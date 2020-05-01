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حمدي الميرغني في رامز مجنون رسمي: «أنا عندي ضغط»

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٧ م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
وقع الفنان حمدي الميرغني، ضحية في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ تعرض "الميرغني" لوصلة من الصراخ بعد تحريك كرسي الاعتراف في كل الاتجاهات متوسلا لرامز بتركه: "فكني أنا عندي ضغط"، وسط ضحكات رامز قائلا: "إفرح يا مصطفى يا خاطر، جبتلك حقك يا أشرف يا عبد الباقي". وفي إحدى فقرات البرنامج قام رامز بإسقاطه في المياه، ليصرخ "الميرغني" قائلا: "أنا عندي فوبيا من المياه أبوس إيدك يا رامز بلاش"، وعاش "الميرغني" لحظات من الهلع والخوف بعد أن أشهر رامز الثعبان في وجهه.
من جانهم دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #حمدى؛ عقب ظهوره فى حلقة اليوم . وفي وقت سابق أصدر نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعدة، قرارا بمنع ظهور الفنان رامز جلال، على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية. وردا على القرار قال أشرف عبد العزيز محامي
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محمد رمضان

الجمهور يسخر من «البرنس»: قلبه وقع في دراعه

اختلف النقاد كثيرًا على محمد رمضان، فالبعض يقول إنه يتمتع بموهبة فريدة من نوعها، ويشبهونه بأحمد زكي، والبعض الآخر ينتقد أعمالها الفنية، لأنها تميل إلى العنف والبلطجة، وبالنسبة للأعمال الرمضانية، فلم يقدم محمد رمضان فكرة جديدة في المسلسلات، فهو ابن البلد الجدع، الذي ينتمي إلى منطقة شعبية، ويمارس دور البطولة، ويشعر بالظلم، ثم يقرر أن ينتقم في النهاية، وبالنسبة للبرنس، ستجده يأخذك إلى نفس النهج، وحتى أن الجمهور وجه له بعض الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
كهربا

«والله هعورك»..عصبية وخوف «كهربا» في رامز مجنون رسمي

حل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، ضيفا على الحلقة السابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ قال رامز جلال لـ"كهربا": "أنا استضفتك وإنت أهلاوي وإنت زملكاوي"، ليرد كهربا: "لا طبعا وأنا أهلاوي أحسن.. أنا رجعت بيتي وهو الأهلي"، مؤكدا التزامه بموعد التمرين الذي يذهب له قبل موعده بساعة. ونشر رامز جلال مقطع فيديو من الحلقة على حسابه عبر تويتر، وعلق عليه قائلا: "عصبية كهربا في حلقة رامز مجنون رسمي اليوم".
رامز-جلال (1)

غاوي مشاكل.. رامز جلال مشوار طويل من القضايا والأزمات

تحظى على مدار سنوات برامج مقالب رامز جلال، بنسب مشاهدة كبيرة خاصة أنه يذاع في وقت الإفطار، وبرغم شهرة برامجه إلا أنه نال نصيب الأسد من القضايا والشتائم من الفنانين الذين يحلون ضيوفا على برامجه التي لم تخلو أيضا من حالات إغماء وإصابات، بينما آخرون يفقدون أعصابهم بسبب حالات الخوف والهلع وبث الرعب في قلوبهم عقب كل مقلب يقعون ضحيته، "رامز" يعد الأشهر من بين مقدمي برامج المقالب التي خلفت وراءها ضحايا بالجملة، ومنذ 10 أعوام ولأول مرة يظهر من خلال برنامجه "رامز مجنون رسمي" لمواجهة الضيف بنفسه، وتبدأ الأزمات من جديد تطفو على السطح.
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كهربا

«والله هعورك»..عصبية وخوف «كهربا» في رامز مجنون رسمي

حل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، ضيفا على الحلقة السابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ قال رامز جلال لـ"كهربا": "أنا استضفتك وإنت أهلاوي وإنت زملكاوي"، ليرد كهربا: "لا طبعا وأنا أهلاوي أحسن.. أنا رجعت بيتي وهو الأهلي"، مؤكدا التزامه بموعد التمرين الذي يذهب له قبل موعده بساعة. ونشر رامز جلال مقطع فيديو من الحلقة على حسابه عبر تويتر، وعلق عليه قائلا: "عصبية كهربا في حلقة رامز مجنون رسمي اليوم".
ياسمين-رئيس (3)

لابسة ستارة.. ياسمين رئيس تتعرض لوصلة سخرية من رامز

حلت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة تعرضت لوصلة سخرية من رامز، إذ وصف قميصها التي ترتديه بالستارة، وسخر من سلسلة تتدلى من نظارة "رئيس" واصفا إياها بـ"سرج الخيل"، وأثناء تركيب "المايك" لها قال رامز: "هتدخل المايك في الستارة إللي لابساها دي إزاي"، وتابع: "خايبة كمان في اللبس"، لم تنته سخرية رامز حيث وصف أكلها للبان بأنها تشبه الفنانة شادية في فيلم نحن لانزرع الشوك.
رامز-جلال (1)

محامي رامز جلال يرد على نقابة الإعلاميين: «يؤدي أعمال ترفيهية»

ردًا على قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة mbc مصر، على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية، قال أشرف عبد العزيز محامي رامز جلال، مساء اليوم الأربعاء، إنه عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، متابعًا: «لا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقًا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولى».
غادة-عادل

«متكهربنيش».. بكاء غادة عادل ببرنامج رامز مجنون رسمي

وقعت الفنانة غادة عادل ضحية لرامز جلال في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، إذ جلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، ودخلت في وصلة من البكاء بعد صعقها بالكهرباء ثم أغرقها بالمياه، وقام بتحريكها من على الكرسي في جميع الاتجاهات، وخوفا من الصعق بالكهرباء بكت غادة وتوسلت له قائلة: "متكهربنيش والنبي"، وأجبرها على الغناء باسمه تحت تهديد "ثعبان" ممسكا به. وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.
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