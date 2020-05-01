كبدة فاسدة وأرز مغشوش.. جهود مباحث التموين خلال يوم

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٣ م

كبدة فاسدة

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت عن ضبط 1149 قضية خلال 24 ساعة.

شملت الجهود ضبط كلا من: مسئول عن عنبر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، والمدير المسئول عن ذات الثلاجة الكائنة بمركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة لحيازتهما 17,556 طن كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تاريخ صلاحيتها طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة. وضبط المدير المسئول