن البحري في جنوب ولاية آسام الهندية، إن انتاب سكان خوفا شديد بعدما تحدث الرجل عن إصابته بفيروس كورونا، حيث أ نا في حالة طوارئ صحية بسبب فيروس كورونا وقمنا من قبل بحملة توعية.وأوضح، أن أمن الحدود في دولة بنجلاديش حضروا في زورقين وأعادوا الرجل بعد

وقال جي سي نايا نائب المفتش العام والمتحدث باسم قوات الأمن البحري في جنوب ولاية آسام الهندية، إن انتاب سكان خوفا شديد بعدما تحدث الرجل عن إصابته بفيروس كورونا، حيث أ نا في حالة طوارئ صحية بسبب فيروس كورونا وقمنا من قبل بحملة توعية.



وأوضح، أن أمن الحدود في دولة بنجلاديش حضروا في زورقين وأعادوا الرجل بعد ساعتين من وصوله إلى حدود الهند.



