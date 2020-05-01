الصحة العالمية: لا يوجد علاج أو لقاح لكورونا حتى الآن

تحرير:وكالات ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٦ م

كورونا

شددت منظمة الصحة العالمية على أن جائحة كورونا لا تزال قائمة ولم تنته بعد، إذ قال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن «تأثير كورونا كان متفاوتا بين الدول»، مضيفًا: «إلى الآن لا يوجد لدينا علاج أو لقاح للفيروس»، لافتا: «سنعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتمويل أبحاث لإنتاج لقاح لكورونا»، موضحًا: «نعمل مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مكافحة الجائحة»، وفقا لما ذكرته العربية.

يذكر أن الفيروس المستجد أودى بحياة 233.176 شخصا على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى بالصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الجمعة.كما سجلت أكثر من 3.264.200 إصابة في 195 دولة ومنطقة، وتعافى 922.900 على الأقل، وهذا العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين،