تنظيم الاتصالات يكشف الأفضل بين شركات المحمول في جودة الخدمة خلال مارس

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٤ م

شركات المحمول

أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات شهر مارس لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحي ؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

لقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات (Call block)، ومعدل عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات (Call drop)، وجودة الصوت للمكالمات ( Voice quality) فيما تم تقييم

لقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات (Call block)، ومعدل عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات (Call drop)، وجودة الصوت للمكالمات ( Voice quality) فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات(Download/Upload Throughput) وتحميلها



- فيما يلي المدن والأحياء التي تم رصد أنها لا تزال تعاني من مشاكل معايير جودة الخدمات الصوتية وكذلك المناطق التي ظهر فيها تحسن وفقاً للجداول عاليه:



لشركة فودافون: تم قياس (80) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء التي لا تزال تعاني من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (28) مدينة وحي أهمها في القاهرة مدينة الرحاب ومدينتي والتجمع ومدينة نصر 1 و2 والعباسية وشبرا الخيمة والزمالك وفي الإسكندرية مناطق في شرق الإسكندرية وفي الجيزه منطقة فيصل ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (4) مدينه وحي وأهمها في القاهرة المعادي والمقطم ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (12) مدينه وحي أهمها في القاهرة مدينتي والعبور و الرحاب والتجمع.



ولشركة اورانج: تم قياس (80) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (18) مدينة وحي أهمها في القاهرة الشروق ومدينة نصر 2 والمقطم وفي الاسكندرية مناطق في شرق وغرب الاسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالي ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (4) مدينه و حي أهمها في القاهرة مدينة العبور.



ولشركة اتصالات: تم قياس (80) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (20) مدينة وحي أهمها في القاهرة العبور والرحاب مدينة نصر 2 وعين شمس والمرج و العباسية و المنيل وشبرا و الزمالك والمقطم ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينه وحي وأهمها في القاهرة مدينتي والعبور ومدينة نصر 1 ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (4) اهمها في القاهرة مدينة العبور وفي الاسكندرية منطقة شرق 2.



ولشركة WE تم قياس (80) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (36) مدينة و حي أهمها في القاهرة العبور والرحاب ومدينه نصر 1 وعين شمس والمرج والعباسية والمنيل وشبرا والزماللك وحلوان والمعادي و المقطم و في الجيزة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وفي الإسكندرية شرق الأسكندرية ومناطق من غرب الاسكندرية ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينه و حي وأهمها في القاهرة العبور ومدينتي ومدينة نصر والمقطم ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (5) مدينه وحي أهمها في القاهرة العبور .



