تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

تحرير:وكالات ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٩ م

كورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 517 حالة، إذ أوضحت وزيرة الصحة مي كيلة، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: 8 حالات في بيت لقيا، وإصابة واحدة في كل من خربثا المصباح وعناتا بالضفة الغربية، مضيفة أن السلطات الصحية سجلت أيضا 3 حالات تعاف في نابلس والقدس، ما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 102، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.

يذكر أن بعض المحافظات الفلسطينية كانت أعلنت في وقت سابق عن إجراءات تخفيفية جديدة، تتعلق بعمل بعض القطاعات التجارية، شرط الالتزام بضوابط منع انتشار الفيروس.



