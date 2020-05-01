الكشف عن معمل لتصنيع مخدر الآيس في سوهاج

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٨ م

معمل لتصنيع المخدرات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عاطل سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات – مقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، تخصصا في الاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر، وفى سبيل ذلك قام بتجميع كميات كبيرة من السلائف والكيماويات الداخلة فى عملية التصنيع، وكميات كبيرة من العقاقير التي تحوى المادة الفعالة لمخدر الآيس، متخذًا مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسي، وقوات الأمن المركزي، تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس وزنت 4,500 كيلو جرام، زجاجة بها كمية من مخدر الآيس السائل (مصنع) وزنت (2 لتر)، و5 تذاكر لمخدر الآيس وزنت 10