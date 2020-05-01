ضبط 65 طربة حشيش و10 آلف قرص بحوزة 4 متهمين

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ م

حشيش

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها في إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بمحافظتى البحيرة ومطروح) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، يتخذان من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11,750 كيلو جرام، مبلغ مالى وهاتفي محمول. كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – يقيمان بدائرة مركز شرطة