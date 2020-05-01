جريمة

الكشف عن معمل لتصنيع مخدر الآيس في سوهاج

٠١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٨ م
معمل لتصنيع المخدرات
معمل لتصنيع المخدرات
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عاطل سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات – مقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، تخصصا في الاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر، وفى سبيل ذلك قام بتجميع كميات كبيرة من السلائف والكيماويات الداخلة فى عملية التصنيع، وكميات كبيرة من العقاقير التي تحوى المادة الفعالة لمخدر الآيس، متخذًا مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسي، وقوات الأمن المركزي، تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس وزنت 4,500 كيلو جرام، زجاجة بها كمية من مخدر الآيس السائل (مصنع) وزنت (2 لتر)، و5 تذاكر لمخدر الآيس وزنت 10
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طعنات-سكين-جريمة

«جريمة على السحور».. شاب يقتل زوجته ويطعن صديقه

لم تكن ليلة البارحة كسابقيها لسكان مدينة الفردوس ذلك مجمع السكاني حديث النشأة بمدينة السادس من أكتوبر، تجمع الأهالي على أصوات صراخ وعويل واستغاثة، هرعوا لاكتاف مصدرها، ليكتشفوا الطامة الكبرى، أقدم شاب ثلاثيني على التخلص من "أم العيال" وطعن صديقه في البطن بعد جلسة حاول خلالها الأخير الصلح بين صديقه وزوجته التي طلبت الطلاق بعد تفاقم خلافات الزوجية بشكل متكرر، ولدى محاولة الصديق الدفاع عن الزوجة، جن جنون الزوج، ووسوس له الشيطان أن ثمة شئ يجمعهما ليقرر الفتك به.
اسواق (2)

«خلال 24 ساعة».. ضبط 192 قضية احتكار وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يتصدى لـ5 قضايا تهريب بـ358 ألف جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إذ حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار إلكترونية، ملابس ومطبوعات دعائية، عدد يدوية، قطع ميكسرات صوت).
مخدر-الحشيش (4)

ضبط 65 طربة حشيش و10 آلف قرص بحوزة 4 متهمين

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها في إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بمحافظتى البحيرة ومطروح) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، يتخذان من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
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قضية-الرشوة (4)

ضبط متهم استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها

تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بدائرة مركز سوهاج لاتهامه بالنصب والاحتيال على عامل يدعى "عصام ص"، واثنين آخرين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قيمتها 645 ألف جنيه، بقصد توظيفها في مجال تجارة الأراضي على غير الحقيقة، زاعمًا قدرته على تقديم أرباح لهم بفائدة شهرية 10%، بخلاف الحقيقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
الكمامات (8)

صاحب شركة يحول منزله مصنعا للمستلزمات الطبية بأكتوبر

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، والاتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التصدي بحسم وفقا للقانون لبعض التجار الذين يعمدون إلى استغلال الأحداث الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المتستلزمات الطبية (قفاز - كمامة - مطهرات - كحول) وطرح منتجات مجهولة المصدر بدون بيانات.
جثة طفل

مصرع طفل طلب نزهة على جرار زراعي فسقط أسفله

يمتلك أقاربه جرار زراعي قديم، فتلمس الطفل البالغ من العمر 9 سنوات استقلال الجرار، كنوع من التنزه، وبالفعل وافق قريبه سائق الجرار وأركبه، لكن بسبب طبيعة المركبة الصعبة، وحركتها العنيفة، وعدم وجود أماكن ركوب أفراد أمنية بها، سقط الطفل أسفل الجرار، مما تسبب في إصاباته بصورة بالغة ومصرعه على الفور، وأكدت أسرة الطفل وقوع الحادث قضاًء وقدرًا، دون وجود شبهة جنائية أو إلقاء اللوم على قائد الجرار، وحررت قوات مركز شرطة طما بسوهاج، محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
علاج-الحروق (1)

في سوهاج.. اختلفا على الحساب فسلقه بالزيت المغلي

صاحب عربة مأكولات بمركز أخميم بسوهاج، يقدم لزبائنه الفول والطعمية الساخنة، اختلف مع شاب يبلغ من العمر 17 سنة على قيمة المأكولات، فما كان من البائع إلا أن صب الزيت المغلي على الشاب، متسببا في "سلقة"، إذ أصيب جسد المجني عليه بحروق سلقية من الدرجة الثالثة بنسبة 80% من أنحاء جسده، فيما بادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف التي نقلت جسد الشاب "شبه المطبوخ"، إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة له، فيما أكد الأطباء خطورة حالته، إلا أنهم حاولوا إسعافه قدر الإمكان ولو حتى لتخفيف آلامه وهو يحتضر.
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