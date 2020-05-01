«طيب وغلبان».. تعاطف مع حمدي الميرغني بسبب رامز جلال

تحرير:هالة صقر ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م

حمدي الميرغني

لاحظ متابعو برنامج "رامز مجنون رسمي"، أن الفنان رامز جلال استخدم طرق لمضايقة الفنان حمدي الميرغني خلال المقلب أكثر من الذي استخدمها في الحلقات الأخرى مع باقي الفانيين، وهو ما أثار غضب نشطاء التواصل الاجتماعي، مما جعلهم يعللون ذلك بأن الميرغني "طيب وغلبان"، إذ تفاعل مغردو "تويتر" مع الحلقة بالعديد من التعليقات منها: "الحلقة دي بينت كم الطيبة إللي فيها حمدي الميرغني ورامز استغل النقطة دي"، "رامز زودها مع حمدي الميرغني عشان طيب وغلبان"، "بعيدا عن أي حاجة حمدي دا طيب وغلبان جدا".

وتابع مغردو تويتر: "بجد المرغيني صعب عليا أوي طيب جدا"، "شخصية غلبانة ومحترمة وبفطرته ورامز زودها خالص". وفي وقت سابق أصدر نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعدة، قرارا بمنع ظهور الفنان رامز جلال، على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية. وردا على القرار قال أشرف عبد