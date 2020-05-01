حمدي الميرغني في رامز مجنون رسمي: «أنا عندي ضغط»

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٧ م

حمدي الميرغني

وقع الفنان حمدي الميرغني، ضحية في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ تعرض "الميرغني" لوصلة من الصراخ بعد تحريك كرسي الاعتراف في كل الاتجاهات متوسلا لرامز بتركه: "فكني أنا عندي ضغط"، وسط ضحكات رامز قائلا: "إفرح يا مصطفى يا خاطر، جبتلك حقك يا أشرف يا عبد الباقي". وفي إحدى فقرات البرنامج قام رامز بإسقاطه في المياه، ليصرخ "الميرغني" قائلا: "أنا عندي فوبيا من المياه أبوس إيدك يا رامز بلاش"، وعاش "الميرغني" لحظات من الهلع والخوف بعد أن أشهر رامز الثعبان في وجهه.

من جانهم دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #حمدى؛ عقب ظهوره فى حلقة اليوم . وفي وقت سابق أصدر نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعدة، قرارا بمنع ظهور الفنان رامز جلال، على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية. وردا على القرار قال أشرف عبد العزيز محامي

من جانهم دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #حمدى؛ عقب ظهوره فى حلقة اليوم .



وفي وقت سابق أصدر نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعدة، قرارا بمنع ظهور الفنان رامز جلال، على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.



وردا على القرار قال أشرف عبد العزيز محامي الفنان رامز جلال، إنه عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، ويؤدي أعمال ترفيهية لا تعد نشاط إعلاميًا ولا يخضع إلى نقابة الإعلاميين.



وتقدم رامز جلال، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار مجلس نقابة الإعلاميين، وحددت المحكمة جلسة 3 مايو المقبل للبت في الأمر.