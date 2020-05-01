متابعة تقود الشرطة لعصابة تصنيع الحشيش في الشرقية

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م

حشيش

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة الشرقية)، أشارت التحريات وأعمال المراقبة إلى تخصص نشاطهم فى إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لإنتاج كمبيات كبيرة منه وترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أمكن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعثر بحوزتهم على 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات، 250 جراما لمخدر الحشيش مجهز ومعد للترويج، كمية من مسحوق بودرة نبات البانجو المخدر وزنت