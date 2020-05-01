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تنظيم الاتصالات يكشف الأفضل بين شركات المحمول في جودة الخدمة خلال مارس

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٤ م
شركات المحمول
شركات المحمول
أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات شهر مارس لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحي ؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.
لقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات (Call block)، ومعدل عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات (Call drop)، وجودة الصوت للمكالمات ( Voice quality) فيما تم تقييم
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