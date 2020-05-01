جريمة

ضبط 65 طربة حشيش و10 آلف قرص بحوزة 4 متهمين

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ م
حشيش
حشيش
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها في إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بمحافظتى البحيرة ومطروح) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، يتخذان من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11,750 كيلو جرام، مبلغ مالى وهاتفي محمول. كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – يقيمان بدائرة مركز شرطة
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«جريمة على السحور».. شاب يقتل زوجته ويطعن صديقه

لم تكن ليلة البارحة كسابقيها لسكان مدينة الفردوس ذلك مجمع السكاني حديث النشأة بمدينة السادس من أكتوبر، تجمع الأهالي على أصوات صراخ وعويل واستغاثة، هرعوا لاكتاف مصدرها، ليكتشفوا الطامة الكبرى، أقدم شاب ثلاثيني على التخلص من "أم العيال" وطعن صديقه في البطن بعد جلسة حاول خلالها الأخير الصلح بين صديقه وزوجته التي طلبت الطلاق بعد تفاقم خلافات الزوجية بشكل متكرر، ولدى محاولة الصديق الدفاع عن الزوجة، جن جنون الزوج، ووسوس له الشيطان أن ثمة شئ يجمعهما ليقرر الفتك به.
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«خلال 24 ساعة».. ضبط 192 قضية احتكار وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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أمن المنافذ يتصدى لـ5 قضايا تهريب بـ358 ألف جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إذ حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار إلكترونية، ملابس ومطبوعات دعائية، عدد يدوية، قطع ميكسرات صوت).
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الكشف عن معمل لتصنيع مخدر الآيس في سوهاج

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عاطل سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات – مقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، تخصصا في الاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر، وفى سبيل ذلك قام بتجميع كميات كبيرة من السلائف والكيماويات الداخلة فى عملية التصنيع، وكميات كبيرة من العقاقير التي تحوى المادة الفعالة لمخدر الآيس، متخذًا مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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متابعة تقود الشرطة لعصابة تصنيع الحشيش في الشرقية

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة الشرقية)، أشارت التحريات وأعمال المراقبة إلى تخصص نشاطهم فى إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لإنتاج كمبيات كبيرة منه وترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية.
استروكس

ضبط 5 تجار مخدرات ببولاق الدكرور بحوزتهم هروين

ألقت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، وقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على 5 متهمين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وذلك لاتجارهم بالمواد والأقراص المخدرة "استروكس وفودو وهيروين وعقاقير أخرى"، وترويجها على عملائهم، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها غلى خبراء المعمل الجنائي لفحصها.
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صفقة انتهت في غرفة مظلمة.. كواليس ضبط 120 طربة حشيش

عاطلان تجمعهما علاقة صداقة من نوع خاص، عنوانها الرئيسي البحث عن المال بغض الطرف عن السبيل، إذ يتبع الاثنان مقولة المفكر الإيطالي مكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة". ذات ليلة تناقش الصديقان في أمور حياتهما، وتردي أحوالهما الاقتصادية وحاجة كلا منهما للمال بشكل ضروري، إذ أشار أحدهما على الآخر بالمضي قدما في خطته القديمة التي قد تمنحهما قبلة الحياة في مستوى اجتماعي مرتفع، أشار عليه بمساعدته في التحضير لعملية قد يودعان معها الفقر إلا أن النهاية جاءت حالكة الظلام في غرفة ضيقة بقسم شرطة الحمام بمطروح.
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رحلة هروب انتهت بكمين مطروح.. سقوط عاطل بـ20 ألف قرص

رغم هروبه من ملاحقات الشرطة له بسبب صدور حكم قضائي ضده في قضية تبدبد، إلا أن عاطلا مقيم بمحافظة مطروح استمر في نشاطه الإجرامي غير عابئ بإمكانية سقوطه في قبضة الأمن، راح يضع الرتوش الأخيرة لصفقة عقاقير مخردة ظن أنها ستكون "صفقة العمر" وأنه سيجني من ورائها المال الوفير دون تكبد عناء ومشقة العمل الحلال إلا أن نشاطه غير المشروع كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
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