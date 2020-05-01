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الصحة العالمية: لا يوجد علاج أو لقاح لكورونا حتى الآن

تحرير:وكالات ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٦ م
كورونا
كورونا
شددت منظمة الصحة العالمية على أن جائحة كورونا لا تزال قائمة ولم تنته بعد، إذ قال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن «تأثير كورونا كان متفاوتا بين الدول»، مضيفًا: «إلى الآن لا يوجد لدينا علاج أو لقاح للفيروس»، لافتا: «سنعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتمويل أبحاث لإنتاج لقاح لكورونا»، موضحًا: «نعمل مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مكافحة الجائحة»، وفقا لما ذكرته العربية.
يذكر أن الفيروس المستجد أودى بحياة 233.176 شخصا على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى بالصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الجمعة.كما سجلت أكثر من 3.264.200 إصابة في 195 دولة ومنطقة، وتعافى 922.900 على الأقل، وهذا العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين،
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تسجيل 352 وفاة بسبب كورونا في مستشفيات إنجلترا

قال مسؤولون صحيون في إنجلترا اليوم الجمعة، إن حصيلة المتوفين بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات زادت 352 عن اليوم السابق لتصل إلى 20483، بمن فيهم 18 شخصا لم تكن لديهم أعراض صحية معروفة، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الأكثر حرمانا تجاوز ضعف معدل تلك المسجلة في الأماكن الراقية، وكانت لندن الأكثر تضررا بمراحل عدة، وفقا لروسيا اليوم.
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بحثًا عن علاج كورونا.. شاب يسبح من بنجلاديش إلى الهند

كشفت تقارير إخبارية، أن سكان إحدى القرى الحدودية الواقعة بين الهند وبنجلاديش، أصيبوا بحالة من الخوف والفزع، بعد ضبط شاب من بنجلاديش سبح النهر الفاصل بين البلدين بحثا عن علاج لفيروس كورونا. وذكرت التقارير، أن الشاب يدعى عبد الحق، عمره 30 عاما، سبح من الضفة الأخرى لمسافة حوالى 4 كيلو متر، وطالب السكان بالعلاج من فيروس كورونا، حيث بدا في حالة إعياء شديد، بينما تلقت قوات الحدود البحرية الهندية بلاغا من بعض السكان، حيث جاءت قوات أمن الحدود في دولة بنجلاديش وأعادوا الرجل مرة أخرى بعد ساعتين.
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ماكرون: رفع إجراءات العزل لا يعني عودة الحياة لطبيعتها

نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو أيار ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
فيروس كورونا

مجرمون يبيعون دماء المتعافين من فيروس كورونا عبر الإنترنت

كشف تقرير جديد أن المجرمين يبيعون دماء المتعافين من مرضى فيروس كورونا، على شبكة الإنترنت المظلم، مشيرين إلى ذلك كعلاج محتمل للمرض المميت، بحسب "روسيا اليوم". واكتشف باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية هذا الأمر أثناء بحثهم في كيفية استغلال المجرمين الإلكترونيين لأزمة فيروس كورونا، بحسب التقرير الصادر يوم الخميس 30 أبريل، عن المعهد الأسترالي لعلم الجريمة. وكان الدم من بين مئات "المنتجات" المعروضة للبيع على الإنترنت المظلم، التي اكتشفها الفريق في يوم واحد فقط من البحث في وقت سابق من هذا الشهر.
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204 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم

أدت جائحة كورونا إلى تسجيل نحو 204 آلاف وفاة في العالم منذ ظهور الفيروس القاتل في الصين نهاية العام الماضي. وبحسب المعطيات الأخيرة فإن كوفيد-19 خلف ما لا يقل عن 204696 وفاة في أرجاء المعمورة منذ ديسمبر الماضي. وأعدت هذه الحصيلة وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الأحد. ?وبحسب هذه الإحصاءات فإن 929630 أصيبوا بفيروس كورونا ، بينما تعافى ما لا يقل عن 797800 شخص في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء في الصين، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

466 إصابة بكورونا في فلسطين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس، موضحة في بيان أن الإصابات هي لثلاثة فلسطينيين من بلدة كفر عقب شمال القدس، بينها إصابة لطفل 6 سنوات، وإصابتان في قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 454 وفاة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض، إذ قال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 433 في الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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أعلى معدل يومي.. 3977 إصابة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن، وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن تركيا سجلت 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 2017، وفقا لوزارة الصحة التركية.
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