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«طيب وغلبان».. تعاطف مع حمدي الميرغني بسبب رامز جلال

تحرير:هالة صقر ٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
لاحظ متابعو برنامج "رامز مجنون رسمي"، أن الفنان رامز جلال استخدم طرق لمضايقة الفنان حمدي الميرغني خلال المقلب أكثر من الذي استخدمها في الحلقات الأخرى مع باقي الفانيين، وهو ما أثار غضب نشطاء التواصل الاجتماعي، مما جعلهم يعللون ذلك بأن الميرغني "طيب وغلبان"، إذ تفاعل مغردو "تويتر" مع الحلقة بالعديد من التعليقات منها: "الحلقة دي بينت كم الطيبة إللي فيها حمدي الميرغني ورامز استغل النقطة دي"، "رامز زودها مع حمدي الميرغني عشان طيب وغلبان"، "بعيدا عن أي حاجة حمدي دا طيب وغلبان جدا".
وتابع مغردو تويتر: "بجد المرغيني صعب عليا أوي طيب جدا"، "شخصية غلبانة ومحترمة وبفطرته ورامز زودها خالص". وفي وقت سابق أصدر نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعدة، قرارا بمنع ظهور الفنان رامز جلال، على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية. وردا على القرار قال أشرف عبد
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أسر ياسين

كيف نعى الفنانون شهداء القوات المسلحة في بئر العبد؟

حرص عددا من الفنانين على نعي شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر والخسيس في سيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، إذ نشرت الفنانة صابرين صورة على حسابها عبر إنستجرام وعلقت قائلة: "‏في رمضان في الصيام حسبنا الله ونعم الوكيل #الاختيار"، كما نعى عمرو دياب شهداء الوطن قائلا: " رحم الله شهداء الوطن .. خالص عزائي لاسر شهدائنا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجميع".
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

أمير كرارة ناعيا شهداء بئر العبد: ‏رحم الله الشهداء

نعى الفنان أمير كرارة شهداء بئر العبد ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر الخسيس في سيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، إذ كتب "كرارة" على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلهم"، فيما نعت أسرة مسلسل "الاختيار" الشهداء في جنوب مدينة بئر العبد. وانفجرت اليوم الخميس، عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
تركي آل شيخ

تركي آل شيخ لمحمد رمضان: «بفتكر فيك أحمد زكي»

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا في رمضان، معتبرا أن "رمضان" يذكره بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ كتب "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي، واصل يا نجم". من جانبه رد الفنان محمد رمضان على حسابه عبر "إنستجرام" على كلام وإشادة أل شيخ قائلا: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".
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حمدى-الميرغني

حمدي الميرغني في رامز مجنون رسمي: «أنا عندي ضغط»

وقع الفنان حمدي الميرغني، ضحية في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ تعرض "الميرغني" لوصلة من الصراخ بعد تحريك كرسي الاعتراف في كل الاتجاهات متوسلا لرامز بتركه: "فكني أنا عندي ضغط"، وسط ضحكات رامز قائلا: "إفرح يا مصطفى يا خاطر، جبتلك حقك يا أشرف يا عبد الباقي". وفي إحدى فقرات البرنامج قام رامز بإسقاطه في المياه، ليصرخ "الميرغني" قائلا: "أنا عندي فوبيا من المياه أبوس إيدك يا رامز بلاش"، وعاش "الميرغني" لحظات من الهلع والخوف بعد أن أشهر رامز الثعبان في وجهه.
كهربا

«والله هعورك»..عصبية وخوف «كهربا» في رامز مجنون رسمي

حل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، ضيفا على الحلقة السابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ قال رامز جلال لـ"كهربا": "أنا استضفتك وإنت أهلاوي وإنت زملكاوي"، ليرد كهربا: "لا طبعا وأنا أهلاوي أحسن.. أنا رجعت بيتي وهو الأهلي"، مؤكدا التزامه بموعد التمرين الذي يذهب له قبل موعده بساعة. ونشر رامز جلال مقطع فيديو من الحلقة على حسابه عبر تويتر، وعلق عليه قائلا: "عصبية كهربا في حلقة رامز مجنون رسمي اليوم".
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حسن عسيري لرامز جلال: «إنت أكتر حيوان بيخوفني»

تصدر الفنان السعودي حسن عسيري محركات البحث على جوجل، وقائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واعتبره نشطاء السوشيال ميديا من الشخصيات المبهجة التي استضافها الفنان رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، إذ تفاعل مغردو تويتر مع رد فعل حسن عسيري على رامز جلال عندما سأله رامز: «إيش أكتر حيوان يخوفك»؟، وكانت إجابة عسيري صادمة، حيث أجاب «رامز جلال»، وهو ما اعتبره نشطاء السوشيال ميديا قصف جبهة لرامز جلال، وأصبح الحوار مسيطرا على التعليقات.
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«جزمة أمينة خليل» في برنامج رامز مجنون رسمي تشعل السوشيال ميديا

«زي معظم البنات ممكن تخاف على لبسها أكتر من نفسها»، كان هذا أول رد فعل من الفتيات على السوشيال ميديا، عن الفنانة أمينة خليل التي كانت ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان رامز جلال. فبالرغم من صعوبة الموقف الذي تعرضت له خلال الحلقة إلا أن ذلك لم يكون باعثا على القلق في بداية الأمر بقدر قلقها أن ينال المقلب من حذائها، إذ طلبت منه أن تخلعه قائلة: «الجزمة غالية وبحبها»، ومن هنا اشتعلت صفحات السوشيال ميديا لتتصدر أمينة خليل التريند على موقع «تويتر».
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